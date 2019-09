Odavanje počasti čarobnjacima iz sjene koji stvaraju filmove

Jeste li ikada, udobno zavaljeni u fotelju pred televizorom ili kino-platnom, razmišljali kako nastaje film? Tko na njemu sve radi i tko je zaslužan za djelo koje imate pred sobom? Većinu vremena znat ćemo nabrojati imena glavnih glumaca, a nerijetko i redatelja – no, znate li tko su gaferi, šarferi, skripteri ili rekviziteri? Oni su čarobnjaci iz sjene bez kojih stvoriti film ne bi bilo moguće, a dvoje mladih filmskih djelatnika – Dora Prpić i Pavel Posavec – odlučili su izvesti ih iz sjene na svjetlo.

Njihova izložba fotografija, nazvana upravo “Čarobnjaci iz sjene” otvorila se ovog ponedjeljka u Galeriji Greta.

- Željeli smo odati počast filmskim djelatnicima (baš djelatnicima, jer autori nisu predmet ove izložbe) - ljudima bez kojih cjelokupna filmska umjetnost ne bi postojala, a za koje, van struke, malo tko zna. Htjeli smo široj javnosti približiti i predstaviti ljude koji na svojim leđima nose filmske / audiovizualne projekte, čiji radni dan traje minimalno dvanaest sati, ljude koji rade uvijek i svugdje po svijetu (jer nemaju “radno vrijeme i mjesto”), ljude koji sa svojom filmskom obitelji, ostalim filmskim djelatnicima, često provode i više vremena nego sa svojom vlastitom. Htjeli smo i razbiti predodžbu o tome kako je naš posao, posao filmskih djelatnika, glamurozan i lagodan, kako javnost često misli – objašnjavaju nam Dora i Pavel koncept izložbe.

Foto: Pavel Posavec Marko Šprajc - asistent režije

I Dora i Pavel već su godinama i sami čarobnjaci iz sjene - Dora, koja je autorica koncepta izložbe, radi u sektoru produkcije i režije i ova izložba jedan je od njenih završnih radova na Akademiji dramske umjetnosti. Pavel, zaslužan za fotografiju, radi u sektoru kamere, a stručni je suradnik na Arhitektonskom fakultetu gdje i predaje Fotografiju. Njih dvoje radili su zajedno na raznoraznim projektima - od dugometražnih i kratkometražnih filmova do serija, reklama…

- Najljepša stvar u našem poslu je što je svaki projekt unikatan te na svakom projektu naučimo nešto novo. Mislimo da je filmska djelatnost specifičan posao u kojemu možemo učiti i razvijati se doslovno do kraja života, a to je prekrasno jer ti nešto takvo teško može “dosaditi” - pričaju nam.

Filmski djelatnici čije fotografije možemo vidjeti na izložbi, nisu fotografirani "u akciji", na setu, već su s namjerom fotografirani u studiju. Inspiracija za taj pristup, kažu nam, bile su im fotografije časopisa "Vanity Fair" u kojem su na sličan način bili predstavljeni autori filmova. Ipak, oni su željeli dobiti studijske portrete ljudi koji nisu navikli biti ispred kamere, što im, tvrde, sigurno nije bilo lako, no ipak su se svi s veseljem odazvali. Ovo je, vjerujemo, bila prva ovakva izložba na našim prostorima, ali Dora i Pavel kažu nam kako bi rado htjeli nastaviti u ovom smjeru.

Foto: Pavel Posavec Branko Knez - šarfer

- Stalno surađujemo na raznim projektima i nadamo se da će se tako i nastaviti. U ovom poslu često je teško odvojivo “poslovno” od “privatnog” pa se nerijetko desi da ti kolege nakon nekog vremena postanu i pravi, iskreni prijatelji. Nadamo se da će nas, kao i do sad, poslužiti sreća i da ćemo nastaviti raditi međusobno i sa svim ovim divnim ljudima koje smo sada predstavili javnosti, ali i onima koje ćemo tek predstaviti, u nekom drugom, a možda i trećem “krugu” izložbe “Čarobnjaci iz sjene”! - zaključuju složno.

"Čarobnjake" u Greti možete posjetiti do 21. rujna.