Slavna fotografkinja snimala je sve hollywoodske zvijezde, ali nikad nije napravila selfie

Nakon Umjetničke galerije u Sarajevu, jučer je i u zagrebačkom Francuskom paviljonu otvorena izložba “Cinema/Portraits” francuske fotografske zvijezde Brigitte Lacombe koja je više od 40 godina sastavni dio setova gdje iza scene stvara neke od kultnih portreta filmaškog svijeta. Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Tilda Swinton, Cate Blanchett, Isabelle Huppert, Joaquin Phoenix...samo su neki koji su se zatekli ispred njenog objektiva, a izloženo je 40 crno-bijelih fotografija velikog formata, rijetkih i intimnih trenutaka s njima čime nam na kinematografiju daje pogled iznutra.

Suradnja sa Spielbergom

– Imam jako puno fotografija i za svaku izložbu posebno biram fotografije u skladu s tim što one predstavljaju u određenom trenutku. Ove fotografije izabrane su baš posebno za Sarajevo i za Zagreb – kaže Lecombe.

Na filmu je počela raditi 1975. nakon poziva na set filma “Svi predsjednikovi ljudi“ Alana J. Pakule, a uslijedio je set “Bliskih susreta treće vrste” Stevena Spielberga. Posljednjih 25 godina surađuje s Martinom Scorseseom u svim njegovim produkcijama, najrecentnija je na filmu “The Irishman” čija je premijera zakazana za studeni ove godine.

Talent je naslijedila od oca i oduvijek je imala jasan cilj – želi biti fotografkinja. Kao 17-godišnjakinja napustila je srednju školu i preselila se u Pariz ne bi li stažirala u modnom magazinu Elle.

– Tamo su me predstavili divnoj ženi, voditeljici laboratorija koja me uzela pod svoje. Naučila me ne toliko o fotografiji koliko o tome kako gledati kroz objektiv. Ona je u biti bila slikarica i, kada se vratila slikanju, pobrinula se da se o meni nastave dobro brinuti. To je u biti bio dobar početak karijere – kazala je nedavno Lacombe medijima. Nakon tog iskustva otišla je na festival u Cannes gdje kao jedna od rijetkih žena u profesiji svojim metodama uspijeva snimiti sve zvijezde koje tada nisu bile fotografima servirane na pladnju kao danas i ostalo je povijest.

Nikad nije snimila selfie

Kada ju je magazin poslao u Ameriku, ostala je dulje od planiranog i u New Yorku stvorila dom. Zbog fotografije se, kaže, odrekla i majčinstva i obitelji, ali ne žali. Fotografija je njen svijet, zbog nje je osam mjeseci godišnje na putu i, da mora, sutra bi iz Zagreba zbog posla odletjela u Peking. I još jedna zanimljivost...ne voli se fotografirati i nikada nije napravila selfie. Izložba njenih fotografija snimljenih od 1975. do 2017. može se razgledati do 28. rujna.