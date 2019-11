Od neuspjele zavjere do globalnog simbola revolucije

“Remember, remember the fifth of November” stihovi su stare engleske pjesmice, za koje je, zahvaljujući kultnom stripu i filmu “V kao Vendetta”, saznao cijeli svijet, a jedno je brkato, nasmiješeno lice postalo simbol pobune protiv establišmenta. Petog studenog je, naime, davne 1605. godine, u podrumu zgrade britanskog parlamenta s dvije tone baruta uhićen Guy Fawkes, jedan od organizatora zavjere koja se popularno naziva i “Urota baruta”.

Borba protiv establišmenta

Te je večeri skupina katolika izmučenih desetljetnim progonima Engleske crkve, planirala raznijeti parlament u trenutku sjednice na kojoj je trebao prisustvovati i sam kralj Jakov I. Plan bi na koncu i uspio, da Fawkes nije katoličkim zastupnicima slao pisma upozoravajući ih da se tog dana ne pojave na sjednici. Jedno je od pisama dospjelo u krive ruke i zavjera je razotkrivena, a priča kaže da je Fawkes u trenutku uhićenja mirno priznao: “Samo želim dići u zrak kralja i parlament.” Gotovo svi su urotnici uhvaćeni, a 5. studenog od tada se u Velikoj Britaniji slavio vatrometom, krijesovima i spaljivanjem lutaka u obličju Guya Fawkesa, dok su djeca nosila maske njegova stiliziranog lica. Gotovo 400 godina poslije, motive iz priče o neuspjeloj uroti, legendarni stripaš Alan Moore i crtač David Lloyd pretvorili su u strip “V kao Vendetta”. Smješten u postapokaliptičnom svijetu i totalitaristički nastrojenoj Velikoj Britaniji, njegov je glavni lik V, profinjen i elegantan antijunak, koji identitet skriva upravo iza Fawkesove maske. Cilj mu je raznijeti neke od najprepoznatljivijih londonskih građevina kako bi pokrenuo revoluciju, stao na kraj tiraniji i opresivnom režimu.

A iako je strip, izdan 80-ih, baš u vrijeme željezne vladavine Margaret Thatcher, izazvao velik interes, priča je postala planetarno popularna izlaskom istoimenog filma sestara Wachowski s Natalie Portman u glavnoj ulozi. Prepoznatljivu je masku kao svoj simbol zatim preuzela hakerska grupa Anonymous, a počeli su je koristiti i prosvjednici diljem svijeta, na prosvjedima pokreta Occupy, a zatim i u Francuskoj, Kataloniji, Čileu i sada, Hong Kongu.

Lice suvremenih hakera

Tvorac stripa Alan Moore nije skrivao oduševljenje tom činjenicom, jednom prigodom rekavši kako se osjeća kao da je njegov lik pobjegao sa stranica u stvarnost i da se oduvijek nadao da će njegove ideje ostaviti traga. Danas, 5. studenog i Fawkesova maska nisu samo dio zastarjele engleske tradicije već utjelovljenje ideje revolucije i otpora, a kao što kaže sam V: “ideje su otporne na metke”.