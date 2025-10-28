Od bookerovca Paula Lyncha do dječjih bajki: Sve što trebate znati o najuzbudljivijem tjednu za sve ljubitelje čitanja

Interliber , 47. međunarodni sajam knjiga, najomiljeniji i najposjećeniji jesenski kulturni događaj ponovno otvara svoja vrata na Zagrebačkom velesajmu. Od 11. do 16. studenog paviljoni 5, 6, 7 i 7a postat će središte kulture, znanja i kreativnosti gdje će se izdavači, nakladnici, autori i čitatelji okupiti kako bi proslavili snagu i važnost knjige.

Važnost promicanja kulture čitanja

Interliber nije samo sajam; to je kulturni fenomen koji iz godine u godinu potvrđuje da čitanje nije zaboravljena navika, nego aktivnost koja okuplja ljude svih dobnih skupina.

U svijetu zasićenom digitalnim sadržajima i brzim informacijama Interliber podsjeća na nezamjenjivu vrijednost knjige. Nikada nije bilo važnije naglasiti temeljnu ulogu knjige i čitanja kao stupova pismenosti i kritičkog razmišljanja.

Glavni gost sajma Paul Lynch

Jedan od vrhunaca ovogodišnjeg sajma je gostovanje renomiranog irskog pisca Paula Lyncha, dobitnika prestižne nagrade Booker za 2023. godinu za roman "Prorokova pjesma".

Lynch je cijenjen zbog svog snažnog i poetičnog stila pisanja, a njegovi romani često istražuju duboke moralne i društvene teme. Njegovo gostovanje na Interliberu prilika je za hrvatsku publiku da iz prve ruke čuje razmišljanja jednog od najvažnijih suvremenih književnika.

"Pričam ti priču - bajka u našim rukama"

Ovogodišnji Interliber stavlja poseban naglasak na najmlađe posjetitelje, prepoznajući važnost knjige u razvoju djeteta.

Pod nazivom "Pričam ti priču – bajka u našim rukama", na galeriji paviljona 5 održat će se niz interaktivnih i inovativnih događanja koja će djecu uvesti u čarobni svijet priča. Kroz radionice, mini pop-up predstave i edukativne igre, ovaj program ima cilj ponovno u fokus vratiti "dobru staru bajku" i razviti trajnu ljubav prema knjizi od najranije dobi.

Čitaš li žene?

Kako bi Interliber živio cijele godine, a ne samo tijekom šest sajamskih dana, pokrenut je book club „Čitaš li žene“, zamišljen kao kulturni most koji povezuje književnost i poslovni svijet, stvarajući kontinuirani prostor za intelektualno zajedništvo, ali i predah od svakodnevice.

Okupljanja book cluba susreti su u ugodnom, neformalnom ozračju koji okupljaju zajednicu žena iz poslovnog svijeta koje čitaju, vode i inspiriraju, i na kojima članice kroz razgovor o odabranim naslovima ženskog autorstva imaju priliku uživati, predahnuti od poslovnih obveza te se povezati na razini koju samo književnost može potaknuti.

Najveći izbor knjiga na jednom mjestu

Osim velikog broja naslova iz područja beletristike i publicistike na sajmu se nudi najopsežnija ponuda stručne i poslovne literature, udžbenika, stripova i ostalih pomagala za daljnju izobrazbu. Bilo da tragate za najnovijim naslovom ili rijetkim izdanjem Interliber je pravo mjesto za vas.

Uzbudljivi popratni program za sve generacije

Bogat i kvalitetan prateći program dodatni je bonus za sve posjetitelje Interlibera. Uz brojne književne promocije popularnih domaćih i stranih autora, na sajmu gostuju znanstvenici i glazbenici, a održavaju se i zanimljivi paneli i predavanja o aktualnim temama.

Program uključuje i susrete nakladnika, knjižara i knjižničara, književne radionice, kvizove te glazbeni program za sve uzraste. Glazbeni program tradicionalno donosi dinamičnu atmosferu uz nastupe i gostovanja glazbenih gostiju, doprinoseći opuštenoj i zabavnoj atmosferi sajma.

Upravo raznolik program čini Interliber nezaobilaznim središtem jesenskih kulturnih događanja.

Interliber se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija te gradonačelnika Grada Zagreba.

Ulaz za posjetitelje je slobodan. Novost je da se Interliber u subotu i nedjelju otvara sat vremena ranije, u 9:00 sati ujutro.

Ne propustite Interliber od 11. do 16. studenog.

