Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Sopranistica Selene Zanetti

Obožavam Marinu Abramović i presretna sam što sam imala prilike surađivati s njom

Sopranistica Selene Zanetti
ELENA CHERKASHYNA/GIACOMO ORLANDO
VL
Autor
Tea Radović
24.10.2025.
u 09:38

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu u petak, 24. listopada, bit će premijerno izvedena Bellinijeva "Norma", jedno od najvažnijih djela talijanskog bel canta, u režiji Dore Ruždjak Podolski. Sljedećeg nas tjedna, pak, očekuje gala izvedba "Norme" na kojoj će, u glavnoj ulozi, nastupiti talijanska sopranistica Selene Zanetti, koja nam je ispričala koliko je zapravo slična Normi te kako joj se sviđa naš glavni grad

U zagrebačkom HNK još traje slavljenička atmosfera. Prošlog tjedna – točno na dan 130. obljetnice otvaranja zgrade na Trgu Republike Hrvatske – ondje je predstavljena monografija “Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu”, koja na više od sedamsto stranica donosi povijest zgrade te umjetničkih grana opere, baleta i drame, a početkom studenoga očekuje nas svečano otvorenje HNK2 – druge scene zagrebačkog kazališta koja se smjestila u Adžijinu ulicu na Trešnjevci.

U petak, 24. listopada nas, pak, očekuje premijera jedne od najvažnijih opera talijanskog bel canta, Bellinijeve “Norme”, koju režira Dora Ruždjak Podolski. Priča je to o galskoj svećenici Normi, koja skriva zabranjenu ljubav prema Rimljaninu Pollioneu i njihovoj djeci, a kada otkrije da je izdana i kao žena i kao vođa, Norma se ne osvećuje, već podnosi žrtvu poput velike junakinje grčke tragedije. Na premijernoj izvedbi u ulozi Norme gledat ćemo Martinu Gresiju, no spektakularna izvedba očekuje nas i u utorak, 28. listopada, kada ćemo u ulozi Norme gledati Selenu Zanetti, 36-godišnju talijansku sopranisticu koja je velike uspjehe počela nizati još prije desetak godina, a u povodu gala izvedbe u zagrebačkom HNK otkrila nam je koliko je zapravo slična Normi te kako joj se sviđa naš glavni grad.

U Hrvatskom narodnom kazalištu nastupit ćete u operi “Norma” Vincenza Bellinija. Hoće li to biti prvi vaš nastup u Hrvatskoj?

Da, 28. listopada nastupit ću u ovom remek-djelu talijanskog bel canta, a bit će to moj prvi posjet Hrvatskoj, ujedno debi u Hrvatskom narodnom kazalištu, čemu se doista veselim. Također, posebno sam uzbuđena što ću upoznati publiku ovog prekrasnog kazališta!

Kako su protekle probe? Jeste li se dobro slagali s hrvatskim umjetnicima?

Probe su protekle iznimno dobro. Već sam imala priliku raditi s maestrom Morandijem, kojeg duboko cijenim zbog njegova glazbenog umijeća, a također sam surađivala s Dorom Ruždjak Podolski, koja me vodila fascinantnim i nadahnjujućim istraživanjem Normina lika. Uživala sam i u radu s divnim članovima zbora i orkestra.

Recite nam nešto više o Normi, galskoj svećenici koja skriva ljubav prema rimskom vojskovođi Pollioneu i djeci rođenoj iz te veze.

Norma je jedan od najsloženijih i najzahtjevnijih opernih likova. Jako je strastvena, a njezina ljubav prema Pollioneu i njihovoj djeci pokazuje koliko je sposobna za duboke osjećaje i odanost. Istodobno je iznimno inteligentna i autoritativna; kao svećenica i vođa posjeduje veliku duhovnu i moralnu snagu, a naposljetku vrlo hrabro priznaje svoje grijehe te smireno prihvaća smrt. Ipak, Norma je iznad svega suosjećajna. Njezina sposobnost da oprosti Adalgisi i zaštiti svoju djecu pokazuje njezino golemo srce, a s druge strane, Norma zna biti ljubomorna, impulzivna, ponosna i rastrzana – to su osobine koje daju ljudsku dubinu njezinu izvanrednom liku.

Sopranistica Selene Zanetti
Foto: ELENA CHERKASHYNA/GIACOMO ORLANDO

Imate li sličnosti s Normom?

Da, dijelimo neke osobine – pomalo sam impulzivna, iako to uspijevam držati pod kontrolom, a jednako kao Norma osjećam veliku strast prema ljudima koje volim i stvarima koje su mi važne. Također se smatram prilično hrabrom, iako sigurno ne toliko kao Norma, i definitivno nisam tako odlučna kao što je ona.

Je li zahtjevno utjeloviti Normu?

Uloga Norme svakako je jedna od najzahtjevnijih za sopran jer istovremeno traži kristalnu čistoću bel canta i snažan dramski intenzitet, emocionalnu dubinu i širok dinamički raspon. Primjerice, arija “Casta diva” zahtijeva savršenu kontrolu daha, tehničku preciznost i ljepotu tona, no uživam pjevati ovu ulogu zbog Normine snage i moći, ali i zbog sublimne Bellinijeve glazbe.

Zanimljivo je da je Bellini još u 19. stoljeću odlučio napisati operu o ženi vođi. Kako je tadašnja publika reagirala na ovakvu radnju opere?

Kada je prvi put izvedena u milanskoj Scali, “Norma” nije odmah doživjela trijumf. Publika isprva nije cijenila zaplet priče te je teško prihvaćala priču usredotočenu na snažnu ženu suočenu s moralnim sukobom, majčinskom ljubavlju i psihološkom dubinom, umjesto na kraljeve i ratnike. Ipak, nakon nekoliko izvedbi, Bellinijevo djelo, kao i sama Norma koju je tada utjelovila Giuditta Pasta, počela je osvajati simpatije publike te je postala opera duboke ljudskosti, a ne puki spektakl. Također, uloga Norme tijekom vremena je postala jedno od najvećih ostvarenja ikad napisanih za sopran – prekretnica u povijesti opere, cijenjena zbog emocionalne istinitosti i vokalne ljepote.

Pjevali ste u brojnim produkcijama u Beču, Münchenu, Veneciji, Palermu, Hamburgu, Stuttgartu... Imate li najdražu operu ili ulogu u kojoj ste nastupili?

Mimì iz Puccinijeve “La Bohème” definitivno zauzima posebno mjesto u mom srcu, a to je također uloga koju sam najčešće pjevala.

Postoje li uloge koje još niste imali priliku izvesti, a voljeli biste?

Moj je san jednoga dana otpjevati Toscu, još jednu Puccinijevu junakinju. Bila bi to velika umjetnička i vokalna avantura – zaljubljena sam u njezinu snagu i unutarnju vatru.

Sopranistica Selene Zanetti
Foto: ELENA CHERKASHYNA/GIACOMO ORLANDO

Nastupali ste u projektu “7 Deaths of Maria Callas” Marine Abramović, jedne od najpoznatijih umjetnica s Balkana. Kako je bilo surađivati s njom?

Rad s Marinom Abramović na tom izvanrednom projektu bilo je nevjerojatno životno iskustvo. I prije naše suradnje znala sam tko je Marina Abramović, štoviše, već sam bila njezina velika obožavateljica, a kada sam dobila priliku da sudjelujem u projektu “7 Deaths of Maria Callas” osjećala sam se počašćeno i preplavljeno emocijama. Marina je jedna od onih ljudi koji imaju magnetičnu energiju i prava je inspiracija. Rad s njom obogatio me na mnogo razina i tu ću suradnju zauvijek cijeniti i nositi u srcu.

U mladim godinama postali ste dobitnica brojnih nagrada. Jeste li se zbog toga morali odreći nekih čari mladosti?

To je doista delikatno pitanje. U teoriji, kad nešto iskreno voliš, ne osjećaš da se ičega odričeš, jer sve što radiš proizlazi iz te ljubavi, no u stvarnosti to nije uvijek tako. Odrekla sam se mnogočega – naravno, u prvom redu brojnih večernjih izlazaka s prijateljima – a svaki put kad odlazim na novu produkciju, ostavljam za sobom obitelj, partnera, prijatelje, sve drage ljude. Činim to s radošću, ali nije uvijek lako. Kažu da postoje tri poziva koja traže istinsku predanost: liječnik, svećenik i umjetnik – i počašćena sam što doslovno mogu dati glas svom pozivu.

Kako vam se sviđa Hrvatska? Koliko dugo ostajete u Zagrebu?

U Zagrebu ostajem do izvedbe “Norme” i zaista uživam u ovom prekrasnom gradu. U ono malo slobodnog vremena koje imam volim lutati povijesnom jezgrom grada, popiti kavu na Trgu bana Jelačića i prošetati Dolcem. Nikada prije nisam bila u Zagrebu, ali moram reći da sam potpuno očarana!

Ključne riječi
kultura premijera Norma opera Hrvatsko narodno kazalište sopranistica Selene Zanetti

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

tematska večer

Čarolija Noći vještica u Trešnji: Najstrašnija zabava u gradu!

Kad se nad Kazalište Trešnja spusti čarolija Noći vještica, svjetla pozornice otkrit će najmaštovitije maske i tajanstvene likove. 31. listopada, nakon predstave Tomislav i Adriana, sve posjetitelje očekuje druženje uz Halloween grickalice i slatkiše, Mistični disko - tematski ples pod maskama te izbor za najbolju masku Noći vještica 2025. uz fantastične nagrade za najkreativnije sudionike ove magične večeri

"Max Mischa i ofenziva Tet"
ZKM ima novi kazališni hit

Buljan je pronašao nove zvijezde hrvatskog glumišta i pokazao ih u predstavi "Max, Mischa i ofenziva Tet"

Vid Hribar, koji postaje najvažniji hrvatski dramaturg, i redatelj Ivica Buljan stvorili su veliku ansambl predstavu od (zamalo) četiri sata koja se odgleda u hipu, o kojoj se razmišlja i u kojoj nema slabe ili manje važne uloge, štoviše sve je nalik na suigru koja se postiže plesom, glumom, u kojoj je svaka uloga temelj svima ostalima. Ipak, Ugo Korani ovom je izvedbom ušao među prva glumačka imena ZKM-a, a među njima će se u budućnosti naći i mladi Ivan Jurković

Paolo Tišljarić
Premium sadržaj
redatelj Paolo Tišljarić

Danas se ljudi koji su bježali u virtualno vraćaju kazalištu jer traže emociju i misao

Uspješni redatelj već je u drugom mandatu na čelu Kazališta Marina Držića, gdje je u subotu premijerno izvedena predstava "Kuća je velika, ne može se ona nosit", autorski projekt Romana Nikolića i Dorotee Šušak. Već ovoga petka Dubrovčane očekuje još jedna sjajna premijera, a o čemu je točno riječ te kako trenutno funkcionira dubrovačko kazalište otkrio nam je Paolo Tišljarić

Učitaj još

Kupnja