Ako umjetnost privuče pažnju, a nema poruku, besmislena je. Jer i ubojice privuku pažnju...

U razgovoru s Milanom Trencom najteže vam je nagovoriti ga na razgovor. Samozatajnost koja je u potpunoj disproporciji s njegovim umjetničko-javnim angažmanom, začudo, kod Trenca ispada logičnom i šarmantnom. I to stoga što je autentična. Trenc je autor, umjetnik, komentator i kroničar stvarnosti najprije za sebe, čovjek koji kao da je izašao iz stihova Milana Mladenovića "I ako sam negde stigao, bilo je iznutra..." Zato ne žuri, ne navaljuje, ne koristi agresiju, ne ispituje strpljivost drugih, nego svoju utemeljenost. Od prvog broja u kojem smo surađivali oko naslovnice bilo mi je kristalno jasno da ne surađujem samo s nevjerojatnim ilustratorom nego i da imam sreće raditi s rasnim komentatorom. Surađujući s Trencom već gotovo deset godina u Obzoru, malo je reći da sam stekao povjerenje u ono što radi, već bi ispravnije bilo taj odnos definirati kao moje duboko poštovanje njegove dosljednosti, kreativnosti, ljudskosti, predanosti i nenametljivosti. Premda me, ruku na srce, upravo ova posljednja odlika nekoliko puta znala dobrano iznervirati kada bi, recimo, onako usput spomenuo kako upravo dovršava film "Ribanje i ribarsko prigovaranje". Netko bi mjesecima prije no što uopće "padne" prva klapa na sva usta vikao što namjerava raditi, dok je Trenc to učinio uz ogromnu nelagodu i objašnjenje da mu to zvuči kao samoreklamerstvo. Zato sam i u ovom razgovoru morao inzistirati da odgovori na posljednje pitanje, da i mene i vas ne iznenadi uskoro novom umjetničkom avanturom.