GALERIJA Zagreb ponovno trese groznica u vezi s 'Orašarom' : Počela je pretprodaja ulaznica za popularni balet

Pretprodaja ulaznica za megapopularnog "Orašara" za pretplatnike zagrebačkog HNK počela je u četvrtak, 23. listopada, te traje do 24. listopada 2025. Uz svaku pretplatničku karticu moguće je kupiti jednu ulaznicu, a kupnja u pretprodaji moguća je isključivo uz predočenje pretplatničke kartice
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Slobodna prodaja počinje u nedjelju, 26. listopada, na službenoj stranici Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, a od utorka, 28. listopada, od 10 sati svi zainteresirani ulaznice će moći pronaći i na blagajni kazališta
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Pojedinačni kupac može kupiti najviše pet ulaznica putem blagajne ili mrežne stranice, a djeca starija od 5 godina moraju imati vlastitu ulaznicu. Očekuje se da će karte za “Orašara”, kao i svake godine, planuti u rekordnom roku
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
U ovoj sezoni omiljeni "Orašar" oživjet će u verziji koju je stvorio poznati baletan Rudolf Nurejev prema koreografiji Mariusa Petipae i Lava Ivanova
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Izvedbe ovog popularnog baleta počinju 21. studenog, a posljednja izvedba očekuje nas 4. siječnja 2026. Prijenos predstave uživo održat će se 23. prosinca 2025. ispred kazališta
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
