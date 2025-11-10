Naši Portali
kazališni doručak ususret "orašaru"

Nurejevljevo kazalište naglašava ono što stvarnost brani - ostvarenje želje, iskupljenje, pa i preobražaj

O Rudolfu Nurejevu i "Orašaru" govorit će ravnatelj Baleta Massimiliano Volpini, redateljica produkcije Aleth Francillon Grimbert, kostimograf i scenograf Jérôme Kaplan te nacionalni prvaci Baleta HNK-a u Zagrebu Iva Vitić Gameiro i Guilherme Gameiro Alves. Razgovor, koji će se održati na engleskom jeziku, moderirat će teatrologinja Marta Brkljačić. Ulaz je slobodan

Uoči premijere baleta "Orašar" Rudolfa Nurejeva u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se Kazališni doručak u četvrtak, 13. studenoga 2025. u 10:30 u foajeu. Kazališni doručak u organizaciji Baleta HNK-a u Zagrebu publici će omogućiti da se pobliže upozna sa slavnim ruskim baletnim plesačem, pedagogom, koreografom i redateljem koji je stvorio ambicioznu verziju omiljena Orašara prema koreografiji Mariusa Petipaa i Lava Ivanova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Nurejev je postavio svojeg "Orašara" 1967. u Kraljevskome švedskom baletu. Libreto se temelji na verziji priče Alexandrea Dumasa, a Nurejev ga je preradio i pridao mu psihoanalitičku dimenziju prema kojoj su u snovitu doživljaju protagonistice Drosselmeyer i Princ ista osoba, utjelovljenje idealna muškarca i simbol Clarina sazrijevanja. U Nurejevljevoj interpretaciji "Orašara" san nije tek dekorativni okvir nego prostor oslobođenja u kojemu prevladava podsvijest. Vođena Drosselmeyerom, Clara prelazi iz djetinjstva u svijet snova gdje se njezini strahovi i želje pretapaju u simbolične slike. Nurejevljevo kazalište naglašava unutarnji život koji omogućuje ono što stvarnost brani: ostvarenje želje, iskupljenje, pa i preobražaj.

Prema Nurejevljevoj interpretaciji "Orašara" snimljen je i film s Elisabeth Maurin (Clara) i Laurentom Hilaireom (Drosselmeyer), a balet se izvodio u londonskome Kraljevskom baletu, milanskoj Scali, Baletu Njemačke opere u Berlinu, Bečkoj državnoj operi, Pariškoj operi i na ostalim svjetskim pozornicama. Nurejevljev "Orašar" bit će prvi put premijerno izveden u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu 21. studenoga 2025. 

O Rudolfu Nurejevu i "Orašaru" govorit će ravnatelj Baleta Massimiliano Volpini, redateljica produkcije Aleth Francillon Grimbert, kostimograf i scenograf Jérôme Kaplan te nacionalni prvaci Baleta HNK-a u Zagrebu Iva Vitić Gameiro i Guilherme Gameiro Alves. Razgovor će moderirati teatrologinja Marta Brkljačić. Razgovor će se održati na engleskom jeziku. Ulaz je slobodan.

