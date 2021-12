ŽENA POPULARNOG POKOJNIKA

Nina Violić: Glumim Cicu Violinu i narkomanku Ursulu, to je saga o logoreičnoj obitelji kojoj misli stalno izmiču

'Možemo kukati, naravno, ali pandemija je donijela i neke zanimljive promjene i uopće to da su ljudi lani toliko htjeli doći u kazalište, kad nisu imali ni birc, ni klub, ni nekakav drugi sadržaj, mene je ganulo i nekako mi vratilo odgovornost prema poslu. Ja se osobno ne borim ni s čime. To je sada tako i pokušala sam to prihvatiti kao bilo koje drugo sr..., kojih je bilo u životu i bit će ih, ne sumnjam'