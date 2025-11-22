Naši Portali
Počela globalna histerija blagdanskih filmova

Ni Hrvati ne prestaju gledati Netflixovu božićnu bajku 'Champagne Problems'! Zašto svi luduju za filmom koji kritičari mrze?
vecernji.net
22.11.2025.
u 15:46

Netflixova romantična komedija postala je globalni fenomen unatoč podijeljenim recenzijama. Film s Minkom Kelly u glavnoj ulozi nudi savršenu dozu blagdanskog eskapizma smještenog u idilične krajolike Pariza i francuske pokrajine Champagne

Čim se pojavio na Netflixu 19. studenog, film "Champagne Problems" postao je instantni hit, brzo se penjući na ljestvicama gledanosti diljem svijeta. U samo nekoliko dana dosegnuo je visoko drugo mjesto na Netflixovoj internoj ljestvici, a na globalnoj ljestvici FlixPatrola čak je zasjeo na sami vrh, nadmašivši brojne druge blockbustere.

Ovaj uspjeh, međutim, stoji u oštrom kontrastu s reakcijama kritičara, koji su film opisali kao "bezličan", "zaboravljiv" i "ljepljiv poput polupojedenog božićnog slatkiša". Upravo ta dihotomija između hladnog prijema kritike i vrućeg odaziva publike postavlja ključno pitanje: u čemu leži tajna privlačnosti ovog pjenušavog blagdanskog filma? Odgovor se, čini se, krije u savršeno pogođenoj formuli koja miješa eskapizam, romantiku i utješnu predvidljivost.

Radnja filma prati Sydney Price (Minka Kelly), ambicioznu i radoholičarsku menadžericu iz SAD-a koja neposredno prije Božića dobiva zadatak života: otputovati u Francusku i osigurati akviziciju posrnulog, ali prestižnog imanja šampanjca, Château Cassell. Tjerana željom da se dokaže šefu i nadvlada vlastiti osjećaj nesigurnosti, Sydney planira posao obaviti brzo i efikasno. No, planovi se poremete kada, na nagovor sestre, odluči uzeti jednu večer slobodno kako bi doživjela čari Pariza. U šarmantnoj knjižari upoznaje karizmatičnog Henrija (Tom Wozniczka), s kojim provodi čarobnu noć obilazeći božićne sajmove. Fantazija se raspline sljedećeg jutra kada Sydney shvati da je Henri sin vlasnika vinarije koju ona pokušava kupiti, a situacija se dodatno komplicira kada njegov otac, Hugo (Thibault de Montalembert), odluči da će najboljeg kupca odabrati kroz bizarno natjecanje u vinogradarskim vještinama tijekom vikenda.

Glumačku postavu predvodi Minka Kelly, čiju su "pjenušavu energiju" i simpatičnost pohvalili čak i najstroži kritičari, ističući kako upravo ona drži film na okupu. Uz nju je Tom Wozniczka kao arhetipski francuski zavodnik, dok sporedni likovi unose prijeko potrebnu dozu humora i apsurda. Posebno se ističu hedonistički vlasnik klubova s Ibize Roberto (Sean Amsing), koji poslovne sastanke tretira kao zabave, te mračni njemački stručnjak za efikasnost Otto (Flula Borg), opsjednut folklorom o Krampusu. Iako publika hvali film kao "laganu i zabavnu razbibrigu", kritičari su bili manje blagonakloni, zamjerajući mu klišejiziran scenarij i nedostatak kemije među glavnim glumcima. Ipak, čini se da gledateljima to nimalo ne smeta; oni u filmu vide upravo ono što traže – vizualno raskošan, neopterećujući i topao bijeg od stvarnosti.

Neizbježne su usporedbe s popularnom serijom "Emily u Parizu", a neki kritičari opisuju "Champagne Problems" kao "cjelovečernju epizodu" spomenute serije. Sličnosti su očite: američka poslovna žena u Parizu, sudar kultura, romantični zapleti i prekrasne francuske lokacije. Film očito cilja na istu publiku, nudeći sličnu vrstu sanjarskog eskapizma. S obzirom na globalnu dostupnost na Netflixu, nema sumnje da je film pronašao put i do hrvatske publike oja ga je svesrdno prigrlila. 

Fenomen masovne popularnosti filmova poput "Champagne Problems" seže dublje od puke sezonske zabave i može se objasniti kroz nekoliko psiholoških čimbenika. Prije svega, tu je nostalgija. Božićni filmovi često bude topla sjećanja na djetinjstvo, obiteljska okupljanja i tradicije, stvarajući osjećaj ugode i sigurnosti. Gledanje takvih filmova postaje ritual koji nas povezuje s pozitivnim iskustvima iz prošlosti. Uz to, oni nude emocionalnu utjehu i bijeg od svakodnevnog stresa. U često kaotičnom predblagdanskom razdoblju, poznate i predvidljive radnje, u kojima ljubav i dobrota uvijek pobjeđuju, djeluju umirujuće. Mozak pozitivno reagira na poznate obrasce i sretne završetke, oslobađajući dopamin i oksitocin, hormone koji poboljšavaju raspoloženje i stvaraju osjećaj povezanosti.

Upravo je predvidljivost, koju kritičari često navode kao najveću manu, zapravo ključ njihove privlačnosti, kako ističu i portali poput Mamamia. Gledatelji točno znaju što mogu očekivati – malo drame, puno romantike i neizbježan sretan kraj – što smanjuje anksioznost i pojačava osjećaj nade i optimizma. Konačno, gledanje božićnih filmova postalo je i društveni fenomen koji jača veze s obitelji i prijateljima, stvarajući zajednička iskustva i uspomene. Streaming servisi su prepoznali ovaj ogroman apetit publike i intenzivno proizvode sadržaj koji zadovoljava tu potrebu za toplinom i jednostavnošću. Uspjeh filma "Champagne Problems" savršen je dokaz da je formula koja nudi malo čarolije, puno srca i čašu pjenušavog optimizma i dalje dobitna kombinacija za osvajanje publike diljem svijeta.

Kupnja