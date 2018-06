Nadarena spisateljica Jelena Kastaneti objavljuje prvi roman

✒📖 "Ali pobjeći od ljubavi, jer se plašiš njenog kraja.. Isto je kao da, plašeći se smrti, pobjegneš od života." Tražili ste me čitav tekst kojeg je ovo ulomak. Nemam tekst. Imam samo ovu jednu misao. Misao koju izgovaram, molim, preklinjem.. Nemojte bježati od ljubavi! Jer, ako bježite, mogla bi se dogoditi najstrašnija stvar na svijetu.. Da joj zbilja uspijete pobjeći. . . . . . #kastaneti #jelenakastaneti #citat #citati #misao #ljubav #zaljubljenauljubav #samoljubav #zagreb #hrvatska

A post shared by Jelena Kastaneti (@kastaneti) on Feb 16, 2018 at 8:48am PST