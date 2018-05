Marina Šur Puhlovski dobitnica nagrade VBZ-a za najbolji neobjavljeni roman

Književnica Marina Šur Puhlovski je romanom "Divljakuša" osvojila nagradu VBZ-a za najbolji neobjavljeni roman koja dobitniku donosi čak 100.000 kuna. Nagradu je primila u veličanstvenoj Guvernerovoj palači u Rijeci na sajmu knjige i festivalu autora Vrisak koji već jedanaest godina organizira VBZ. Natječaj za neobjavljeni roman VBZ je raspisao četrnaesti put, a Marina Šur Puhlovski je nakon Jelene Marković, Nure Bazdulj Hubijar, Svjetlane Gjoni, Ankice Tomić, Marine Vujčić i Lade Vukić, osma laureatkinja. Pri tome treba reći da su Jelena Marković i Lada Vukić dijelile nagradu sa Marinkom Koščecom i Ivicom Ivaniševićem. Nagrada je do sada samo jednom dodjeljivana izvan Zagreba, a to se desilo na sajmu knjiga i autora u Puli 2002. godine kada je laureta bio danas već afimirani pisac Josip Mlakić.

Rukopis "Divljakuša" Marine Šur Puhlovski pobijedio je u iznimno oštroj konkurenciji u kojoj je ove godine bilo čak 112 rukopisa, a prednost je izborila zahvaljujući stručnom žiriju u kojem su bili Zoran Ferić (predsjednik), Jagna Pogačnik, Strahimir Primorac, Mile Stojić i Drago Glamuzina. No, Marina Šur Puhlovski, nagrađivana književnica raznorodnog opusa do sada je već dva puta slala svoje rukopise na VBZ-ov natječaj. Roman "Igrač" je prije par godina bio i u užem izboru za nagradu, a nedavno je i ugledao svjetlo dana i to baš u VBZ-ovoj biblioteci te osvojio naklonost kritike. Očito je treće slanje rukopisa na prestižni i unosni literarni natječaj koji se s pažnjom prati u cijeloj regiji bilo sretno za zagrebačku književnicu. Marina Šur Puhlovski je slala kratke priče i bila i nagrađivana i na Večernjakovom natječaju za kratku priču.

U VBZ-u tvrde da je novčana nagrada od 100.000 kuna najizdašniji honorar za jednu književnu nagradu na ovim prostorima, a autoru pripada i pravo na objavu književnog djela i mogućnost da se roman distribuira u širokoj knjižarskoj mreži. Osim novca, VBZ-ova nagrada otvara i brojna druga vrata. Tako se roman "Specijalna potreba" lanjske dobitnice Lade Vukić našao i na kazališnoj pozornici HNK-a Zadar, dok je englesko izdanje romana "Brdo" Ivice Prtenjače, još jednog u nizu VBZ-ovih laureata, konkuriralo za najvažniju nagradu koja se dodjeljuje djelima prevedenim na engleski jezik International Dublin Literary Award 2018.

Do sada su nagradu VBZ-a ovih hrvatskih, dobivali i književnici iz Srbije i Bosne i Hercegovine, pa je doista riječ o nagradi regionalnog sjaja. Naravno, nagrade ne bi bilo bez glavnih partnera, a to su ove godine Dalmacijavino i Pipi, te sponzori Tisak Medija i Znanje, a nagradu je podržalo i Ministarstvo kulture programom Poduzetništvo u kulturi.