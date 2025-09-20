Naši Portali
tjedan kinoholika

Na programu su "Monsieur Aznavour" i "Savršeni dani", a očekuju nas i pub kvizovi

Film "Monsieur Aznavour"
Kinoholik.hr
VL
Autor
vecernji.hr
20.09.2025.
u 09:00

Kinoholik.hr je projekt Kulturno informativnog centra (KIC) koji djeluje od prosinca 2023. godine. U tom razdoblju Kinaholik.hr postao je ključna adresa za sve koji žele pratiti filmove izvan korporativnih kino lanaca, a od 29. rujna do 5. listopada ova web platforma organizira Tjedan Kinoholika, gdje će publika imati priliku sudjelovati u filmskim pub kvizovima te uživati u besplatnim projekcijama

Web platforma Kinoholik.hr, servis koji omogućuje pregled rasporeda projekcija nezavisnog i kulturno vrijednog filma, od 29. rujna do 5. listopada 2025. organizira Tjedan Kinoholika na više lokacija u gradu. Kroz sedam dana programa, publika će imati priliku sudjelovati u filmskim pub kvizovima, uživati u besplatnim projekcijama i upoznati alate koje nudi ova inovativna filmska platforma.

Kinoholik.hr, projekt Kulturno informativnog centra (KIC), djeluje od prosinca 2023. i u tom razdoblju postao je ključna adresa za sve koji žele pratiti filmove izvan korporativnih kino lanaca, uključujući projekcije u kulturnim centrima, nezavisnim kinima, open-air lokacijama, mjesnim odborima te programe svih filmskih festivala na području Zagreba i slično. Tjedan Kinoholika zamišljen je kao svojevrsno predstavljanje ovog digitalnog alata široj javnosti, ali i kao slavlje filmske zajednice koja se okuplja oko autorskog i nezavisnog filma.

"Platforma je nastala iz potrebe da publika na jednom mjestu može doznati gdje se u Zagrebu prikazuju filmovi koji nisu dio mainstream repertoara. Cilj nam je i kroz ovu manifestaciju dodatno potaknuti zanimanje za sadržaje koji često ostaju nevidljivi široj javnosti, iako imaju visoku umjetničku, društvenu i edukativnu vrijednost", poručuju iz Kinoholik.hr.

U sklopu Tjedna Kinoholika, na atraktivnim lokacijama poput klubova Vintage Industrial Bar, Metropolis i Roko, bara IQ, Hrvatskog državnog arhiva te KIC-a, odnosno Surogatkina, održat će se dvije besplatne projekcije filmova i pet filmskih pub kvizova, a pobjednički timovi osvojit će niz vrijednih nagrada, uključujući knjige, DVD-ove, filmske pokaze i ulaznice za projekcije.  

Svaka večer programa započet će kratkom prezentacijom platforme Kinoholik.hr te prikazivanjem autorske špice koju je izradio renomirani hrvatski animator i multimedijski umjetnik Dalibor Barić.

Filmski kvizovi otvoreni su za publiku svih generacija, a tematski blokovi i pitanja osmišljeni su s ciljem da skrenu pažnju na sadržaj nezavisnih kina i kulturnih centara te na bogatu povijest domaćeg filma i kinoprikazivaštva, pa će, primjerice, kviz koji će se održati u Hrvatskom državnom arhivu biti u potpunosti posvećen hrvatskoj kinematografiji. 

Uz kvizove, manifestacija uključuje i dvije besplatne projekcije filmova koji su odabrani na temelju korisničkog interesa putem funkcije *podsjeti me* na Kinoholik.hr. Riječ je o opciji koja omogućuje posjetiteljima da označe filmove koje bi željeli ponovno gledati u kinu, a kad se ti naslovi vrate na repertoar, sustav ih automatski obavještava putem emaila. Filmove koja publika može besplatno pogledati u Surogatkinu (KIC) su: "Monsieur Aznavour", francusko-belgijski biografski glazbeni film o životu Charlesa Aznavoura, u režiji Mehdi Idira i Grand Corps Maladea, nominiranog za četiri nagrade César; te "Savršeni dani", remek-djelo velikog njemačkog redatelja Wima Wendersa nominirano za nagradu Oscar u kategoriji najboljeg međunarodnog filma te je dobitnik dviju nagrada na Cannes Film Festivalu - one za najboljeg glumca i nagrade ekumenskog žirija.

Film "Monsieur Aznavour"
Film "Monsieur Aznavour", francusko-belgijski biografski glazbeni film o životu Charlesa Aznavoura, u režiji Mehdi Idira i Grand Corps Maladea, nominiranog za četiri nagrade César
Foto: Kinoholik.hr

Kinoholik.hr je hrvatska platforma koja na dnevnoj bazi objedinjeno donosi raspored projekcija nezavisnog filma u Zagrebu te obuhvaća gotovo sve relevantne gradske lokacije i prikazivače: Kinoteku, Tuškanac u gostima, Dokukino, MSU Gorgonu, Surogatkino KIC, kino Forum, MM centar, Scenu Ribnjak, Kino Sesvete, Ljetnu pozornicu Tuškanac, Kulturni centar Dubrava i druge gradske centre kulture, zatim filmske projekcije Mjesnih odbora, Zagrebačkih kvartova kulture i druge pop up ljetne projekcije kao i programe filmskih festivala koji se održavaju u Zagrebu. 

Film "Savršeni dani"
Film "Savršeni dani", remek-djelo velikog njemačkog redatelja Wima Wendersa nominirano za nagradu Oscar u kategoriji najboljeg međunarodnog filma te dobitnik dviju nagrada na Cannes Film Festivalu - one za najboljeg glumca i nagrade ekumenskog žirija
Foto: Kinoholik.hr

„Potičući projekcije autorskog filma, potičemo publiku na nova zajedništva, obnavljajući stare navike - običaj i potrebu gledanja filma na primjereni način, šo znači zajedno i na velikom platnu. Filmu je potrebno veliko platno, a publici film. Intenzitet te potrebe dao je ovoj stranici ime, a ovisnost o dobrom filmu još uvijek je posve legalna“ naglasili su Kinoholičari.

Više o terminima događanja na Tjednu Kinoholika provjerite na Kinoholik.hr.

