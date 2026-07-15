Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
velika obljetnica

Muzej Cetinske krajine uz bogat kulturni program slavi 70. rođendan

Muzej cetinske krajine/Facebook
VL
Autor
Hina
15.07.2026.
u 10:04

U četvrtak 16. srpnja s početkom u 21 sat, Muzej Cetinske krajine u Sinju obilježit će 70 godina postojanja, prikazati dokumentarni film o radu Muzeja, a posjetitelji će imati prilkiku pogledati i videospot za novu pjesmu Sinjske klape

Muzej Cetinske krajine u Sinju u četvrtak će od 21 sat, uz bogati kulturni program i druženje s građanima, proslaviti 70 godina postojanja i djelovanja.

U sklopu proslava premijerno će biti prikazan kratki dokumentarni film posvećen radu Muzeja kroz sedam desetljeća te njegovom sustavnom prikupljanju, čuvanju i predstavljanju bogate kulturne i povijesne baštine Cetinske krajine. 

Premijerno će se prikazati i videospot za novu pjesmu "Ej, Cetino" u izvedbi Sinjske klape za što je tekst pjesme napisala ravnateljica Muzeja Daria Domazet, glazbu Petar Radović, a aranžman Šimun Čarli Botica. Spot je režirao i snimio Ante Gugić.

U Muzeju kažu da je sedamdeseta obljetnica Muzeja Cetinske krajine – Sinj prigoda za prisjećanje na bogatu povijest ustanove, ali i za pogled prema budućnosti u kojoj će Muzej nastaviti biti mjesto susreta, učenja i čuvanja identiteta Cetinske krajine.

Iz Muzeja Cetinske krajine pozvali su sve građane i prijatelje da svojim dolaskom uveličaju proslavu tog značajnog jubileja i zajedno obilježe 70 godina u službi baštine i zajednice.

Ključne riječi
kultura povijest muzej Muzej Cetinske krajine

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ENTER-MOVIE-REQUIEM-DREAM-BURSTYN-OS
83. Venecijanski filmski festival

Glumila je u kultnom 'Egzorcistu', a ni s 93 godine ne prestaje raditi: Ellen Burstyn primit će Zlatnog lava za životno djelo

Oskarom nagrađena glumica Ellen Burstyn na ovogodišnjem, 83. po redu Venecijanskom filmskom festivalu primit će Zlatnog lava za životno djelo. "Wow! Ne samo da putujem u jedan od meni najdražih gradova na cijelom svijetu, već se vraćam kući noseći Zlatnog lava u naručju! Osjećam se tako počašćeno, sretno i ispunjeno zahvalnošću! Zaista, wow!", poručila je glumica

Nova valorizacija hrvatske slikarice

S 14 godina izlagala je uz Meštrovića, a s 90 je na prijevaru udana za 69 godina mlađeg muškarca!

U organizaciji Umjetničkog paviljona večeras se u Muzeju grada Zagreba otvara izložba "Drezdenski dnevnik Anke Krizmanić” posvećena jednoj od najvažnijih protagonistica hrvatske moderne umjetnosti koja se školovala i usavršavala u ključnom središtu europske avangarde na početku 20. stoljeća. Izložb je postavljena uz 130. godišnjicu njezina rođenja i 40. godišnjicu retrospektive u Umjetničkom paviljonu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!