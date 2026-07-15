Muzej Cetinske krajine uz bogat kulturni program slavi 70. rođendan

Muzej Cetinske krajine u Sinju u četvrtak će od 21 sat, uz bogati kulturni program i druženje s građanima, proslaviti 70 godina postojanja i djelovanja.

U sklopu proslava premijerno će biti prikazan kratki dokumentarni film posvećen radu Muzeja kroz sedam desetljeća te njegovom sustavnom prikupljanju, čuvanju i predstavljanju bogate kulturne i povijesne baštine Cetinske krajine.

Premijerno će se prikazati i videospot za novu pjesmu "Ej, Cetino" u izvedbi Sinjske klape za što je tekst pjesme napisala ravnateljica Muzeja Daria Domazet, glazbu Petar Radović, a aranžman Šimun Čarli Botica. Spot je režirao i snimio Ante Gugić.

U Muzeju kažu da je sedamdeseta obljetnica Muzeja Cetinske krajine – Sinj prigoda za prisjećanje na bogatu povijest ustanove, ali i za pogled prema budućnosti u kojoj će Muzej nastaviti biti mjesto susreta, učenja i čuvanja identiteta Cetinske krajine.

Iz Muzeja Cetinske krajine pozvali su sve građane i prijatelje da svojim dolaskom uveličaju proslavu tog značajnog jubileja i zajedno obilježe 70 godina u službi baštine i zajednice.