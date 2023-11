Muk i uplakana lica u publici koja je doživjela poruku o pravom Tesli – čovjeku iza genija

Velik uspjeh ostvarilo je malo kazalište Tvornica lutaka, koje vode Petra Radin i Mario Kovač, a koje upravo gostuje u New Yorku s predstavom "Nikola Tesla – puni krug" pod medijskim pokroviteljstvom Večernjeg lista. Predstava je to koja se u glavi redateljskog dvojca krčkala godinama, da bi svoju svjetsku premijeru imala baš u gradu u kojem je Tesla ostvario svoja najveća izumiteljska postignuća.

– Sve je ovo vrlo emotivno. Sjećam se kako sam prije pet godina došla u New York i pomislila da ću se ovamo vratiti s predstavom o Nikoli Tesli. Tek sada shvaćam da se to napokon dogodilo – rekla nam je doslovno kroza suze redateljica Petra Radin.

Emotivan trenutak dogodio se tijekom probe u Hrvatskoj katoličkoj misiji bl. Ivana Merza, čiju je veliku dvoranu u nedjelju napunio velik broj znatiželjne publike. Mnogi od njih prva su ili druga generacija hrvatskih doseljenika u New York, a ovo gostovanje bilo im je rijetka prilika da na pozornici gledaju hrvatske glumce. A da su o zbivanjima u domovini itekako dobro upućeni, otkrili smo kada je glumac Vladimir Tintor stao na pozornicu, a iz publike se čulo: "Gle, pa to je onaj iz 'Kumova'!"

– Tintoru već deset godina govorim da će biti Tesla. Osim što je vrhunski glumac i umjetnik, on i fizički jako sliči na Teslu, njegova nutrina jednako je skromna, posvećen je životinjama i prirodi, čak je i Rak u horoskopu kao i Nikola Tesla, a isto je tako i Srbin i Hrvat. A kada već govorimo o toj nacionalnosti oko koje su se toliko lomila koplja, ja bih samo rekla da je Nikola Tesla bio stanovnik svijeta – rekla nam je redateljica u dahu.

Gledajući glumčevu posvećenost ulozi i zaista nevjerojatnu fizičku sličnost s velikim izumiteljem, sasvim je jasno da je napravila pravi izbor.

– Čudno je samoga sebe uspoređivati s Teslom, ali razumijem na što Petra cilja kada povlači te paralele. Meni je ovo velika odgovornost – em što nastupamo pred domaćim ljudima koji tu žive, em je to uloga Tesle od koje svi mnogo očekuju… To me i jako opterećivalo, ali Hana i ja vodili smo konstruktivan razgovor noć prije premijere i nesigurnost je nakon njega nestala. Današnja izvedba bila je pravo putovanje, imao sam osjećaj da ništa ne kontroliram, nego da sam u potpunosti prepušten Tesli. To je bilo kao neka meditacija – rekao nam je Tintor, kojega je nakon izvedbe okružila brojna publika. Bilo je tu svega, od razgovora o filozofskim temama do komentiranja hrvatskih sapunica te neizbježnog fotografiranja.

– Čini mi se da su me ljudi pročitali kroz predstavu, vodili smo divne razgovore, a bilo je i mnogo uplakanih lica. Doživjeli su poruku o čovjeku iza genija. Tesla je bio kanal koji je dobivao darove genijalnosti, a ja vjerujem da ni sam to nije uvijek znao objasniti – rekao nam je Tintor.

Stvarao je u bljeskovima, što je u predstavi dočarano glazbom, ali i moćnim videima koje potpisuju snimatelj Filip Bašić i montažerka Sanja Padjen. Teslinu majku igra Hana Hegedušić, prvakinja varaždinskog HNK, koja je također vrlo emotivno reagirala na premijeru.

– Stalno se pitam jesam li ja zaista u New Yorku, događa li se ovo uistinu… Mislim da ljudi koji su se navikli gledati predstave u Hrvatskoj katoličkoj misiji nisu naviknuti na ovako nešto, bez čvrste dramaturške strukture, instinktivno… Imam dojam da se na premijeri dogodilo nešto posebno, a to su osjetili i drugi, u cijeloj dvorani bio je muk. U jednom trenutku predstave imamo prizore ličkog kola, a jedan čovjek iz Like spontano je u publici otpjevao tradicijsku pjesmu. Njegova žena poslije mi je rekla da smo ga pomladili deset godina, jer je dobio komadić svoje Like – rekla nam je Hana Hegedušić.

– Neki će se zapitati kako je glumi glumica koja ima jednak broj godina kao i Tintor, ali za Teslu vrijeme ne postoji, o čemu piše i u knjizi "My Inventions", po kojoj smo mnogo radili. Mi zato u predstavi miješamo sadašnjost, prošlost i budućnost, a spominju se i izrazi koji u vremenu u kojem je Tesla živio još nisu bili izmišljeni – dodala je redateljica Radin.

U predstavi osim dvoje glumaca nastupa i mlada sopranistica Josipa Bilić, koja je svojim interpretacijama klasičnih i modernih tema zaradila gromoglasan pljesak publike, a na klaviru je nastupio direktor Zagrebačke filharmonije Filip Fak.

Prije i nakon izvedbe maestro Fak posvetio se druženju s izrazito karizmatičnim mladim velečasnim Sašom Ilijićem, koji je u svojoj župi u Astoriji ugostio predstavu o Tesli.

– Velečasni je dojmljiv čovjek, vrlo otvorena duha. Pokazao je jako puno razumijevanja za našu izvedbu, vidi se da je i sam umjetnik, a ima i doktorat iz muzikologije. Bio je velik užitak slušati njegova promišljanja. A nakon predstave vidjelo se da nas je i cijela zajednica dobro primila. Ja sam jako zadovoljan izvedbom, s muzičke strane pokazali smo širok dijapazon, od folklora do Gershwina, od Like do Amerike – rekao je Filip Fak, posebno hvaleći sopranisticu s kojom je nastupio.

Nakon izvedbe u Astoriji, glumcima i glazbenicima ostao je samo dan pauze, a potom će imati još jednu, mnogo manju izvedbu za odabranih tridesetak uzvanika.

– Htjeli smo u ovaj veliki, brzi New York donijeti malenost Smiljana, u kojem je Tesla rođen. Oduševljeni smo kako su nas primili u Astoriji, a sada se selimo na Manhattan, gdje ćemo imati drugi dio nastupa. To će biti u restoranu Delmonico's, koji vode Hrvati, a koji nije bio samo mjesto u kojem je Tesla jeo nego i mjesto u kojem je razmišljao o svojim izumima i u kojem je dao svoj najpoznatiji intervju. Htjeli smo imati i izvedbu u hotelu New Yorker. To bi bio još jedan mali, intiman performans u sobi u kojoj je Tesla živio i umro, ali to, nažalost, nismo uspjeli. Zamijenit ćemo ga zato uličnom izvedbom na Tesla Corneru, raskrižju koje su gradske vlasti 1994. godine imenovale u čast našem najvećem izumitelju – najavila je Petra Radin.