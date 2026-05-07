zajednička izjava ministara

I Hrvatska bojkotira otvorenje Bijenala u znak prosvjeda protiv Rusije

Prosvjed ispred ruskog paviljona
FRANCESCA VIECELI / ipa-agency.net
VL
Autor
vecernji.hr
07.05.2026.
u 12:48

Hrvatska ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek pridružila se zajedničkoj izjavi država članica EU koje su osudile sudjelovanje Rusije na Venecijanskom bijenalu te odbile prisustvovati službenom otvorenju te izložbe

Povodom otvorenja 61. Međunarodne izložbe vizualnih umjetnosti Venecijanskog bijenala, na kojem sudjeluje i Hrvatska,  ministrica kulture i medija dr.sc. Nina Obuljen Koržinek pridružila se zajedničkoj izjavi država članica Europske unije koje oštro prosvjeduju protiv sudjelovanja Rusije na bijenalu i koje su odbile prisustvovati službenom otvorenju bijenala.

U zajedničkoj izjavi, među ostalim je istaknuto kako se potvrđuje  podrška umjetničkoj slobodi i slobodi izražavanja, međutim upozorava se da te slobode ne smiju biti instrumentalizirane za prikrivanje zločina ili za davanje legitimiteta agresiji. "Agresor ne može biti nagrađen sudjelovanjem na najprestižnijim svjetskim kulturnim događajima, uključujući Venecijanski bijenale, dok nastavlja svoj brutalni rat i još uvijek nije nadoknadio štetu uzrokovanu svojim međunarodno nepravednim djelima.

Venecijanski bijenale desetljećima svjedoči o snazi i moći umjetnosti da nadilazi granice i potvrđuje našu zajedničku humanost. Ta vizija je nespojiva s prisutnošću države koja sustavno uništava kulturu, baštinu i živote cijele nacije. Stojimo uz Ukrajinu i njezin narod, njezine umjetnike i njezinu budućnost," istaknuto je u zajedničkoj izjavi ministara kulture koji su dali potporu ovoj inicijativi i odbili sudjelovati u ceremoniji službenog otvorenja. 

Ministrica Obuljen Koržinek izrazila je žaljenje što se zbog neprincipijelnog poteza uprave bijenala pažnja javnosti nepravedno skrenula s onoga što bi trebalo biti u središtu interesa, a to su umjetnici koji sudjeluju na jednoj od najvećih svjetskih smotri vizualnih i njihovim djelima.

Ministrica će sutra, 8. svibnja u 17 sati u venecijanskom sjedištu UNESCO-a Palači Zorzi (Salizada Zorzi, 4930 Venezia) otvoriti hrvatski paviljon s projektom prostorno specifične instalacije pod nazivom „Potaknuta strahom i ljepotom“ (Compelled by Fright and Beauty) ugledne hrvatske umjetnice Dubravke Lošić.

Ministarstvo kulture i medija Nina Obuljen Koržinek umjetnost Venecijanski bijenale kultura Ministarstvo kulture

Još iz kategorije

Artmarkova zagrebačka aukcija

Hrvatska naiva vraća se u fokus! Održana najuspješnija aukcija poslijeratne i suvremene umjetnosti s prodajom od 300 tisuća eura

Aukcija održana u Galeriji Kranjčar potvrdila je snažan interes hrvatske publike za umjetnost nastalu nakon 1950-ih godina. Najznačajniji rezultat večeri ostvarilo je djelo “Muzičari” Miljenka Stančića, prodano za više od 32 tisuće eura, dvostruko premašivši početnu procjenu. Veliko zanimanje izazvalo je i djelo “Istra” Matije Skurjenija, koje je nakon nadmetanja kroz čak 25 licitacijskih koraka dosegnulo cijenu od 16 tisuća eura

Talijanski reporter iz ratnog Sarajeva izlaže u Zagrebu

'Za opsade Sarajlije su nastavile živjeti, ići u kazalište, prodavati cvijeće...Životom su prkosili ratu i to je fascinantno'

Izložene fotografije reportera Marija Boccie u Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu u sklopu izložbe "Sarajevo 1992.-1996. najduža opsada", sve su crno bijele, a iako ratne na njima nema ranjenih niti izravnih sukoba – Boccia je fotografirao Sarajlije, njihov prkos i građanski otpor ratu. Najjači prikaz toga je njegova fotografija djevojke Bojane koja trči za vrijeme granatiranja, ne, kazao je Boccia, iz straha, ona trči iz bijesa

