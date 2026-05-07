I Hrvatska bojkotira otvorenje Bijenala u znak prosvjeda protiv Rusije

Povodom otvorenja 61. Međunarodne izložbe vizualnih umjetnosti Venecijanskog bijenala, na kojem sudjeluje i Hrvatska, ministrica kulture i medija dr.sc. Nina Obuljen Koržinek pridružila se zajedničkoj izjavi država članica Europske unije koje oštro prosvjeduju protiv sudjelovanja Rusije na bijenalu i koje su odbile prisustvovati službenom otvorenju bijenala.

U zajedničkoj izjavi, među ostalim je istaknuto kako se potvrđuje podrška umjetničkoj slobodi i slobodi izražavanja, međutim upozorava se da te slobode ne smiju biti instrumentalizirane za prikrivanje zločina ili za davanje legitimiteta agresiji. "Agresor ne može biti nagrađen sudjelovanjem na najprestižnijim svjetskim kulturnim događajima, uključujući Venecijanski bijenale, dok nastavlja svoj brutalni rat i još uvijek nije nadoknadio štetu uzrokovanu svojim međunarodno nepravednim djelima.

Venecijanski bijenale desetljećima svjedoči o snazi i moći umjetnosti da nadilazi granice i potvrđuje našu zajedničku humanost. Ta vizija je nespojiva s prisutnošću države koja sustavno uništava kulturu, baštinu i živote cijele nacije. Stojimo uz Ukrajinu i njezin narod, njezine umjetnike i njezinu budućnost," istaknuto je u zajedničkoj izjavi ministara kulture koji su dali potporu ovoj inicijativi i odbili sudjelovati u ceremoniji službenog otvorenja.

Ministrica Obuljen Koržinek izrazila je žaljenje što se zbog neprincipijelnog poteza uprave bijenala pažnja javnosti nepravedno skrenula s onoga što bi trebalo biti u središtu interesa, a to su umjetnici koji sudjeluju na jednoj od najvećih svjetskih smotri vizualnih i njihovim djelima.

Ministrica će sutra, 8. svibnja u 17 sati u venecijanskom sjedištu UNESCO-a Palači Zorzi (Salizada Zorzi, 4930 Venezia) otvoriti hrvatski paviljon s projektom prostorno specifične instalacije pod nazivom „Potaknuta strahom i ljepotom“ (Compelled by Fright and Beauty) ugledne hrvatske umjetnice Dubravke Lošić.