Marina Abramović ispisala povijest: Prva žena koja izlaže u venecijanskoj Galeriji Akademije

I na samom pragu devetog desetljeća, Marina Abramović, koju često nazivaju "bakom performansa", ponovno pomiče granice. U sklopu 61. Venecijanskog bijenala, njezina izložba "Transforming Energy" zauzela je prostorije Galerije Akademije (Gallerie dell’Accademia).

U središtu izložbe, čiji je kustos Shai Baitel, jest susret prošlosti i sadašnjosti, materijalnog i nematerijalnog, tijela i duše. Kao i uvijek, Abramović posebno važna je interakcija umjetnosti s publikom. Posjetitelji nisu pasivni promatrači, već aktivni sudionici umjetničkog djela.

U prostoru su tako postavljeni interaktivni "Tranzicijski objekti" - kameni kreveti i strukture s ugrađenim kristalima poput kvarca i ametista - na koje posjetitelji mogu stati, sjesti ili leći te na taj način osjetiti ono što Abramović naziva "transmisijom energije". Njezina je želja da posjetitelji odlože svoje mobilne telefone, uzmu slušalice za blokiranje buke i provedu minimalno tri sata uronjeni u to iskustvo.

Postav će obuhvatiti i neke od najvažnijih radova njezine više pet desetljeća duge karijere. Uz projekcije ranih performansa, bit će ponovno izveden i kultni performans "Imponderabilia" iz 1977. godine, u kojem dvoje golih izvođača stoje na ulazu u galeriju, na taj način tjerajući posjetitelje da se provuku između njihovih tijela. Izložba nas podsjeća i na šokantni "Rhythm 0" iz 1974., kada se Abramović na šest sati prepustila publici na milost i nemilost, dopuštajući im da na njoj koriste bilo koji od 72 ponuđena predmeta, među kojima su bili ruža i pero, ali i nož, škare te napunjeni pištolj. Tu je i njen Zlatnim lavom nagrađen rad "Balkan Baroque" iz 1997., sastavljen od goleme hrpe kravljih kostiju s kojih je Abramović danima ručno ribala krv, kao i "Carrying the Skeleton" iz 2008. godine...

Njena djela na ovoj izložbi ulaze u interakciju sa stalnim postavom Galerije Akademija, pa je tako nasuprot čuvene Tizianove nedovršene slike "Pietà", postavljena istoimena fotografija Marine Abramović koja u krilu drži svog nekadašnjeg umjetničkog i životnog partnera Ulaya.

Ovo je izložba koja se ne propušta, a u Galeriji Akademije možete je pogledati sve do 19. listopada.