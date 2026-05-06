#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
izložba uoči bijenala

Marina Abramović ispisala povijest: Prva žena koja izlaže u venecijanskoj Galeriji Akademije

06.05.2026.
u 19:39

Svjetski poznata umjetnica performansa Marina Abramović postala je prva žena u povijesti s velikom samostalnom izložbom u prestižnoj venecijanskoj Galeriji Akademije u sklopu Bijenala. Izložba "Transforming Energy" službeno otvorena je danas, a traje do 19. listopada

I na samom pragu devetog desetljeća, Marina Abramović, koju često nazivaju "bakom performansa", ponovno pomiče granice. U sklopu 61. Venecijanskog bijenala, njezina izložba "Transforming Energy" zauzela je prostorije Galerije Akademije (Gallerie dell’Accademia). 

U središtu izložbe, čiji je kustos Shai Baitel, jest susret prošlosti i sadašnjosti, materijalnog i nematerijalnog, tijela i duše. Kao i uvijek, Abramović posebno važna je interakcija umjetnosti s publikom. Posjetitelji nisu pasivni promatrači, već aktivni sudionici umjetničkog djela.

U prostoru su tako postavljeni interaktivni "Tranzicijski objekti" - kameni kreveti i strukture s ugrađenim kristalima poput kvarca i ametista - na koje posjetitelji mogu stati, sjesti ili leći te na taj način osjetiti ono što Abramović naziva "transmisijom energije". Njezina je želja da posjetitelji odlože svoje mobilne telefone, uzmu slušalice za blokiranje buke i provedu minimalno tri sata uronjeni u to iskustvo.

Postav će obuhvatiti i neke od najvažnijih radova njezine više pet desetljeća duge karijere. Uz projekcije ranih performansa, bit će ponovno izveden i kultni performans "Imponderabilia" iz 1977. godine, u kojem dvoje golih izvođača stoje na ulazu u galeriju, na taj način tjerajući posjetitelje da se provuku između njihovih tijela. Izložba nas podsjeća i na šokantni "Rhythm 0" iz 1974., kada se Abramović na šest sati prepustila publici na milost i nemilost, dopuštajući im da na njoj koriste bilo koji od 72 ponuđena predmeta, među kojima su bili ruža i pero, ali i nož, škare te napunjeni pištolj. Tu je i njen Zlatnim lavom nagrađen rad "Balkan Baroque" iz 1997., sastavljen od goleme hrpe kravljih kostiju s kojih je Abramović danima ručno ribala krv, kao i "Carrying the Skeleton" iz 2008. godine...

Njena djela na ovoj izložbi ulaze u interakciju sa stalnim postavom Galerije Akademija, pa je tako nasuprot čuvene Tizianove nedovršene slike "Pietà", postavljena istoimena fotografija Marine Abramović koja u krilu drži svog nekadašnjeg umjetničkog i životnog partnera Ulaya.

Ovo je izložba koja se ne propušta, a u Galeriji Akademije možete je pogledati sve do 19. listopada. 

izložba performans likovna umjetnost umjetnost Venecijanski bijenale marina abramović

Artmarkova zagrebačka aukcija

Hrvatska naiva vraća se u fokus! Održana najuspješnija aukcija poslijeratne i suvremene umjetnosti s prodajom od 300 tisuća eura

Aukcija održana u Galeriji Kranjčar potvrdila je snažan interes hrvatske publike za umjetnost nastalu nakon 1950-ih godina. Najznačajniji rezultat večeri ostvarilo je djelo “Muzičari” Miljenka Stančića, prodano za više od 32 tisuće eura, dvostruko premašivši početnu procjenu. Veliko zanimanje izazvalo je i djelo “Istra” Matije Skurjenija, koje je nakon nadmetanja kroz čak 25 licitacijskih koraka dosegnulo cijenu od 16 tisuća eura

Talijanski reporter iz ratnog Sarajeva izlaže u Zagrebu

'Za opsade Sarajlije su nastavile živjeti, ići u kazalište, prodavati cvijeće...Životom su prkosili ratu i to je fascinantno'

Izložene fotografije reportera Marija Boccie u Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu u sklopu izložbe "Sarajevo 1992.-1996. najduža opsada", sve su crno bijele, a iako ratne na njima nema ranjenih niti izravnih sukoba – Boccia je fotografirao Sarajlije, njihov prkos i građanski otpor ratu. Najjači prikaz toga je njegova fotografija djevojke Bojane koja trči za vrijeme granatiranja, ne, kazao je Boccia, iz straha, ona trči iz bijesa

