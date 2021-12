NEVJEROJATNA ŽIVOTNA PRIČA

Mira Furlan prije smrti napisala fascinantne memoare, otkrila sve: 'Čuvam pismo u kojem me zovu najbolja četnička...'

- Od svih ljudi i stvari na cijelome svijetu, ja sam ono što mi se najviše gadi. Neprestano idem od prežderavanja do strogih dijeta. Zar nisam u stanju kontrolirati baš ništa u svojem životu? Zar sam tako jadna da mi stvarno trebaju one posebne tablete amfetamina iz Austrije da me sprečavaju od pretrpavanja smećem? (Trebaju.) Osjećam se kao da mi je sto godina. Sve sam probala i ništa me nije zadovoljilo", piše. Pokušala si je oduzeti život, našli su je kako leži na kuhinjskom podu, a iz pećnice je curio plin.