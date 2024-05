Ljubomorni glazbenici napadali su Sinatru zbog njegova uspjeha sa ženama

Majka visoka 150 centimetara 12. prosinca 1915. na svijet je donijela dječačića s ožiljcima na uhu, vratu i obrazu te probušenog bubnjića. Držeći ga u hladnoj vodi do njegova prvog udaha, od smrti neposredno nakon rođenja spasila ga njegova baka i iskusna babica Rose, a njegovo je ime – Frank Sinatra.

Američki pjevač i glumac punog imena Francis Albert Sinatra došao je iz obitelji talijanskih imigranata. Njegov otac, Saverio Antonino Martino Sinatra, bio je vatrogasac, boksač i vlasnik taverne u Hobokenu, dok je njegova majka, Natalina Maria Vittoria Garaventa, poznatija kao Dolly, bila domaćica, a tijekom Frankova ranog djetinjstva zaplivala je i političkim vodama te se borila za pravo glasa žena i pravo na pobačaj.

Sinatra je inspiraciju za svoju pjevačku karijeru, još kao tinejdžer, pronašao u Bingu Crosbyju koji je, poput Sinatre, bio pjevač i glumac. Sa svojih je 19 godina Sinatra postao je dio lokalne pjevačke skupine “The Hoboken Four” koja je prije njegova pridruživanja nosila naziv “The Three Flashes”, a članovi su bili James Patrozelli, Pat Priniciple i Fred Tamburro. Sinatra je žudio za mjestom u grupi koje je naposljetku i dobio, a 8. rujna 1935. pojavili su se na pozornici u bijelim odijelima i s crnim kravatama. Bio je to nastup na natjecanju talenata “Original Amaterur Hour” na kojemu ih je voditelj i bojnik Edward Bowes predstavio kao ‘pjevajuće i plešuće budale’, a Sinatra je dobio čast da u pjesmi “Shine” preuzme ulogu svog idola – Binga Crosbyja. Pobjeda na ovom natjecanju donijela im je šestomjesečni ugovor za turneju po zemlji te sudjelovanje u radijskim programima, međutim, to nije potrajalo dugo.

Nesuglasice u grupi započele su kada i turneja, a ticale su se Sinatrina talenta te zaokupljenosti žena njime, što je ostalim članovima smetalo. Prepirke bi znale dovesti i do fizičkog nasrtaja na Sinatru koji je, prije kraja 1935., napustio turneju te se vratio u rodni Hoboken. Originalni trio preimenovao se u “The Hoboken Trio”, no nijedan od njih nije uspio u pjevačkoj karijeri.

Nekoliko je godina Sinatra pjevao s lokalnim plesnim bendovima te je sudjelovao u radijskim emisijama, a 1939. spazio ga je jazz-trubač Harry James koji ga je angažirao u svom novom bendu. James i Sinatra iste su godine snimili album “All or Nothing at All” koji je tada bio potpuni neuspjeh, no četiri godine nakon, kada su se obojica proslavili, ponovno je objavljen te je prodan u milijunima primjeraka.

Suradnja Jamesa i Sinatre trajala je šest mjeseci, a potom se Sinatra pridružio bendu glazbenika i trombonista Tommyja Dorseya koji je sa svojim bratom Jimmyjem vodio nekoliko najpopularnijih bendova swing ere. Od 1940. do 1942. Sinatra je s Dorseyem snimio 83 komercijalne snimke te je poboljšao svoje pjevačke vještine, čime je naposljetku zasjenio Dorseya, a pojavila se i želja za solo karijerom. Bilo je to riskantno vrijeme kada je manjina pjevača velikih bendova uspijevala u solo karijeri, a prepreku je stvarao i Dorsey koji nije želio da Sinatra ode. Nakon nekoliko mjeseci pregovora, Sinatra je otišao, a u samo je nekoliko tjedana postao atrakcija i kulturni fenomen.

Solo karijeru Franka Sinatre, berem u počecima, označile su djevojčice tinejdžerskih godina, popularno zvane ‘bobby-soxers’ zbog široke odjeće i čarapa koje su nosile, a njihova zaluđenost Sinatrom bila je gotovo nerealna. Nakon prvog nastupa u Paramount Theatreu, 30. prosinca 1942., postalo je jasno da je ‘Sinatromanija’ stvarna, a zbog velikog uspjeha Sinatra je u kazalištu potpisao ugovor na još dva mjeseca.

Svoj je glumački debi ostvario 1943. u filmovima “Reveille With Beverley” i “Higher and Higher”. Dobio je Oscara za ulogu u 10-minutnom filmu “Kuća u kojoj živim”, a vrhunac njegove glumačke, ali i glazbene karijere dogodio se 1949. godine kada se iskazao u dva mjuzikla – “On the Town” i “Take Me Out to the Ball Game”.

Nakon uspjeha na oba polja kojima se bavio, uslijedio je pad popularnosti, a 1950. na nekoliko je mjeseci u potpunosti ostao bez glasa zbog krvarenja glasnica. Činilo se kako je to kraj njegove karijere, no trijumfalno se vratio 1953. godine u filmu “Odavde do vječnosti”, za koji je dobio Oscara za sporednu ulogu talijansko-američkog vojnika, a godinu nakon glumio je hladnokrvnog ubojicu u naslovu “Odjednom”. Patetičnog ovisnika o heroinu utjelovio je u “Čovjeku sa zlatnom rukom”, a ta mu je, vjerojatno najbolja uloga u karijeri donijela samo nominaciju za Oscara.

Što se tiče glazbene karijere, s Captol Recordsom potpisao je ugovor 1953. godine te je ondje izdao niz snimki, među ostalim i konceptualni album za koji se vjeruje da je njegov izum. Radi se o albumu koji se vrti oko jedne teme ili raspoloženja, no popularnost se nije vraćala, a počinjali su problemi.

Povezivanje Sinatre s organiziranim kriminalom počelo je šezdesetih godina, čime je uništio svoje političke veze. Neko je vrijeme navodno bio poveznica između obitelji Kennedy i velikog američkog gangstera, Sama Giancane, no to je moralo završiti kada je Kennedy krenuo u rat protiv organiziranog kriminala.

U vraćanju popularnosti nisu mu pomogli ni hitovi koje je također šezdesetih stvorio u vlastitoj izdavačkoj kući Reprise, a upitni odabiri suradnika te pogrešni načini osvajanja publike, koja je u tom trenutku bila zaluđena Woodstock generacijom glazbenika, još su ga više distancirali od vrha industrije. Svoje je umirovljenje najavio 1971., no dvije godine nakon počeo je opet snimati, a te su snimke prožete njegovim hrapavim glasom na koji su utjecale cigarete, alkohol te buran život koji je vodio.

Njegov je ljubavni život počeo 1939. godine kada je oženio Nancy Barbato koja mu je rodila troje djece, a rastali su se kasnih 1940-ih godina. Nedugo nakon, 1951., oženio je glumicu Avu Gardner, a njih su dvoje opisani kao veliki zavodnik i razaračica brakova. Par nije dugo funkcionirao, s obzirom na to da je Ava bila ženska verzija Franka, te su se rastali 1957. godine.

Treći se put oženio 1966., a u pitanju je bila glumica Mia Farrow. Bio je to Sinatrin najkraći brak koji je trajao dvije godine, a posljednji je put u brak ušao 1976. s manekenkom Barbrom Blakeley. Par je bio zajedno sve do Sinatrine smrti na današnji dan, 14. svibnja 1998. godine. Sinatra se, unatoč povezanosti s kriminalcima te ratobornom stavu prema novinarima, smatra golemim utjecajem na svijet glazbe jer je u više od 1400 snimki uspio učiniti pjevanje svojim sredstvom osobnog izražavanja te ostaje jedan od najpopularnijih simbola američke kulture.