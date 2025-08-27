'Lennon' i Opera HNK u Zagrebu po prvi puta u glavnom gradu Bugarske

Opera Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu prvi put gostuje u glavnome gradu Bugarske – Sofiji. Pred publikom Sofijske opere i baleta bit će izvedena opera "Lennon" skladatelja Ive Josipovića i libretistice Marine Biti. Gostovanje, koje će se održati 5. rujna 2025. godine, otvara novo poglavlje međunarodne suradnje dviju kulturnih institucija – Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu i Sofijske opere i baleta.

U nadolazećoj kazališnoj sezoni na repertoaru HNK-a u Zagrebu je čak šest hrvatskih opernih naslova, te ovo gostovanje predstavlja i međunarodnu promociju hrvatske suvremene opere kao i oblik kulturne razmjene i potvrdu izvrsnosti hrvatske operne produkcije.

Opera "Lennon" praizvedena je 22. travnja 2023. u HNK-u u Zagrebu u suradnji s Muzičkim biennaleom Zagreb, a inspirirana je životom i naslijeđem Johna Lennona, jednog od najutjecajnijih umjetnika 20. stoljeća. Redateljsku viziju potpisuje Marina Pejnović, a izvedbom dirigira maestro Ivan Josip Skender. U glavnim ulogama nastupaju Domagoj Dorotić kao John Lennon, Marija Kuhar Šoša kao Yoko Ono, Ozren Bilušić pjeva Marka Chapmana, a May Fung Yee Pang je Dubravka Šeparović Mušović.

Intendantica HNK-a u Zagrebu Iva Hraste Sočo izjavila je povodom gostovanja: "Drago nam je što imamo, po prvi put, priliku predstaviti hrvatsku operu publici u Sofijskoj operi i baletu. Ovakva gostovanja omogućuju stvaranje čvršćih kulturnih mostova među europskim institucijama. Posebno nas veseli što ćemo već za nekoliko dana, 15. rujna u sklopu Zagrebačkog opernog festivala imati priliku uzvratiti gostoprimstvo kad će Sofijska opera i balet nastupiti s predstavom 'Die Walküre' Richarda Wagnera na našoj pozornici.”



Zagrebački operni festival održat će se od 9. rujna do 20. rujna 2025. godine u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu.