Kazalište je moj stari dom, a film uzbudljivo novo igralište na koje sam se sada uselila

Rođena Vinkovčanka i mlada glumica HNK Split Ana Marija Veselčić primila je na 78. Filmskom festivalu u Locarnu prestižnu nagradu Leopard za najbolju glumačku interpretaciju s kolegicom Čileankom, Manuelom Martelli, za ulogu u filmu “Bog neće pomoći” redateljice Hane Jušić i producentice Ankice Jurić Tilić. Nagrade su dobile u glavnom natjecateljskom programu u konkurenciji 18 filmova. Film je u međuvremenu nagrađen i na Sarajevo Film Festivalu na kojem je sjajno primljen, a hrvatsku premijeru očekuje u jesen, u programu Zagreb Film Festivala.

Koliko ste dugo radili na filmu “Bog neće pomoći”?



Snimanje je počelo krajem kolovoza 2024. godine, a od same redateljičine ideje do zadnje klape na setu prošlo je sedam godina. Snimali smo u području Dalmatinske zagore, točnije ispod Svilaje, na samoj planini Svilaji, u okolici Knina te na otoku Krku.

O čemu “Bog neće pomoći” zapravo govori?



Film je smješten upravo u Dalmatinsku zagoru, prije stotinjak godina, u vrijeme kad su Hrvati počeli odlaziti u Čile, u Ognjenu Zemlju, u potragu za boljim životom, gdje bi često završili radeći u rudnicima ili iste poslove kao i kod kuće. Danas u Čileu žive potomci tih hrvatskih doseljenika, čak je i njihov predsjednik podrijetlom iz Hrvatske. Naime, u takvom vremenu, prije Prvog svjetskog rata, u Dalmatinskoj zagori postoje ljudi koji žive sporim i točno određenim životom, odlaze na ispašu s ovcama, blagom, kako ih nazivaju. I u obitelji Mitrovića, najstariji brat Marko otišao je u potragu za boljim životom. Na početku filma pojavljuje se žena koja govori nepoznatim jezikom te tvrdi da je udovica našeg pokojnog brata Marka. Zatječe Milenu, Mitrovićevu sestru, samu u donjem stanu, usred ljeta kako čuva stan, a ostatak obitelji je s blagom u planini, dok vrućina ne prođe. Ta neobična žena, Teresa, unosi velike promjene u našu malu zajednicu i zanimljivo je upravo to kako jedna osoba može višestruko utjecati na cijelu zajednicu, na ovaj ili onaj način.

Kakva je vaša uloga?



Uloga Milene pravi je dragulj, ona je neshvaćena od svoje obitelji, gotovo odbačena. Neudana je i jedini način na koji pruža otpor u dobro usklađenoj okolini jest lijenost iz bunta. Teresa, ta nepoznata žena, za Milenu predstavlja novi svijet, pun boja i novih mirisa, za koje ni sama nije mogla izmaštati da bi ih mogla iskusiti. Kroz Teresu Milena pronalazi svoj glas.

Kako je raditi s redateljicom Hanom Jušić?



Dosad nisam imala prilike raditi s Hanom, bilo je to posebno iskustvo. Hana voli glumce i rad s njima, a rad na filmu za mene je bio kao da sam ponovno na Akademiji, gdje se od mene traži nešto što ni sama ne znam mogu li pružiti. Mislim da sam puno naučila.

Prestižnu nagradu dobili ste s čileanskom kolegicom Manuelom Martelli. Kakva je njezina uloga, kako ste je doživjeli?



Uloga Terese, koju je igrala Manuela Martelli doista je posebna. Brzo uči, znatiželjna je, snalažljiva, puna tajni i bogatog unutarnjeg života. Upravo je i Manuela takva. Nakon mjesec dana provedenih na setu s nama, razumjela je hrvatski, naučila je fraze, iznimno je spretna i sposobna. Manuela je i redateljica, a njezin prvijenac “1976” snažan je film. Jako me se dojmio. Ona je predana radu, pedantna i propituje svako rješenje koje bih ja u većini slučajeva previdjela i trudila se napraviti bez razmišljanja. Kombinacija nas dviju za mene je bilo veliko i posebno iskustvo.

Otvara li vam ova nagrada neka druga vrata, možda u inozemstvu, neke nove šanse, prigode, izazove?



Moram priznati da nisam o tome ozbiljno razmišljala, ali vjerojatno sam sad vidljivija, kako bi se reklo, hahaha. Očekujem da ću i dalje biti predana radu i znati naučiti iz prilika koje mi se pruže te uživati u plodovima svog truda. Moji su trenutačni planovi nova sezona i nove pobjede.

Upoznali smo vas prvo kao kazališnu glumicu, koji vam je ovo film po redu?



Do sada sam snimila malo dugih filmova i nikad ovako veliku ulogu nisam tumačila. Prije tri godine, točnije 2022. film “Pelikan” Filipa Herakovića imao je premijeru. U tom sam filmu igrala recepcionarku, kratko, imala sam dva dana snimanja.

Na upravo završenom 71. Splitskom ljetu, u kultnoj Shakespeareovoj tragediji “Julije Cezar” iznimno dojmljivo i uspješno odigrali ste ulogu Porcije, žene Marka Bruta. Koliko je ta rola bila teška?



”Julije Cezar” takozvani je muški komad, uloga Porcije u službi je njezina muža, Marka Bruta. Rad na toj predstavi bio je iscrpljujuć, kao i prilikom svakog rada na Splitskom ljetu, ali sretna što sam dio svog splitskog dramskog ansambla. Lijepo je raditi klasične komade, polomiti jezik na stihovima. To uvijek doživljavam kao svojevrsne seminare ovoga našeg posla.

Što više volite, klasične komade ili suvremene autorske projekte?



Volim dobre komade.

Odlični ste i na kazališnim daskama i na velikom ekranu, što vam je draže ili gdje se više vidite?



Hvala vam na ovom komplimentu, to je jako lijepo čuti. Mislim da kazališne daske i veliki ekran ne isključuju jedno drugo. Kazalište je moj stari dom, puno mi je toga dalo, a film je novo igralište u koje sam uletjela. Veseli me i jedno i drugo u svojim različitostima.

Ljudi jako vole predstave koje igrate i u Gradskom kazalištu lutaka u Splitu. Svi su pričali i još pričaju o vašoj predstavi “Domaši”. Pripremate li nešto novo?



Gradsko kazalište lutaka Split moje je prvo radno mjesto, predivna tvornica dječjih snova. Taj je ansambl toliko homogen i predan radu, to je nešto prekrasno. Raditi s tim velikim profesionalcima puno je značilo za izgradnju mojih radnih navika i mog zanata. Predstave koje smo igrali uvijek su mi u srcu, anegdote s izvedbi te ljudi s kojima sam ostala u prijateljskim odnosima velik su i važan dio mene. Trenutačno sam zaposlena u Hrvatskom narodnom kazalištu Split, a ne bih isključila mogućnost da se vratim na tepih scene Gradskog kazališta lutaka i začujem onaj džingl – “Poštovana publiko, molimo vas, isključite svoje mobitele!”. Bila bi mi čast i zadovoljstvo.