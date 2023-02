Junaci kontroverzne treće epizode “The Last of Us” mogli bi dobiti vlastitu seriju

Danima nakon što je prikazana treća epizoda hit-serije “The Last of Us”, ne prestaju rasprave o tome je li u zombi apokalipsi bilo mjesta za jednu tako nježnu gej romansu. Podsjetimo, serija “The Last of Us” snimljena je prema istoimenoj igri koju mnogi smatraju najboljom svih vremena, a oduvijek je imala snažan queer subtekst. Glavni junaci Joel i Ellie u igri su tako naletjeli na podivljalog Billa koji im spašava život, a ubrzo smo otkrili i da je nekoć imao partnera, zanesenjaka Franka koji si je odlučio oduzeti život. Iz njegova oproštajnog pisma otkrivamo da su muškarci imali tešku vezu ispunjenu zamjeranjima i nepremostivim razlikama koje su kulminirale njihovim tragičnim krajem.

Autori serije nesretnim su muškarcima odlučili dati nešto drukčiju sudbinu: romantičnu, dugogodišnju vezu koja se iz očaja pretvara u život dostojan življenja, čak i u kontekstu apokalipse koja ih okružuje. Treća epizoda potpuno je posvećena njihovu odnosu i funkcionira kao emotivan film unutar akcijske serije, što je oduševilo dio gledatelja, ali i razjarilo one koji su umjesto homoseksualne romanse očekivali pucnjavu i razvaljivanje bloatera, treće vrste zombija koju u seriji još nismo vidjeli, a u igri se pojavila baš u trenutku kada smo susreli Billa.

Reagirajući na tu mješavinu oduševljenja, razočaranja i, budimo realni, homofobne panike, redatelj Peter Hoar dolio je ulje na vatru najavom da bi Bill i Frank mogli dobiti vlastitu seriju, a gotovo istodobno o toj su mogućnosti s medijima razgovarali i glumci Nick Offerman i Murray Bartlett!

HBO službeno ne govori ništa o toj mogućnosti, ali imajući u vidu način na koji brojnim spin off projektima šire svijet “Igre prijestolja”, lako je zamisliti da će u budućnosti napraviti isto i s novim velikim hitom. A kada se radi o marketingu, teško je zamisliti scenarij koji bi privukao više pažnje od postapokaliptične gej romanse sa zombijima i napalmom!