Izmislila je golotinju, sina zvala tumorom, obožavala seks i javno prozivala homoseksulace

Francuska ikona, glumica Brigitte Bardot, koja je redefinirala pojam ženstvenosti i slobode, danas, 28. rujna, slavi 91. rođendan. Njezin život bio je vrtlog filmske slave, burnih ljubavi, šokantnih izjava i beskompromisne borbe za prava životinja, ostavivši neizbrisiv trag u svjetskoj kulturi.

Brigitte Bardot, rođena 28. rujna 1934. godine, jedna je od rijetkih ličnosti koja je uspjela postati sinonim za cijelu jednu eru. Kao glumica, pjevačica i model, postala je utjelovljenje seksualne revolucije i ženske emancipacije, no njezin život bio je daleko od jednostavne priče o uspjehu.

Odrasla u strogoj pariškoj katoličkoj obitelji, mlada Brigitte sanjala je o karijeri balerine, a disciplina koju je stekla na Pariškom konzervatoriju oblikovala je njezinu gracioznost koja će kasnije osvojiti svijet. Međutim, sudbina ju je odvela u drugom smjeru. S tek 15 godina krasila je naslovnicu prestižnog časopisa Elle, a taj trenutak označio je početak jedne od najblistavijih i najkontroverznijih karijera 20. stoljeća.

Njezin prvi suprug, redatelj Roger Vadim, prepoznao je sirovi talent i magnetsku privlačnost koja se krila iza njezine ljepote te joj je dao ulogu koja će je zauvijek definirati i lansirati u zvjezdanu orbitu. Film "I Bog stvori ženu" iz 1956. godine bio je više od filmskog hita; bio je kulturni potres. Uloga Juliette Hardy, mlade žene koja živi po vlastitim pravilima, katapultirala je Bardot u status međunarodnog seks-simbola i promijenila percepciju erotike na filmu. Upravo njoj pripisuje se da je "izmislila golotinju", ne doslovno, već popularizirajući jedan posve novi, oslobođeni pristup tijelu. Dok su tadašnji modeli pozirali u elegantnim haljinama, Bardot se na fotografijama pojavljivala omotana tek ručnikom za plažu. U filmu je njezina silueta dok pleše postala legendarna, a publika je bila opčinjena njezinom figurom i prirodnošću. Hodala je bosa, nije marila za skupocjeni nakit, tešku šminku ili parfeme, što je za puritansko društvo pedesetih godina bilo istovremeno fascinantno i duboko uznemirujuće. Njezina pojava bila je manifest slobode i odbacivanja nametnutih normi, čime je postala ikona generacije koja je žudjela za promjenama.

Iako je "I Bog stvori ženu" ostao njezin najprepoznatljiviji film, karijera Brigitte Bardot bila je ispunjena i drugim značajnim ulogama koje su pokazale njezin glumački raspon. U drami "Istina" (La Vérité, 1960.) briljirala je kao Dominique Marceau, mlada žena optužena za ubojstvo, dok je u remek-djelu Jean-Luca Godarda "Prezir" (Le Mépris, 1963.) ostvarila jednu od svojih najcjenjenijih uloga. Svoj komičarski talent pokazala je u filmu "Viva Maria!" (1965.), gdje je glumila uz Jeanne Moreau, a ta uloga donijela joj je i nominaciju za prestižnu nagradu BAFTA. Njezina filmografija uključuje i zapažene naslove poput trilera "U slučaju nesreće" (1958.) i romantične komedije "Parižanka" (1957.), a svaki od tih filmova dodatno je učvrstio njezin status jedne od najvećih zvijezda francuske i svjetske kinematografije.

Jednako kao i njezina karijera, i privatni život Brigitte Bardot bio je pod stalnom lupom javnosti, ispunjen strašću, skandalima i slomljenim srcima. Udavala se četiri puta i imala bezbroj ljubavnih afera, a mediji su je često opisivali kao ženu koja "obožava seks". Prvi brak, s Rogerom Vadimom, sklopila je s tek 18 godina, a završio je 1957. zbog obostranih prevara. Drugi suprug bio joj je glumac Jacques Charrier, s kojim je dobila jedinog sina, Nicolasa-Jacquesa. Međutim, majčinstvo je za nju bilo traumatično iskustvo; trudnoću je u svojim memoarima opisala kao najgoru stvar koja joj se dogodila, a sina je nazivala "tumorom" koji raste u njoj. Odbila ga je dojiti i njegov odgoj u potpunosti prepustila obitelji Charrier. Brak se raspao jer je Jacques nije podržao u želji za pobačajem. Kasnije se udala za njemačkog playboya i industrijalca Guntera Sachsa, a od 1992. godine u braku je s Bernardom d'Ormaleom, s kojim i danas dijeli život.

Bardot nikada nije bježala od iznošenja svojih stavova, ma koliko oni bili kontroverzni. Tijekom godina, njezine izjave o imigraciji, muslimanima i homoseksualcima izazvale su brojne skandale i osude javnosti. Zbog stavova koje je objavljivala u svojim knjigama, nekoliko je puta bila novčano kažnjena zbog poticanja rasne mržnje. Posebno su odjeknule njezine izjave o homoseksualcima, koje je otvoreno osuđivala, da bi se kasnije branila bizarnom tvrdnjom kako ima pravo na kritiku jer su joj "svi prijatelji homoseksualci" i da ih voli. Takvi istupi dodatno su zakomplicirali sliku o njoj, pretvarajući je iz simbola slobode u figuru čiji su stavovi za mnoge bili neprihvatljivi.

Na vrhuncu slave, 1973. godine, Brigitte Bardot šokirala je svijet odlukom da se u 39. godini povuče iz svijeta filma. Taj glamurozni život, kako je kasnije izjavila, nimalo joj ne nedostaje. Ostatak života posvetila je svojoj najvećoj strasti – borbi za prava životinja. Godine 1986. osnovala je Zakladu Brigitte Bardot, koja je postala jedna od najutjecajnijih organizacija te vrste u svijetu. Danas živi povučeno na svojim imanjima La Madrague i La Garrigue u Saint-Tropezu, okružena stotinama spašenih životinja. Radikalna je veganka i, unatoč artritisu koji joj otežava kretanje, njezina borbenost nije nimalo oslabila. Razočarana ljudskom okrutnošću, za svoj 90. rođendan poželjela je samo jedno: da se ljudi okrenu od materijalizma i počnu djelovati s više ljubavi i suosjećanja, posebno prema životinjama. I u desetom desetljeću života, zadržala je svoj prepoznatljiv stil s crvenim ružem i podignutom punđom, ostajući vječni simbol jedne neponovljive ere.