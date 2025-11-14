Naši Portali
Dar ljepote u Oktogonu

Izložena umjetnička ostavština Latice Ivanišević koju je darovala NMMU i MUO

Foto: Goran Vranić/NMMU
1/8
VL
Autor
vecernji.hr
14.11.2025.
u 10:39

U sklopu izložbe do 7. prosinca izloženi su i umjetničini radovi, ali i umjetnine iz njene obiteljske ostavštine koje je odlučila ostaviti Hrvatskoj, a uključuju radove Jerolima Miše, Vanje Radauša, Zlatka Price, Marte Ehrlich, Fedora Vaića i Ede Murtića...

Otvorenje izložbe Latica Ivanišević - dar ljepote, koja najavljuje donaciju Latice Ivanišević Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti i Muzeju za umjetnost i obrt - okupilo je u Oktogonu NMMU brojne ljubitelje umjetnosti. U toj prigodi uzvanicima se uvodno obratio ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Branko Franceschi, a koncepciju izložbe koja kontekstualizira stvaralaštvo Latice Ivanišević unutar fascinantne obiteljske povijesti, predstavila je kustosica izložbe, muzejska savjetnica NMMU- a Lada Bošnjak Velagić

Prema želji Latice Ivanišević, koja je također govorila na događanju, stihove iz pjesme Hrvatska njenog oca Drage Ivaniševića, kao i njegov prijevod romance Nevjerna žena iz zbirke poezije Federica Garcije Lorce Ciganski romancero čitao je omiški glumac Mate Tavrić.

Naime, izložba u Oktogonu (u palači nekadašnje Prve hrvatske štedionice)  predstavlja Laticu Ivanišević, tu autoricu, scenografkinju, kostimografkinju i tapiseristicu kroz izbor tapiserija snažnog kolorita i impresivnih dimenzija, tekstilnih kolaža, kazališnih kostima te radova u emajlu, keramici i glini.

Kontekstualizirajući umjetnički opus Latice Ivanišević unutar fascinantne obiteljske povijesti, izložba donosi i niz portreta te dokumenata koji svjedoče o generacijama obitelji Ivanišević, Šilović i Gavella. Na izložbi su, uz autoričina djela, predstavljene i umjetnine velikih hrvatskih majstora poput Jerolima Miše, Vanje Radauša, Zlatka Price, Marte Ehrlich, Fedora Vaića i Ede Murtića, kao i fotografije Marije Braut te radovi Milana Butozana, Stipe Sikirice, Mirande Morić, Ratka Petrića, Grge Antunca i Krune Bošnjaka.

Izložba Dar ljepote najavljuje donaciju umjetničke i obiteljske ostavštine Latice Ivanišević Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti i Muzeju za umjetnost i obrt, kao trajni doprinos hrvatskoj kulturnoj baštini.

O Latici Ivanišević, vječnoj zaljubljenici u lijepo, zasigurno najviše govore njezini radovi. Titrajuće boje i zaigrane strukture njezinih tapiserija i tekstilnih kolaža vode nas u svijet bajki i fantazija, a vezeni stolnjaci odišu svečanom blagdanskom atmosferom nekog začaranog  trenutka izvan vremena. Scenografkinja, kostimografkinja, tapiseristica, slikarica i kroničarka Latica Ivanišević nepresušnog je nadahnuća koje s iskrenom radošću dijeli s drugima. Predano i dalje mašta i stvara iskreno uvjerena da upravo iz emanirane umjetnosti i ljepote izrastaju nove mogućnosti. Ustrajno i s upravo mladenačkim zanosom slika akvarelom na papiru i izrađuje šalove kao darove veselja, ohrabrenja i utjehe. Unatoč dvjema objavljenim memoarskim knjigama  i pet dokumentarnih filmova  o njezinu životu i stvaralaštvu, Laticu Ivanišević i dalje najvjernije predstavljaju njezine kreacije. (…) - iz teksta kustosice izložbe Lade Bošnjak Velagić u pratećem katalogu na hrvatskom i engleskom jeziku, čije grafičko oblikovanje potpisuje Ana Zubić.

Izložba o darovanoj ljepoti koja postaje nadahnuće u kustoskoj koncepciji Lade Bošnjak Velagić predstavlja ukupno petnaest autora i pedeset eksponata, a zagrebačka kulturna javnost ima je priliku razgledati do 7. prosinca 2025. 

Ključne riječi
muo Oktogon NMMU Latica Ivanišević

Kupnja