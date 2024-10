I kod nas se prikazuje horor za koji se u Srbiji ulaznica kupuje uz osobnu iskaznicu

Bliži se Noć vještica pa su kao i svake godine u ovo doba uobičajene online top liste horor klasika koje valja tom prigodom pogledati. Najavljuju se i gledaju naravno i novi filmovi koji postaju sve bizarniji u nakani da nadmaše prethodnike i osvoje novu publiku. Ili prisile gledatelje da pobjegnu s projekcije, bilo u kinu ili pred svojim ekranima.

Jedan od takvih horora, čini se, postao je "Terrifier 3" nezavisnog američkog filmaša Damiena Leonea, koji se upravo prikazuje i u hrvatskim kinima, a u Srbiji je to postao prvi film za koji se pri kupnji ulaznica mora pokazati osobna iskaznica kao dokaz punoljetnosti.

Slučaj je to i odluka, pišu srpski mediji, Kulturnog centra Novog Pazara, a koju je za Kurir televiziju pojasnila Elma Šabanović, urednica programa KC-a, rekavši: "S obzirom na to da je u Srbiji publika horor filmova, nažalost, u velikom postotku maloljetnička, smatrali smo da moramo djelovati odgovorno i staviti ograničenje za ovaj film. Ovo je prvi put da smo uveli odluku da ulaznicu mogu kupiti, ali i film gledati, isključivo punoljetne osobe." Takva je odluka naravno, klincima bila tek okidač da se pokušaju ušunjati u kino, što je nekima i uspjelo, a za to su saznali njihovi roditelji i obavijestili KC koji će im vratiti novac za kupljene ulaznice.

U razgovoru za JoBlo Damien Leone treći je nastavak svojeg filma najavio kazavši: "Prvih pet minuta bit će vrlo kontroverzno, ali to nije vrhunac. Ako ste mislili da je vladavina terora u drugom dijelu bila ekstremna, još ništa niste vidjeli." Kako god, riječ je o filmu koji je i u Francuskoj, koja ima vrlo liberalan odnos prema filmovima, prvi dobio oznaku "18+" u posljednjih dvadeset godina što dosta toga govori.

Mi ga nismo gledali i sumnjam da hoćemo, a za one koji nisu 'u temi' valja podsjetiti da je prvi "Terrifier", film o klaunu ubojici Artu, Leone snimio prije osam godina. Kada je najavljen nastavak, nitko nije mogao pretpostaviti koliko je velika Artova sekta jer film koji se trebao samo tri dana prikazivati u nekim kinima za vrijeme Halloween vikenda, zaradio je u tom kratkom razdoblju čak milijun dolara. Uspjeh je potaknuo distributere da ga puste u redovnu kinodistribuciju nakon čega je zaradio 15 milijuna dolara na budžet od samo 250 tisuća dolara zbog čega je postao jedan od najprofitabilnijih nezavisnih horor filmova svih vremena. Radnja neumorno prati Siennu (Lauren LaVera) i Jonathana Shawa (Elliot Fullam), koji opet pokušavaju preživjeti napad sadističkog klauna Arta (David Howard Thornton).

Na svjetskoj premijeri "Terrifiera 3" gledateljima su se dijelile vrećice za povraćanje, neke su i iskorištene, a redatelj je potvrdio povratak Arta i u četvrtom dijelu krvave franšize. Nedavno je najavljena i videoigra "Terrifier: The ARTcade Game" koju pripremaju Selecta Play i Relevo pa tko voli, neka izvoli.