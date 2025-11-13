HNK Split umjetnicima nije isplatio honorare, a Bilandžić se hvali brojkama

S obzirom da Gradsko vijeće nije usvojilo izvješće o radu HNK Split za 2024. godinu kojeg je obrazlagao intendant Vicko Bilandžić (od 29 nazočnih protiv izvješća bilo je 17, za je glasovalo 9, dok su 3 vijećnika bila suzdržana), očekuje se kako će gradonačelnik Tomislav Šuta što prije imenovati vršitelja dužnosti intendanta. Stekli su se naime svi uvjeti za razrješenje Bilandžića uz napomenu kako je neki dan i Kazališno vijeće odbilo prihvatiti to izvješće. Poteštat je po propisima, budući da je Grad osnivač teatra, mjerodavan to izvršiti.

Iako se službeno nitko još ne želi izjašnjavati, iz pouzdanih izvora doznajemo kako će najvjerojatnije za v.d. intendanta biti postavljen Ivan Vatavuk, predstojnik njegovog ureda. Diplomirani pravnik Vatavuk godinama je zaposlen u teatru, bio je i poslovni tajnik, i producent i, kako nam objašnjavaju političari i kulturnjaci, jako dobro poznaje stanje u kući. Puno je bolje, uvjeravaju nas, da dođe netko iznutra nego osoba izvana kojoj bi trebalo vremena i vremena da se upozna sa konkretnom situacijom i problemima. Mnogi bi navodno željeli da Vatavuk bude i budući intendant. Njegov je zadatak uz ostalo kao v.d. pripremit javni natječaj za novog čelnika HNK Split.

Inače, vijećnici su sat i pol raspravljali o Bilandžićevom izvješću, uglavnom u politički obojenim tonovima. Ovisno o tome čiji stranački dres tko nosi. Bilandžić, kojeg je izabrala Puljkova vlast se, kao i mnogo puta do sada, hvalio uspjesima i brojkama. Kazao je i da je kazalište zabilježilo 10 % više gledatelja nego prethodne godine, a od ulaznica uprihodilo 950 tisuća eura. Istaknuo je i 22,5 % veći prihod Splitskog ljeta, deset nominacija za nagrade Hrvatskoga glumišta, stabilno financijsko poslovanje i vraćanje dugova.

No, mnogi umjetnici (o tome smo već pisali u Večernjaku op.a.) prigovaraju kako im nisu plaćene naknade ni honorari za usluge izvršene na ovogodišnjem Splitskom ljetu. Koje je završilo 14. kolovoza!

Tako je samostalna umjetnica Lada Bonacci na društvenim mrežama pored ostalog objavila sljedeće: "Politiku neću u svoju butigu, ali kad se laže ajde da probamo s istinom, zna biti zajebana. Istina koju ja znam je da HNK Split nije isplatio naknadu za izvedbu moje predstave na Splitskom ljetu. U ugovoru stoji da će izvedba ići 8 dana nakon izvedbe koja je bila 29. 7. 2025......"

Možda je zanimljivo napisati kako je Bojan Ivošević (Centar) branio Ivoševića, kako je dirigent Jure Bučević (HGS) žestoko kritizirao izvješće posebno ističući kako je u Operi izvedeno puno manje naslova od planiranih. Jakša Balov (HDZ) ustvrdio je kako se Puljkova vlast najviše miješala u rad kazališta te prozvao Bilandžića za 40 posto nerealiziranog plana.

Ostaje sada samo pitanje: Koliko ćemo čekati da gradonačelnik imenuje v.d. intendanta, jer očito je da je već dugo "više nego trulo u HNK Split".