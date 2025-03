Filmsko iznenađenje godine dolazi iz Latvije: animirana bajka za djecu, odrasle i filmofile

Foto: IPA/PIXSELL

Biografski, Kanada, 122 min

Režija: Ali Abbasi

Glumci: Sebastian Stan, Jeremy Strong

Autor "Svetog pauka", intrigantnog i napetog trilera koji je prije tri godine donio priču o koruptivnom i licemjernom iranskom društvu, ovog puta dolazi s nečim neočekivanim i potpuno drukčijim. Ali Abbasi odlučio je snimiti priču o Donaldu Trumpu. I to o onom dijelu života Donalda Trumpa prije nego je postao Donald Trump kojeg svijet danas poznaje. Sedamdesete i osamdesete u New Yorku, a mladi, nadobudni, (pre)ozbiljni Donald nastoji se otrgnuti od sjene svoga oca i stvoriti nešto. U to vrijeme on je dječarac koji nema novca da kupi dobro odijelo, a kojeg kao svog pulena u preodgoj uzima beskrupulozni i nemilosrdni odvjetnik Roy Cohn. Cohn je, s početka filma, negativac bez premca. No kako se razvija lik Donalda Trumpa, tako se u toj gradaciji i rađa glavni "nemilosrdni gad". Film je sam po sebi u rangu osrednjeg TV filma. Međutim, ono po čemu se ističe svakako je gluma Sebastiana Stana, koji je dobio ulogu da na ekrane donese lik trenutačnog američkog predsjednika. Facijalne ekspresije, gestikulacije, ali i cijela osobnost gotovo su jednake svemu onome čemu i danas možemo svjedočiti u stvarnim, informativnim Trumpovim pojavljivanjima. Film je ovo koji se može (i ne mora) preskočiti. A u slučaju da se ne preskoči, isključivo zbog Stanove izvedbe neće biti kajanja.