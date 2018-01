Filmska spačka Damiena Hirsta

Damien Hirst jedan je od najpoznatijih, najbogatijih i najkontroverznijih umjetnika našega doba. Kao pripadnik Mladih britanskih umjetnika devedesetih je na prepad osvojio likovni svijet, a globalnu slavu i epitet kontroverznog autora potvrdio je izlaganjem lešine morskog psa u formaldehidu, lubanje optočene dijamantima i nizom drugih skulptura i instalacija kojima je tematizirao prolaznost i smrt.

Prošle godine izazvao je mnogo pažnje monumentalnom povratničkom izložbom u Veneciji, koja je naišla na podjednako strastveno odobravanje i osporavanje, a na kojoj je u čak dva muzeja paralelno s održavanjem Venecijanskog bijenala predstavio gigantske pseudoantičke skulpture obrasle koraljima.

Čitav narativ izložbe brojne je posjetitelje uvjeravao da se radi o potonulom blagu odbjeglog roba Cifa Amotana II (anagram za “I am fiction”, odnosno “ja sam fikcija”). Pažljivi promatrači među kipovima su, ipak, mogli prepoznati likove Walta Disneya ili samog Damiena Hirsta, pa čak i pronaći ugravirani natpis “Made in China” na nekoj od vrijednih skulptura.

Na Netflixu se upravo pojavio raskošno producirani dokumentarac “Treasures from the Wreck of the Unbelievable” koji otkriva “pozadinsku priču izložbe”, zapravo dodatno osnažujući Hirstov fikcionalni narativ: film, naime, prati lažnu ekspediciju u potrazi za senzacionalnim potopljenim blagom koje zapravo čine Hirstove umjetnine.