Europsko dizajnersko zlato i ove godine za Studio Tumpić/Prenc

Natjecanje European Design Awards bilo je drugi put za redom sretno za Studio za vizualne komunikacije Tumpić/Prenc. Nakon prošlogodišnjeg priznanja Best of Show te dva Zlata, rovinjski je studio ove godine nagrađen Zlatom u kategoriji pakiranja alkoholnih pića, i to za ambalažu vina Šuran iz Rovinja. Riječ je o vinima spravljenima prema biodinamičkim načelima poljoprivrede koja su zbog svoje osebujnosti zaslužila poseban status.

Biodinamička vina dobivena su od grožđa koja nisu tretirana nikakvim kemikalijama, herbicidima i pesticidima već samo posebnim prirodnim pripravcima. Ideja etikete Studija Tumpić/Prenc oslanja se upravo na ovu najbitniju karakteristiku obogaćivanja tla prirodnim pripravcima koji značajno povećavaju mikrobiološku aktivnost tla. Zato je na etiketi predočena upravo ta mikrobiološku aktivnost kroz prikaz slojeva tla. Mikroorganizme u ovom rješenju predstavljaju slova iz citata kojim talijanski znanstvenik i aktivist Carlo Petrini poziva na ekološku svijest, kritizirajući masovnu proizvodnju hrane.

Tekst na etiketi maksimalno je smanjen te nevidljiv golom oku. No, potrošaču je ponuđeno povećalo integrirano u poklopac posebno dizajnirane kutije u kojoj se boca nalazi. Tako poklopac kutije u trenu postaje jednostavan alat koji potrošača poziva na interakciju i pretvara ga u znatiželjnog istraživača kojemu se pred očima otkrivaju uzbudljive i skrivene vrijednosti biodinamičkog uzgoja.

“Izvedbi ovog projekta posvetili smo puno vremena, jer predmet sadrži više elemenata - od boce koja je trebala savršeno pristati u cilindričnu kutiju do poklopca koji u sebi ima ugrađeno jednostavno povećalo, a da pritom koristimo standardizirane elemente i ne povećamo troškove produkcije. Kako biodinamička poljoprivreda nije jako poznati proces, htjeli smo promovirati proizvod tako da ljudi upravo po boci istražuju ljepotu ove poljoprivredne tehnike”, izjavio je kreativni direktor Anselmo Tumpić.

European Design Awards još od 2007. vrednuje najbolja dizajnerska dostignuća na kontinentu. Izbor je specifičan po tome što žiri ne čine profesionalni dizajneri nego kritičari, urednici i autori iz nekoliko europskih zemalja koji pišu o dizajnu. Na ovo prestižno natjecanje ove su godine pristigli radovi iz 34 zemlje, a žiri je ocjenjivao 212 nominiranih radova iz 27 zemalja. Zbog situacije uzrokovane pandemijom, i ova je dodjela poput prošlogodišnje održana online.