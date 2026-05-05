Milena Zajović
Milena Zajović

Zvjezdanu ekipu nagrađenih kolega ove su godine predvodile novinarke

Svečana dodjela nagrada HND-a
05.05.2026. u 09:30

Veliko poštovanje izaziva Barbara Matejčić, koja je sama odradila posao iza kojeg bi inače stajale cijele redakcije: kopajući po arhivima i sudskim transkriptima te susrećući se s još živim svjedocima i zločincima, otkrila je jezivu priču o činu smaknuća čije su se fotografije, precizno i nesmetano kadrirane, koristile u ratnoj propagandi devedesetih

Ove godine imala sam čast biti predsjednicom Ocjenjivačkog odbora nagrada Hrvatskog novinarskog društva. Dužnost koja se u početku činila čisto formalnom, birokratskom, možda i dosadnom, na kraju je postala jedna od velikih radosti mojih zadnjih tjedana, jer podsjetila me zašto radimo ovaj nezahvalan, potplaćen i često suviše stresan posao.

Izabrane između stotinjak prijava, ovogodišnje nagrade HND-a istaknule su "all stars" hrvatskog novinarstva, od istinske doajenke, dobitnice nagrade za životno djelo Heni Erceg, do mlade kolegice Laure Šiprak, koja je jedno od velikih nadolazećih imena naše profesije, prvo nakon što je taj status zaslužila i opravdala Dora Kršul.

I dok je Heni Erceg nagradu Otokar Keršovani zaslužila višedesetljetnom beskompromisnom posvećenosti najvećim vrijednostima ne samo novinarstva, nego u ljudskosti u vremenu kada ih se društvo odricalo, Laura Šiprak iz 24 sata pokazala nam je kako izgleda novinarstvo ove generacije, u kojoj se javno dostupni digitalni alati koriste kao sredstva dokazivanja, u ovom slučaju šire priče o ilegalno zakapanom plastičnom i medicinskom otpadu u Gospiću.

I u drugim kategorijama posebno su se istaknule novinarke, među kojima veliko poštovanje izaziva Barbara Matejčić, koja je, baš kao i Šiprak, sama odradila posao iza kojeg bi inače stajale cijele redakcije: kopajući po arhivima i sudskim transkriptima te susrećući se s još živim svjedocima i zločincima, otkrila je jezivu priču o činu smaknuća čije su se fotografije, precizno i nesmetano kadrirane, koristile u ratnoj propagandi devedesetih. Barbara je pritom jedna od rijetkih istinski slobodnih, a time i prekarnih novinarki u Hrvatskoj, a nagrađena je za istraživačke tekstove objavljene u Novostima.

Ogroman naklon zaslužuje i Lada Starčević Novak, koja se u videoserijalu "Reci!" u produkciji Jutarnjeg lista okrenula naoko običnim ljudima i njihovim pričama: pred njezinom kamerom naši su se sugrađani osjetili sigurno govoriti o pokušajima suicida, seksualnim i drugim traumama, mentalnim bolestima, obiteljskom nasilju... A ona je svakom sugovorniku pristupala s beskrajnom empatijom i poštovanjem, dokazujući da u našim često toksičnim medijima itekako ima mjesta za ranjive, životno važne teme.

Iako se nije pojavila, jer bila je, naravno, na zadatku, nagradu za najbolji novinarski rad s područja zaštite okoliša i prirode dobila je nepokolebljiva Danka Derifaj s Nove TV, za reportaže o uzurpaciji i devastaciji javnoga dobra na Štrbačkom buku, zbog koje su ona i snimatelj Miroslav Bokan verbalno i fizički napadnuti.

Za novinara godine bili su nominirani moja samozatajna i beskrajno etična kolegica Ivana Jakelić, prodorni i uporni Ivan Pandžić, strastvena i pravdoljubiva Kristina Turčin te Morana Kasapović koja je nagradu i dobila, za emisiju "Razgovor s razlogom" koje je jedno od velikih osvježenja na inače sumorno šablonskom programu HTV-a.

Možda je protekla godina na društvenoj razini bila mračna, ali teme koje su ove novinarke, kao i njihovi nagrađeni kolege iznjedrili, svjetlo su koje treba slijediti. I zato mi je drago što sam im baš ja mogla uručiti nagrade i stisnuti ruku u znak zahvalnosti.

Ključne riječi
kultura Laura Šiprak Lada Starčević Novak Heni Erceg Morana Kasapović Barbara Matejčić nagrada za životno djelo nagrade Hrvatsko novinarsko društvo novinari

