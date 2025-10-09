Domoljubni koncert „Domu mom“

U nezaboravnoj večeri, kroz 40 pjesama, publika će zajedno s izvođačima zapjevati o ljubavi prema Hrvatskoj, njezinoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Ovo glazbeno slavlje domovine donosi niz nezaboravnih izvedbi pjesama koje su obilježile generacije i ujedinile Hrvate diljem svijeta. Na pozornici će se izmjenjivati najpoznatija imena hrvatske glazbene scene, uz orkestar i mnoštvo glazbenika koji će zajedničkim snagama stvoriti atmosferu ponosa, zahvalnosti i zajedništva.

“Parter smo danas rasprodali. Ostalo je još nešto ulaznica samo na gornjim tribinama. Svi s nestrpljenjem iščekujemo glazbeni spektakl u kojem se isprepliću emocije, sjećanja i ponos – sve ono što Hrvatsku čini domom svakog njezina sina i kćeri. Bit će to večer pjesme, svjetala i emocija koja će, kako mnogi kažu, „zagrijati dušu u pjesmi za Lijepu našu“, izjavila je Ksenija Abramović, glavna producentica koncerta Domu mom.

Vidimo se 11. listopada u Areni Zagreb!

Parter je rasprodan, a još malo ulaznica preostalo je na gornjim tribinama. Svoje ulaznice osigurajte na Eventim.hr,Tisku i Petrolu.

Ne propustite jedinstveni koncert „Domu mom“, jer ovo nije samo glazbeni događaj, nego zajedništvo cijelog naroda u pjesmi i ljubavi prema Domovini.