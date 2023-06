Dodjela Tonyja u znaku aktivizma, guverner Floride prozvan KKK-ovcem

Ovaj vikend protekao je u znaku 76. dodjele nagrada Tony, najprestižnijih američkih kazališnih nagrada za ostvarenja na Broadwayu. Sama dodjela protekla je u znaku političkog aktivizma i dovitljivih podbadanja – kako moćnika filmske i kazališne industrije tako i konzervativnih američkih političara.

U nedjelju je tako, već drugu godinu zaredom, dodjelu nagrada vodila oskarovka Ariana DeBose, koja je pak u solidarnosti s američkim scenaristima iz Writers Guild of America, koji već tjednima štrajkaju, ceremoniju odlučila voditi bez scenarija, improvizirajući. Nekoliko se dobitnika nagrada u svojim govorima također referiralo na štrajkaše izrazivši im podršku.

– Bez naših pisaca mi smo ništa i svim srcem podržavam WGA i njihovu borbu za prava koja itekako zaslužuju – rekla je Victoria Clark, dobitnica Tonyja za najbolju glavnu glumicu u mjuziklu za "Kimberly Akimbo".

Tonyje je također prvi put u povijesti dobilo dvoje nebinarnih umjetnika – Alex Newell i J Harrison Ghee za mjuzikle "Shucked" i "Some Like It Hot". U obranu prava LGBTQ+ osoba i prava na slobodno rodno izražavanje ustali su i mnogi drugi uzvanici, poput Michaela Ardena, koji je svog prvog Tonyja dobio za režiju predstave "Parade", koja prikazuje mučno suđenje i linč američkog Židova Lea Franka 1915. godine.

– "Parade" priča priču o životu koji je prekinut zbog uvjerenja da je jedna skupina ljudi manje vrijedna od drugih. To je uvjerenje u srcu antisemitizma, rasizma, homofobije, transfobije i svakog oblika netrpeljivosti. Moramo se ujediniti. Moramo se boriti protiv toga. To je toliko, toliko važno, jer inače smo prokleti i osuđeni na ponavljanje horora i tragedija iz povijesti – emotivno je rekao Arden.

Najveću je buru možda izazvao govor glumice Denée Benton, koja je na pozornici dodjeljivala nagradu za izvrsnost u kazališnom obrazovanju, koja je otišla u ruke Jasonu Zembuchu iz srednje škole South Plantation na Floridi. Benton, i sama s Floride, drsko je prozvala guvernera te savezne države Rona DeSantisa koji je nedavno objavio i kandidaturu za predsjednika, "slučajno" ga nazvavši "velikim čarobnjakom" – što je titula vrhovnog vođe Ku Klux Klana – prozivajući ga tako za problematične i diskriminatorne odluke na području obrazovanja na Floridi.

U ostatku večeri slavili su autori mjuzikla "Kimberly Akimbo" koji je osvojio nagradu za najbolji mjuzikl u cjelini te autori "Leopoldstadta" koji je nagrađen za najbolju predstavu. Među pobjednicima su se još našli i Sean Hayes za glavnu ulogu u predstavi "Good night, Oscar" te britanska glumica Jodie Comer za glavnu ulogu u predstavi "Prima Facie".

Nagrade Tony za životno djelo otišle su pak u ruke legendama Broadwaya, skladatelju Johnu Kanderu te glumcu i redatelju Joelu Greyu.