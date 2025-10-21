Naši Portali
Damir Ibrahimović bio je jedan od naših najvažnijih filmaša, a uz to i muž Jasmile Žbanić

21.10.2025.

Damir Ibrahimović bio je velik čovjek, velik filmaš, prijatelj, ratnik, strastveni nogometaš i navijač, muž redateljice Jasmile Žbanić te otac mlade filmašice Zoe Ibrahimović, koja će očito nastaviti njihovim stopama. I to su samo neke od njegovih uloga, iz kojih bi bilo nepošteno izdvojiti jednu

Prošloga tjedna iznenada je preminuo Damir Ibrahimović, ekonomist, producent, redatelj i direktor umjetničkog udruženja Deblokada. Vijest koja je zatekla filmsku zajednicu brzo je završila u regionalnim i svjetskim medijima. Mnogi od njih fokus su stavili na samo jedan, iako neizmjerno važan, dio njegova života: činjenicu da je bio muž Jasmile Žbanić.

Kako je Jasmila jedna od najvažnijih europskih redateljica svoje generacije, ekstrovertirana, upečatljiva žena nominirana za gotovo sve najveće filmske nagrade, od kojih je mnoge i osvojila, ne čudi da je samozatajni Ibrahimović u javnosti prečesto ostajao u njezinoj sjeni. Međutim, ako je Jasmila (a je!) jedna od naših najvećih autorica, Damir Ibrahimović bio je jednako važan filmaš – na kraju krajeva, nominacija za Oscar za film "Quo vadis, Aida" koji je producirao jednako je pripadala njemu kao i njoj.

