Ne otkazuju samo naši

Britanski parlamentarci i Židovi pokušavaju otkazati nastupe Bob Vylana

Autor
Milena Zajović
11.10.2025.
u 20:20

Zahtjevi za otkazivanjem koncerata intenzivirali su se nakon što je radikalizirani Jihad al-Shamie prošlog tjedna izveo napad na sinagogu Heaton Park Hebrew Congregation u Manchesteru

Dok se u Hrvatskoj lome koplja oko potencijalnog otkazivanja gostovanja izraelskog koreografa u rječkom HNK, britanski zastupnici i čelnici židovske zajednice pozvali su na otkazivanje nadolazećeg koncerta punk-rap dua Bob Vylan u Manchesteru, nakon prošlotjednog napada na sinagogu koji je dodatno pojačao zabrinutost zbog stavova ovog benda.

Prema pisanju The Guardiana, Židovsko predstavničko vijeće Velikog Manchestera (JRC), uz podršku deset parlamentarnih zastupnika, uputilo je službeno pismo dvorani Manchester Academy sa zahtjevom da otkaže nastup zakazan za 5. studenoga.

Duo Bob Vylan, poznat po energičnim nastupima i društveno angažiranim tekstovima, već je neko vrijeme u središtu javnih rasprava. Njihov nastup na festivalu Glastonbury u lipnju, koji je izravno prenosio BBC, izazvao je burne reakcije zbog uzvika „Smrt IDF-u“ (izraelskim obrambenim snagama). Iako članovi benda odbacuju optužbe za antisemitizam, zbog tog je incidenta otkazan njihov nastup na mančesterskom festivalu Radar u srpnju.

Zahtjevi za otkazivanjem koncerta intenzivirali su se nakon što je radikalizirani Jihad al-Shamie prošlog tjedna izveo napad na sinagogu Heaton Park Hebrew Congregation u Manchesteru. U napadu su ubijena dva vjernika, a tri su osobe ranjene. Policija je napadača (35) usmrtila na mjestu događaja. U zajedničkoj izjavi koju su potom potpisali brojni političari, među njima i laburistički zastupnici Navendu Mishra, Jo Platt i Graham Stringer, JRC je izrazio „duboku zabrinutost zbog odluke Manchester Academyja da ugosti Bob Vylan“.

"To je moja sinagoga. Odrastao sam u njoj, moja djeca su odrasla u njoj, a ljudi koje poznajem cijeli život sada u očima nose tugu. Najgore je što je napad bio predvidiv. Predvidiv jer pojedine dvorane i festivali daju platformu umjetnicima koji govore o ‘lovu na cioniste’ i ‘smrti IDF-u’. Razumijemo važnost slobode govora, ali ne možemo dopustiti da se takvi pozivi šire s naših pozornica. Pozivamo Manchester Academy da otkaže nastup i uspostavi jasne politike kako bi se spriječilo širenje predrasuda pod krinkom slobode govora" rekao je novinarima Marc Levy, izvršni direktor JRC-a čiji je otac bio među vjernicima koji su pokušali spriječiti ulazak napadača u sinagogu.

Unatoč kritikama, Bob Vylan planira nastaviti turneju pod nazivom „We Won’t Go Quietly“ („Nećemo otići tiho“), koja uključuje i koncert u Manchesteru. Uprava Manchester Academyja zasad nije komentirala pozive na otkazivanje koncerta.

Bob Vylan

