Bridgerton se vraća: Ljubav, intrige i raskoš četvrte sezone

Pripremite lepeze jer se vraćamo u svijet Bridgertona! Netflix je, na opće oduševljenje obožavatelja, za Valentinovo objavio prve fotografije i kratki video iz četvrte sezone popularne serije, dajući nam uvid u ono što nas čeka u narednim epizodama. Nova sezona obećava još više dvorskih plesova, raskošnih kostima i, naravno, strastvenih trenutaka.

Nakon što su se njegova starija i mlađa braća sretno vjenčali, Benedict Bridgerton (Luke Thompson), drugi najstariji sin u obitelji, napokon će dobiti priliku zasjati. Poznat po svojoj slobodoumnoj prirodi i izbjegavanju bračnih voda, Benedict će se zaljubiti u zagonetnu Sophie Baek (Yerin Ha), koju upoznaje na maskenbalu svoje majke. Svojevrsni slogan četvrte sezone, "Unatoč tome što su mu i stariji i mlađi brat sretno oženjeni, Benedict se ne želi skrasiti – sve dok ne upozna zadivljujuću damu u srebru na maskenbalu svoje majke", nagovještava uzbudljivu romansu.

Kao što vjerni obožavatelji znaju, svaka sezona Netflixove serije "Bridgerton" temelji se na jednom od romana iz bestseler serijala Julije Quinn. Četvrta sezona inspirirana je trećom knjigom "An Offer From a Gentleman", koja prati romansu između Benedicta i Sophie. Priča ima elemente klasične bajke o Pepeljugi, što je i sam Luke Thompson potvrdio u intervjuu, naglašavajući da su scenariji "zaista, zaista, zaista uzbudljivi" i da je "radnja pomalo uvrnuta verzija Pepeljuge."

Osim australske glumice korejskog podrijetla, Yerin Ha, u ulozi Sophie, četvrtoj sezoni pridružit će se i Katie Leung kao Lady Araminta Gun, dvostruka udovica koja očajnički želi udati barem jednu od svojih kćeri, Rosamund (Michelle Mao) i Posy (Isabella Wei). Većina glavne glumačke postave se vraća, pa ćemo ponovno gledati Lukea Thompsona kao Benedicta Bridgertona, Jonathana Baileya kao Anthonyja Bridgertona, Simone Ashley kao Kate Sharmu, Nicolu Coughlan kao Penelope Bridgerton, Lukea Newtona kao Colina Bridgertona, Claudiu Jessie kao Eloise Bridgerton, Adjou Andoh kao Lady Danbury, Ruth Gemmell kao Violet Bridgerton, Florence Hunt kao Hyacinth Bridgerton, Goldu Rosheuvel kao kraljicu Charlotte, Hugha Sachsa kao Brimsleya, Willa Tilstona kao Gregoryja Bridgertona, Polly Walker kao Portiu Featherington i Julie Andrews kao Lady Whistledown.

Autorica romana Julia Quinn u prošlogodišnjem je inervjuu za Večernji list rekla kako ovakva vrsta castinga, koju autori serije vole nazivati color-conscious, a ne color-blind, doprinosi ljepoti serije.

- Kada bi svi glumci "Bridgertona" bili drugačije boje kože i rase, tada bi to bio color-blind casting, međutim u seriji oni zaista izgledaju kao obitelj što je poanta color-conscious castinga čija je karakteristika promišljen odabir glumačke postave. Mislim da je to jedan prekrasan segment serije jer ni romani, ni Netflixov hit ne pokušavaju biti lekcija iz povijesti, ali možemo uzeti postojeće historijsko pitanje je li kraljica Charlotte bila mješovite rase i propitkivati ga. Zna se da je kraljica u sebi imala nešto afričkog podrijetla, ali nitko ne zna kako je zaista izgledala i je li uopće imala afričke crte lica i slično. Producenti su odlučili prihvatiti ideju o tome da je kraljica crnkinja i mislim da je to divno jer je serija, u konačnici, o odnosima, sreći i ljubavi - kazala je Quinn.

Iako službeni datum izlaska još nije potvrđen, Jess Brownell nagovijestila je da će četvrta sezona vjerojatno stići 2026. godine. Snimanje je u tijeku u Londonu i okolici, a prema najavama, trebalo bi biti završeno u travnju 2025. Sezona će se, kao i prethodne, sastojati od osam epizoda.

Ukratko, četvrta sezona "Bridgertona" obećava nam uzbudljivu priču o Benedictu i Sophie, prepunu romantike, intriga i raskoši. Dok čekamo službeni datum izlaska, možemo uživati u prvim fotografijama i nagađati o zapletima koji nas očekuju. Vjerujemo da će i ova sezona, kao i prethodne, osvojiti srca gledatelja diljem svijeta.