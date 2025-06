Anonimnim prijavama pokušavaju mi smanjiti šanse za novi mandat

Miljenko Puljić aktualni je ravnatelj Kazališta Komedija, koje predvodi od 2020. godine. Nakon godina previranja i političkih obračuna unutar kuće, pod njegovim je vodstvom ovo zagrebačko kazalište doživjelo novi uzlet. U godini u kojoj slavi 75. obljetnicu, razgovarali smo s Puljićem o novostima koje donosi sudjelovanje na festivalu "Zagreb Classic", uspjehu predstave "Six!" te njegovoj kandidaturi za novi mandat na čelu te kuće.

Kazalište Komedija ove se godine pridružuje popularnom projektu "Zagreb Classic". Što možemo očekivati?

U godini kada obilježavamo 75. godišnjicu Kazališta Komedija, na festivalu "Zagreb Classic" premijerno ćemo prikazati predstavu "Broadway Dance Show". Eksploziju pokreta i najboljih plesnih točaka najpoznatijih brodvejskih mjuzikala pripremila je koreografkinja i redateljica Tihana Strmečki. Tihanu sam upoznao na festivalu Walensee u Švicarskoj, gdje je bila članica međunarodne autorske ekipe kao koreografkinja u čarobnoj produkciji mjuzikla "Heidi". Tihana se gotovo dva desetljeća usavršavala na Broadwayu i West Endu, a agencija MTI (Music Theatre International) iz Londona, vlasnici licence, preporučila ju je kao koreografkinju za projekt "Jadnici", što dovoljno govori o njezinoj kvaliteti i stručnosti.

Ova predstava dio je većeg projekta kojim želimo prikazati ne samo kvalitetu našeg ansambla, već i privući publiku kroz ples, glazbeno-scenska djela i mjuzikle, u čemu je Komedija bez sumnje vodeći ansambl. Stoga smo u sklopu novog programa rada u zajednici proteklih mjeseci održavali besplatne plesne radionice za dvije grupe polaznika. Odaziv je bio fantastičan – od sedmogodišnje djece, srednjoškolaca, studenata do starijih – a na listi čekanja ostalo je više od 50 zainteresiranih. Time smo ne samo dodatno približili mjuzikl javnosti, već smo dobili uvid u nadarene – možda i buduće članove ansambla. S ovakvim uspješnim projektima nastavljamo i dalje, a publika na "Zagreb Classicu" imat će priliku uživati u plesnom showu rezerviranom za najveće svjetske pozornice.

Predstava "Six!" izazvala je velik interes publike, a imali ste i gostovanje u Opatiji. Kako komentirate reakcije i oduševljenje publike?

Odluku da postavimo "Six!" u potpunosti su opravdale reakcije publike koje su nadmašile i naša očekivanja. Predstave su rasprodane, novi se termini s nestrpljenjem iščekuju, a zainteresiranost u zemlji i inozemstvu prilično je velika, što nas navodi na razmišljanje o turneji kako bismo zadovoljili sve koji žele vidjeti predstavu.

Publika je na svim dosadašnjim izvedbama ovacijama i dugotrajnim pljeskom nagradila ansambl, kao i autorski i tehnički tim. "Six!" je uspio spojiti tradicionalne i moderne elemente, stvoriti interaktivnu atmosferu i publici ponuditi nešto sasvim novo – koncertnu bitku s povijesnim likovima, modernom glazbom i iznimnim scenskim nastupima, što ih je oduševilo i inspiriralo.

Energija, glasovne i glumačke sposobnosti ansambla, kao i suvremeni pristup glazbi i scenskom izrazu, privukli su ne samo mlađu publiku, već i starije generacije, što je osobito značajno. Gostovanje u Opatiji, na festivalu mjuzikla s kojim nakon dugogodišnje suradnje imamo i partnerski odnos, dodatno je potvrdilo uspjeh predstave. Na izvedbu su pristigli posjetitelji ne samo s Kvarnera, već i iz Zagreba, Istre, susjedne Slovenije te brojni turisti koji borave u Opatiji. Dogovorili smo i kontinuirana gostovanja vrhunskih glazbeno-scenskih produkcija na Festivalu mjuzikla Opatija.

U tijeku je natječaj za novog ravnatelja Komedije. Jeste li se prijavili i kakvi su vaši planovi za daljnji razvoj kazališta?

Hvala na pitanju i na interesu za budućnost Kazališta Komedija. Naravno, kao i prošli put, i sada sam prijavljen na natječaj za ravnatelja jer vjerujem u svoj tim i u naše zajedničke rezultate. Dosadašnji rad na čelu Komedije svjedoči o uspješnoj suradnji, iznimnom profesionalizmu zaposlenika i brojnim projektima koji su Komediju učinili jednim od najdinamičnijih i najprepoznatljivijih kazališta u regiji.

Moja vizija za daljnji razvoj kazališta jasna je: nastavak financijski odgovornog upravljanja, koje je omogućilo stabilnost i rast u proteklih nekoliko godina, kao i otvaranje prema svjetskim projektima koji će Komediju još snažnije pozicionirati uz bok najboljih europskih i svjetskih kazališta. U sljedećem mandatu planiramo završiti obnovu i tehničku modernizaciju, realizirati više međunarodnih koprodukcija, uvesti nove formate i suradnje s renomiranim redateljima i ansamblima te nastaviti s edukativnim programima za mlade talente.

No, moram istaknuti da me u posljednje vrijeme žalosti ponašanje pojedinih djelatnika koji, zbog osobnih frustracija, već dulje od dvije godine anonimno prijavljuju mene i moje suradnike te nas pokušavaju difamirati u javnosti. Zbog takvih ponašanja dijela zaposlenika u prošlosti, imali smo situaciju u kojoj se u šest godina promijenilo pet ravnatelja prije mog dolaska. A opće je poznato da je kontinuitet u upravljanju ustanovom, osobito prema inozemnim partnerima poput MTI-ja, izrazito važan za uspješno poslovanje. Upravo na to ukazao nam je i predsjednik Milanović prilikom nedavnog prijema vodstva kazališta na Pantovčaku.

Smatram da takvi postupci štete ugledu Kazališta Komedija i svim suradnicima koji su svojim radom i kreativnošću doprinijeli njegovoj iznimnoj reputaciji. Nadam se da će se situacija uskoro smiriti te da ćemo se u potpunosti moći posvetiti onome što je najvažnije – kvaliteti programa i zadovoljstvu publike.