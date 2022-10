Aktivistkinje zalile Van Goghove "Suncokrete" juhom od rajčice

Dvije članice aktivističke ekološke organizacije Just Stop Oil šokirale su posjetitelje Nacionalne galerije u Londonu, kada su na slavnu sliku suncokreta Vincenta Van Gogha bacile konzervu juhe od rajčice. Prije no što je itko stigao reagirati, aktivistkinje su svoje ruke zalijepile na zid ispod slike koja se nalazi u Sobi 43 londonskog muzeja .

- Što vrijedi više, umjetnost ili životi? Je li vam više stalo do zaštite jedne slike ili zaštite našeg planeta i njegovih stanovnika? Rast životnih troškova je dio cijene koju plaćamo za krizu energenata, milijuni obitelji koje se smrzavaju i gladuju ne mogu si priuštiti niti da zagriju konzervu juhe - kazala je jedna aktivistkinja u govoru u kojem je upozorila na opasnosti klimatskih promjena.

Ipak, Van Goghova slika nije oštećena, budući da je prekrivena zaštitnim staklom, čega su aktivisti bili svjesni, kazao je glasnogovornik organizacije Just Stop Oil u obraćanju javnosti. Napravili su to kako bi skrenuli pozornost na štetne projekte Ujedinjenog kraljevstva vezane za fosilna goriva te krizu koja će ove zime ostaviti brojne ljude bez mogućnosti grijanja i zadovoljenja osnovnih potreba.

Iz Nacionalnog muzeja kazali su kako je okvir pretrpio manja oštećenja, no potvrdili su da je sama slika netaknuta.

Just Stop Oil je, prema pisanju britanskog lista The Guardian, posljednjih dana organizirao nekoliko javnih prosvjeda, među ostalim su sjedeći na cesti zaustavljali promet na glavnim londonskim prometnicama, no njihove su metode izazvale podijeljene reakcije, a niz prosvjednika je uhićen.

Podsjećamo, klimatski aktivisti su se i ovog ljeta u protestu zalijepili za neke slavne slike, poput Botticellijeve "Primavere" u firentintskoj Galeriji Uffizi te za kip "Laokont sa sinovima" u Vatikanskim muzejima.