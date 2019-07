Znanje majstora pivara nikada neće zamijeniti umjetna inteligencija

S čak 80 točionika točilo se pivo Heineken na nedavnom festivalu Ultra Europe u Splitu. Velika nizozemska kompanija je globalni sponzor tog festivala elektroničke plesne glazbe, a u Hrvatskoj je već dugi niz godina prisutna kroz Karlovačku pivovaru, jedan od simbola ne samo grada Karlovca nego i domaće pivarske industrije općenito. Za proizvodnju piva koje se točilo na ULTRI, između ostalih brendova piva i cidera, uskoro će biti odgovorna jedna Karlovčanka.

Valentina Belavić 1. rujna postaje Heinekenova globalna menadžerica piva i cidera.

Kako se dogodi da netko iz Hrvatske dođe u sam vrh globalne kompanije kakva je Heineken?

Vjerujem da su razlozi za ovo imenovanje moje veliko iskustvo, predanost i znanje o pivarstvu, ali i obrazovanje te rezultati ostvareni na poslu kao što je titula majstora pivara (Master Brewer). Heineken je internacionalna kompanija koja zapošljava preko 86 tisuća ljudi u više od 70 zemalja svijeta. Ona redovito “povlači” međunarodne talente u svoje sjedište u Amsterdamu kako bi i tako poduprla raznolikost. To znači da se na vodećim pozicijama nalaze ljudi iz mnogih zemalja u kojima kompanija posluje.

Vjerojatno su već pred vas postavljeni neki ciljevi?

Bit ću zadužena za podršku više od 170 pivovara diljem svijeta pri unapređivanju njihove proizvodnje piva i cidera. Moj posao uključivat će praćenje i unapređivanje njihovog rada te razvoj novih proizvoda. Također, pratit ću trendove u tehnologiji proizvodnje i pivarstvu. Na meni i suradnicima je da predložimo novosti koje onda odjel za razvoj proizvoda procjenjuje s ciljem da ostanemo konkurentni na tržištu, ali i da budemo efikasni. A posebno se pazi i na učinkovitost u smislu ekološki prihvatljive proizvodnje. Također, praktički odmah ćemo početi raditi na digitalizaciji, povezivanju svih pivovara u jednu mrežu koja treba rezultirati dijeljenjem znanja između pivovara i lakšim rješavanjem problema.

Nekako to izgleda kao korak prema trenutku gdje umjetna inteligencija zamjenjuje majstora pivara!

Ne, nikako. Majstor pivar ostaje kao trajna vrijednost. Jedan je od razloga zašto sam odabrana za ovaj posao i činjenica da sam Heinekenov majstor pivar prve generacije. Tada, 2012. godine bilo nas je samo 30 iz cijelog svijeta koji smo dobili taj certifikat. Danas nas ima stotinjak. To znanje ne može zamijeniti umjetna inteligencija, a i trend je zapravo suprotan, pivovare se malo-pomalo vraćaju tradicionalnim recepturama piva, onome kako smo kuhali nekada. To potrošači sve više i više cijene.

Znači, kuhali ste pivo?

Da, počela sam kao pripravnik u proizvodnji. Na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu diplomski zadatak mi je bio skuhati svoje pivo, a i u pivovari mi je to bila jedna od prvih zadaća. Pivo kuham i dan danas kod kuće, kao što je kuhao moj otac a kuha i moj dvadesetčetvorogodišnji sin. Nerijetko kuhamo i svi zajedno. Ništa čudno, četvrta sam generacija u obitelji koja radi u pivovari. Odrasla sam u pivovari. Danas kod kuće kuhamo belgijske aleove, najviše tripel, onako kako treba s refermentacijom u boci i odležavanjem. Belgijska piva su mi i najomiljenija, i posjetila sam nekoliko samostanskih pivovara u Belgiji gdje se takva piva proizvodi. Srećom, imamo i jedno takvo naše, Affligem koji volim popiti.

Craft pivarstvo već je nekoliko godina prisutno u Europi pa i kod nas, kao kakvu ih konkurenciju gledate?

Velike se pivovare prilagođavaju tom trendu, nerijetko uz veliku pivovaru nikne i manji pogon u kojemu se kuhaju stilovi piva koji su prisutni u craftu. Velike pivovare to ne mogu, i zbog količina i tehnologije, ne radi se o istoj stvari. Primjerice, minimum je u velikoj pivovari 700 hektolitara za neku vrstu piva, a to je puno previše za to tržište. S druge strane, craft pivari pomažu u tome da se o pivu puno više priča te da ga potrošači više cijene.

I dalje je lagersko pivo ipak prevladavajuće u nas.

Mislim da će lager to svakako i ostati i u budućnosti jer je riječ o izrazito pitkoj vrsti piva. No, kao što vidimo postoji i grupa ljudi koja uvijek traži neki novitet. To je prisutnije kod mlađih nego starijih potrošača, mladi su ti koji traže najviše promjena. To su ljudi koji dosta putuju, redovito upoznaju nešto novo što bi željeli imati dostupno i kod kuće. Oni će za pivarstvo postajati sve važnija skupina potrošača, a mi u proizvodnji znamo da se ti trendovi moraju popratiti. Mi smo se odlučili za proširenje portfelja poštujući činjenicu da je potrošač sve izbirljiviji. Tu su i bezalkoholna piva kao što je naš Heineken 0.0 izvrsnog okusa ili pak Natural AF, naše bezalkoholno piće na bazi sladovine. Naš je smjer širenje u segment zdravog načina života. Heineken u svojem portfelju ima i pivovare koje proizvode stilove uobičajene za craft pa su kod nas u Hrvatskoj tako dostupni Affligem, Edelweiss i Laško IPA.

U Sjedinjenim Državama čest je slučaj da velike pivovare kupuju manje, craft pivovare. Može li se to dogoditi i u Hrvatskoj?

Nije nemoguće. Mislim da je njihova najveća prednost upravo fleksibilnost po pitanju proizvodnje različitih stilova piva, eksperimentiranje s okusima, sastojcima, dodacima...

Dolaskom crafta sve se više priča o pivu, a to je dobro za cijeli pivski sektor.

Znate li već kako će izgledati vaš život u Amsterdamu, na novom poslu i u novoj sredini?

Imala sam i ranije prilika za međunarodnu karijeru, ali sada to mogu i realizirati: sin mi je odrastao, živi svoj život, pa mi je lakše donijeti odluku o preseljenju. A i udaljenost avionom iz Zagreba do Amsterdama je tek dva sata.

Vidjet ću kako će sve funkcionirati, jer moj posao će uključivati i dosta službenih putovanja, pa i na udaljene lokacije poput Afrike, koja je sada vrlo interesantno tržište za pivo. No, veselim se Amsterdamu. To je grad otvorene kulture, vrlo brzo su tamo s tobom na ‘ti’. I činjenica da je centrala baš u Amsterdamu me veseli i dodatno motivira.

Kompanija mi već sada puno pomaže u organizaciji mog budućeg života u Amsterdamu, riječ je o doista nevjerojatno organiziranoj kompaniji. Nije to čudno, tamo se javljaju sve pivovare iz bilo kojeg dijela svijeta po bilo kojem pitanju vezano uz naša piva.

Heineken u regiji ima Pivovaru Laško i Karlovačku pivovaru. Često se govori o promjenama.

Unutar Heinekena Karlovačka pivovara ima službeni status heritage brewery – tradicijske pivovare. Takve pivovare zadržavaju brend, a lokalni brend uvijek ima svoj lokalni “dom”. I to je jednostavno tako. Pivovara Laško Union naša je sestrinska kompanija i ostvarujemo sinergijske učinke. S druge strane, naše investicije govore same za sebe. U proteklom razdoblju bilo ih je nekoliko u pivovari u Karlovcu: nedavno smo po principima zelene gradnje izgradili zeleno skladište koje je svrstano u energetski razred A+. Prošle godine smo postavili 1380 solarnih panela na krov tog skladišta te počeli koristiti sunčevu energiju u proizvodnji piva. Lani smo investirali i u modernu liniju za povratnu i nepovratnu bocu, a samo je to bila investicija od pet milijuna eura, dok je samo novo skladište stajalo tri milijuna eura. I to je samo dio naših ulaganja, na probnom su radu dva velika fermentora, a fermentaciju i odležavanje smo kompletno automatizirali. Spremni smo za budućnost. Imamo i ono što mnoge pivovare nemaju, a to je jako veliki prostor na koji se možemo dalje širiti, što nam i urbanistički plan dozvoljava.