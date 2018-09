Želite raditi u Facebooku? Traže Hrvata za posao u Dublinu

U suradnji s portalom posao.hr donosimo aktualne vijesti s tržišta rada. U nastavku pogledajte ponuđene poslove iz različitih područja, na različitim lokacijama diljem Hrvatske, na koje se možete javiti putem brze prijave. Sretno!

Facebook Ireland, vodeća internetska društvena mreža koju je 2004. godine osnovao Mark Zuckerberg, zapošljava djelatnika na poziciji: Market Specialist - Market Operations (m/ž) u Dublinu, u Irskoj. Na ovom poslu ćete rješavati sve probleme koje svakodnevno pristižu putem ove društvene mreže. Potrebno vam je dvogodišnje iskustvo u istom ili srodnom području, strateško razmišljanje i sposobnost brzog rješavanja problema. Provjerite sve detalje ovog impresivnog natječaja i presedana koji je Facebook izveo objavivši natječaj putem portala posao.hr. Klik na link. Sretno!

Kompanija LPP S.A., osnovana 1995. godine u Poljskoj, jedan je od najbrže rastućih modnih maloprodajnih trgovačkih lanaca na svijetu. Traže osobu za radno mjesto Local Project Coordinator (m/ž) s mjestom rada u gradu Zagrebu. Opširnije o opisu posla u zadatcima, pročitajte ovdje.

PLIVA Hrvatska d.o.o., više od 95 godina uspješnog farmaceutskog poslovanja i kao članica jedne od najvećih farmaceutskih kompanija u svijetu, proširuje svoj tim u svrhu još boljeg poslovanja. Trenutno ima raspisan natječaj za menadžera upravljanja porezima (m/ž) u Zagrebu. Ukoliko imate minimalno petogodišnje iskustvo vezano uz PDV i porez na dobit, a vaše je područje ekonomija, ne propustite priliku. Detalji su na linku.

Pevec brine o ljudima. Postanite dio ovog tima i aplicirajte za radno mjesto: Područni voditelj (m/ž), za rad u Sesvetama. Vaš će posao izgledati tako da ćete biti odgovorni za operativno upravljanje prodajnim centrima te organizatori i koordinatori rada djelatnika u prodajnim centrima unutar područja. Ako imate višegodišnje iskustvo u prodaji, ne propustite kliknuti na link i provjeriti uvjete prijave.

Adecco za svog klijenta Vipnet d.o.o., vodeću telekomunikacijsku kompaniju u Hrvatskoj s dugogodišnjom internacionalnom tradicijom poslovanja, zapošljava Savjetnika u prodaji (m/ž), za rad u Zagrebu. Na ovom poslu vas očekuje profesionalna i ugodna radna okolina, fiksna plaća i motivirajući varijabilni dio plaće, sukladno ostvarenim prodajnim rezultatima. Zainteresirani ste? Prijavite se.

MKD Biro d.o.o., knjigovodstveni servis s dugom tradicijom, zapošljava Knjigovođu (m/ž) u Zagrebu. Idealan zaposlenik treba imati minimalno srednju stručnu spremu ekonomskog smjera, dvogodišnje iskustvo u knjigovodstvenim poslovima, poznavanje rada u Pantheonu (prednost). Također, od vas se očekuje točnost, ažurnost, ustrajnost, predanost i motiviranost u ostvarivanju zadanih ciljeva. Prijavite se možete preko linka. Sretno.

posao.hr za klijenta zapošljava IT specialista (m/ž) u Sloveniji. HTML 5, .NET framework, Javascript/Java/C++/C, PHP/Python, nisu samo 'šifre' za vas, nego se odlično snalazite u tom polju? Uz to ste osoba gladna stjecanje novih znanja i timski ste igrač? Prijavite se brzom prijavom.

The United Nations Office for Project Services (UNOPS) ima raspisan natječaj na poziciji: Head of Support Services (m/ž) u Zagrebu. Trogodišnje voditeljsko iskustvo, poznavanje engleskog i/ili francuskog ili španjolskog jezika, dobrodošli su kako biste se uklopili u ovaj natječaj. Koje još kvalifikacije trebate imati? Provjerite na linku.

Miele, već 120 godina predvodnik u inovacijama vrhunskih kućanskih i ugradbenih uređaja, zapošljava na 2 pozicije. Prodajni predstavnik - Regija Sjever (m/ž) i Mlađi prodajni predstavnik - Regija Jug (m/ž), pozicije su koje su vam na raspolaganju za prijavu do 1.10. Informirajte se i aplicirajte putem linka.

posao.hr, specijalizirani portal za zapošljavanje koji već više od 15 godina uspješno spaja ponudu i potražnju na tržištu rada, proširuje prodajni tim i traži Savjetnika u prodaji (m/ž). Na ovom poslu ćete svakodnevno biti u komunikaciji s klijentima – najvećim kompanijama u Hrvatskoj, a sve s ciljem pronalaženja najboljeg rješenja za svoje klijente. Komunikativni ste? Volite prodaju i krase vas vještine uspješnog pregovaranja? Odlično određujete prioritete? Timski ste igrač? Baš vas tražimo! Kliknite na link i sretno s prijavama.