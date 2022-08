Želite promijeniti posao? Sayart, Tabitha's Glass Emporium, Adecco Hrvatska traže nove ljude

Iskoristite svoj potencijal i pronađite posao po svojoj mjeri! Prijavite se na portalu posao.hr i sretno!

Metro Cash & Carry d.o.o. zapošljava Prodavača - Blagajnika (m/ž) u Sesvetama. Ako si izvrstan u komunikaicji s kupcima te imaš iskustvo rada u trgovin, voliš raditi u ugodnom radnom okruženju s pristupačnim ljudima savršeno ćeš se uklopiti u njihov tim! Prijave su otvorene do 15.8.2022., a više je informacija dostupno na linku.

Falkensteiner Hotelmanagement d.o.o. u Zadru zapošljava na poziciji Teamleader Customer Care – Finance / Investment (m/ž).Poslodavac nudi kompetitivnu plaću, prilike za oblikovanje budućnosti u dinamičnom i otvorenom radnom okruženju, rad na atraktivnoj lokaciji i mnoštvo drugih stvari. Više detalja pročitajte na linku, a prijaviti se možete do 9.9.2022.

Medika d.d. zapošljava Skladištara (m/ž) u Zagrebu. Natječaj je otvoren do 19.8.2022., a poslodavac nudi rad u ugodnom radnom okruženju, rad u timu te stručno usavršavanje uz mentora. Prijavite se klikom na link ovdje.

Ekohold d.o.o. u Božjakovini zapošljava Vozača kamiona C kategorije (m/ž) i Vozača kamiona C+E kategorije (m/ž). Sve detalje o oglasima možete provjeriti na linku, a natječaji su otvoreni do 17.8.2022.

Leder & Schuh d.o.o. zapošljava Prodavača (m/ž) u trgovinama Humanic u City Centru One East i City Centru One West. Poslodavac nudi priliku za rad u stimulativnom okruženju i dinamičnom timu, pogodnosti za djelatnike, mogućnost napredovanja i zaposlenja na neodređeno. Sve detalje o prijavi provjerite tu, a prijaviti se možete do 12.8.2022.

Adecco Hrvatska d.o.o. zapošljava Assistant Office Managera (m/f) u Zagrebu. Poslodavac nudi ugovor na neodređeno, mogućnost napredovanja, razvijen sustav nagrađivanja te rad u renomiranoj internacionalnoj kompaniji. Prijavite se putem linka do 17.8.2022.

KTC d.d. zapošlljava Blagajnika (m/ž) u Zaboku. Za prijavu je potrebna srednja stručna sprema, a prethodno iskustvo i poznavanje rada na računalu su poželjni. Prijavite se putem linka do 31.8.2022.

Tabitha's Glass Emporium d.o.o. u Drveniku zapošljava Administratora za računovodstvo i financije (m/ž). Poslodavac nudi početnu plaću od 9.000 kn, plaćene troškove prijevoza, božičnicu i mogućnost ostvarenja drugih bonusa. Prijavite se putem linka do 16.8.2022.

Sayart zapošljava Digital Designera (m/ž) u Zagrebu. Poslodavac nudi high-eng gaming laptop, sjajan balans poslovnog i privatnog života, puno radno vrijeme, dodatno obrazovanje te plaću 8.000 kn - 14.000 kn. Prijavite se do 15.8.2022. klikom na link.

Konzum Plus d.o.o. zapošljava Cvjećara (m/ž) u Rijeci. Rok za prijavu je do 30.8.2022. Poslodavac nudi naknadu za topli obrok, popust za zaposlenike, dodatno zdravstvenoosiguranje, isplatu dodatnih financijskih paketa tijekom godine i još mnogo toga. Sve detalje pregledajte na linku.

Za još veći izbor poslova posjetite portal posao.hr. Sretno u pronalaženju posla!