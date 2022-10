Za cijenu stana od 80 do 100 kvadrata u Zagrebu moguće je kupiti 293 kvadrata kuće u Zaboku

Danas 139.000 eura, prije dvanaest godina 80.000. Potpuno identična je kuća u pitanju, a razlika u cijenu rezultat je poskupljenja nekretnina koje u Hrvatskoj ne staje od 2010. Naravno, lokacija samog doma uvelike utječe na njegovu vrijednost, ali ovdje govorimo u prosjeku, koji je izračunao Eurostat, statistički ured Europskih zajednica.

Čak 42 posto prosječni je rast cijena kuća kod nas u posljednjih 12 godina, a povećale su se i stanarine; 15 posto više prosječni Hrvat izdvaja sad, nego je to radio 2010., za život u nekretnini koju posjeduje netko drugi. Suludo, ali opet, kažu u Eurostatu, otprilike su takva kretanja i na razini Europe, u kojoj su najviša poskupljenja u navedenim kategorijama osjetili stanovnici Estonije, Mađarske, Luksemburga, Latvije, Litve, Češke i Austrije. U tim su se zemljama cijene nekretnina udvostručile, a skok je u nekima od njih i gori od stopostotnog poskupljenja. Primjerice, ista ona kuća iz našeg primjera koja je i u Estoniji 2010. koštala 80.000 eura, sad ondje stoji gotovo 240.000 jer kod njih je postotak poskupljenja čak 196 posto. I stanarine su ondje skuplje 214 posto, a u Europi trend najskupljih "renti" prate i Litva, s porastom od 139 posto te Irska, s 82 posto.

U 25 zemalja EU zabilježeno je poskupljenje stanarina, dok su tek dvije države zabilježile pad tog trenda. Grci stanarine danas plaćaju 24 posto manje nego 2010., a Cipranima su one ostale na otprilike istoj razini kao prije dvanaest godina jer oni bilježe pad cijena od 0,2 posto. Što se same kupovine kuća tiče, tek u tri su članice EU nekretnine jeftinije nego što su bile 2010. godine, a radi se o opet o Grčkoj te Cipru, kojima se u ovoj kategoriji pridružila i Italija, s osam posto jeftinijim kućama no prije dvanaest godina.

- Cijene kuća i najamnine u EU slijedile su sličan put između 2010. i drugog tromjesečja 2011. Međutim, nakon ovog razdoblja, cijene kuća i najamnine drugačije su se razvijale. Dok su najamnine postojano rasle tijekom do drugog tromjesečja 2022., cijene kuća znatno su oscilirale. Nakon oštrog pada između drugog tromjesečja 2011. i prvog tromjesečja 2013., cijene kuća ostale su više-manje stabilne između 2013. i 2014. Nakon brzog rasta početkom 2015., cijene kuća počinju rasti brže od najamnina. Od 2010. do drugog kvartala 2022. najamnine su porasle za 18 posto, a cijene kuća za 48 posto - kakvo je stanje, promatra li se situacija zbirno, odnosno na razini čitave EU, objašnjavaju iz Eurostata. Vratimo se sad na Hrvatsku, u kojoj trendove analizira Njuškalo, iz kojeg poručuju kako cijene kvadrata nastavljaju rasti.

- Posebno se to odnosi na Zagreb, gdje je kvadrat obiteljskog stana dosegnuo prosječnih 2500 eura, s rastom od 12 posto u odnosu na prošlu godinu - kažu u Njuškalu, u kojem su istražili sve zanimljiviju alternativu mladih obitelji kojima su stanovi u metropoli skupi; kuće u okolnim gradovima. Za cijenu stana od 80 do 100 kvadrata u Zagrebu, koji košta od 200.000 do 250.000 eura, ističu, moguće je dobiti 266 kvadrata kuće s okućnicom u 50 kilometara udaljenom Karlovcu ili čak 278 kvadrata kuće u odlično prometno povezanom Jastrebarskom. Tu su još i "izdašna" 293 kvadrata u Zaboku.

- Od obližnjih gradova, najmanje je kvadrata za isti iznos moguće dobiti u Zaprešiću i Samoboru, oko 235 stambenih kvadrata te oko 250 kvadrata u Dugom Selu, no ako je promatrati potražnju, i ove su cijene potencijalnim kupcima primamljive. Tako je upravo u Dugom Selu unazad godinu dana zabilježena veća potražnja za kućama od same ponude, a isti je trend uočen i u Jastrebarskom, Karlovcu, Samoboru i Zaboku - kažu u Njuškalu, u kojem su analizirali i cijene kvadrata kuća na navedenim lokacijama.

- One u protekloj godini na ovim traženim lokacijama bilježe značajan rast, no u apsolutnom iznosu, i dalje su puno povoljnije od obiteljskog stana u Zagrebu - kažu pa dodaju kako je za kvadrat kuće u Dugom Selu potrebno izdvojiti prosječnih 1128 eura, odnosno 23 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U Karlovcu je kvadrat prosječno 817 eura, u Jaski 751 euro, u Velikoj Gorici 1208, dok su Zaprešić i Samobor najskuplji, oboje s prosječnom cijenom od 1295 eura po četvornom metru.

- Da je upravo cijena ono što na prvu privlači potencijalne kupce kuća u gradovima u okolici, mogao bi sugerirati podatak da gotovo 37 posto njih traži kuću od 50 do 100 stambenih kvadrata, što je ista kvadratura koja prevladava u potražnji za stanovima u samom Zagrebu - ističu u Njuškalu, u kojem su izdvojili i kupcima najatraktivnije oglase iz prošlog mjeseca.

- Najposjećenija kuća u, primjerice, Zaboku, izgrađena je osamdesetih, ima 250 kvadrata, novu fasadu i renovirana je prije godinu dana, a cijena joj je 160 tisuća eura. S druge strane, u Jastrebarskom je najklikaniji oglas prošlog mjeseca bila održavana, ali ne i obnavljana kuća u blizini centra, s kraja sedamdesetih, od 200 kvadrata, s većom okućnicom i po cijeni od 129 tisuća eura - priopćili su iz Njuškala.

