Vujčić: Stopa inflacije je niska, ali ukoliko bi ostala duže prisutna, svi ćemo se brinuti

Ne trebamo se (još uvijek) bojati inflacije, kao niti značajnog povećanja kamatnih stopa na kredite, euro nam neće donijeti značajnija poskupljenja, a pridonijet će povećanju standarda građana. To su, ukratko najvažnije poruke građanima Hrvatske guvernera HNB-a Borisa Vujčića koji je odgovarao na pitanja novinara u Podstrani, gdje je u četvrtak održana konferencija Bečke inicijative.

Riječ je o platformi koja je nastala za vrijeme velike financijske krize 2008./2009. godine i nastavila raditi do danas, a okuplja centralne banke, komercijalne banke i financijske institucije poput MMF-a, EBRD-a, Svetske banke.

- Diskutirat ćemo o posljedicama pandemijske krize, oporavku nakon nje, rizicima koji su ostali u bankovnom sustavu, ali i pitanjima koja su postala aktualna poput inflacije. Koji je odgovor središnjih banaka, u kojoj mjeri možemo očekivati da će se povećati broj stečajeva poduzeća koja nisu bankrotirala tijekom krize? Isto tako gledat ćemo u smjeru budućnosti u smislu izazova koje postavljaju klimatske promjene i ulozi financijskog sektora i regulacije u njima – rekao je Vujčić uoči konferencije na kojoj sudjeluju, između ostalih, potpredsjednik EBRD-a Mark Bowman, potpredsjednica EIB-a Lilyana Pavlova, potpredsjednica Svjetske banke za Europu i srednju Aziju Anna Bjerde te pomoćnik direktora MMF-ova Sektora za Europu Jeffrey Franks.

- Klimatske promjene znače rizik s kojim se suočavamo danas, ali bit će puno veći u budućnosti. Ono što se zahtjeva od financijskih institucija u o vom trenutku da same ocjene u kojoj mjeri klimatske promjene mogu ugroziti njihovo poslovanje, koliki je kreditni rizik, izloženost prema poduzećima i što mogu napraviti kako bi taj rizik smanjile. Govorimo o onome što zovemo zeleno financiranje, odnosno poskupljivanje financiranja onih aktivnosti koje pridonose globalnom zatopljenju i financiranje onih tehnologija, industrija i aktivnosti koje te aktivnosti smanjuju. To je smjer u kojem svi idemo, mi kao regulatori i privatni sektor – rekao je Vujčić.

Što se tiče dostupnosti financiranja, ona je u ovom trenutku čak i bolja nego što je bila prije početka pandemije jer tijekom zatvaranja ekonomije nije bilo potrebe za povlačenjem sredstava. Isto tako, broj stečajeva i likvidacija poduzeća 2020. godine nije narastao, nego je pao u svim zemljama jer je jedna od vrsta pomoći poduzećima bio i moratorij na otplatu kredita.

- Rizici u budućnosti vezani su jer s jedne strane imamo situaciju u kojoj se nije dogodio dobar dio stečajeva koji bi se inače dogodio pa ih možemo očekivati, a s druge starine imamo inflaciju koja raste i može dovesti do promjene monetarne politike, što znači rast kamatnih stopa. Razina duga i kod privatnog sektora i državnoga u svim zemljama svijeta je porasla. Rast kamatnih stopa povećava trošak servisiranja tog duga što predstavlja rizik za budućnost, neku buduću krizu – rekao je Vujčić koji na pitanje treba li se bojati inflacije, odgovara kako ona u ovom trenutku nije bitan problem, procjenjuje se na 2,3%.

- Inflacije se možda ja više bojim nego što se boje obični građani. U ovom trenutku ocjenjujemo da je inflacijski pritisak privremen. Međutim, ukoliko bi inflacija ostala duže prisutna, svi ćemo se brinuti, jer to će sigurno dovesti do promjene monetarnog karaktera. Odgovor monetarne politike bit će brže dizanje kamatnih stopa. To nije ništa novo. Mi smo 2020. dali preporuku bankama da omogući klijentima fiksiranje kamatnih stopa bar što se tiče njihovih kredita – rekao je guver koji je ponovio kako ne očekuje značajniji porast cijena nakon uvođenja eura.

- Ako pogledate iskustva drugih zemalja, da, porasle su, ali od 0,2 do 0,4 postotna poena zbog zaokruživanja cijena. To nas ne bi trebalo brinuti – kaže Vujčić. Napomenuo je i kako rizik kovida za ekonomsku aktivnost i dalje postoji.

Potpredsjednik EBRD-a Mark Bowman zahvalio se HNB-u i guverneru na srdačnom gostoprimstvu.

- Bečka inicijativa je jako uspješan forum koji jasno pokazuje prednosti suradnje i koordinacije te se pokazao jako uspješnim tijekom covid pandamenije. Predani smo promicanju financijske stabilnosti u ovoj regiji i suradnji sa partnerima. Postoje mnoge važne teme o kojima moramo razgovarati uključujući i kako ćemo daljnje razvijati našu suradnju te o izazovima izazvanim klimatskim promjenama – izjavio je Bowman.

