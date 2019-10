Veliki uspjeh hrvatske PR agencije: Dobili priznanje struke i promijenili kako se Splićani ponašaju

Splitska agencija za odnose s javnošću VAJT na svečanoj dodjeli održanoj prošli vikend u Erevanu nagrađena je prestižnom Golden World Awards for Excellence koju dodjeljuje ugledna Međunarodna udruga za odnose s javnošću IPRA (International Public Relations Awards). Najveće svjetsko priznanje u branši VAJT-u je pripalo za kampanju „Želiš li se mijenjati za mjesto?“ koja je realizirana s klijentom, komunalnom tvrtkom Split parking i u suradnji s inicijativom „Za pristupačni Split“, navodi se u priopćenju agencije VAJT.

Kampanja je pobjedu odnijela u kategoriji za odnose s javnošću u javnom sektoru, u konkurenciji nekoliko stotina kampanja iz cijelog svijeta, a imala je za cilj osvijestiti vozače o važnosti poštivanja propisanih parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom te je donijela brze i konkretne rezultate pri rješavanju ovog problema u Splitu.

Na dodjeli u armenskoj prijestolnici splitska agencija našla se među najvećim i najboljim svjetskim agencijama za odnose s javnošću kao što su Hill+Knowlton, Weber Shandwick, FleishmanHillard Vanguard, Ketchum..., a kampanja za Split parking među kampanjama za najveće svjetske brendove poput Adidasa, Forda, Coca-Cole, Ikee...

Foto: Vajt

- Pod dojmom sam ove večeri. Sjedio sam s predstavnicima kompanija koje imaju urede svugdje po svijetu i tisuće zaposlenih. Komunicirali smo ravnopravno kao kolege, a oni imaju i po 800.000 milijuna dolara prihoda godišnje i već desetljećima rade nevjerojatne kampanje. Veliko iskustvo je bilo razgovarati s njima, slušati ih, a na koncu, tko zna, možda se dogodi i nekakva suradnja. No, ne zanosim se jer već sutra je novo dokazivanje. I dalje smo mi mala firma iz Splita i nemam problem s tim da to i ostanemo. Nas je danas šest, možda nas za godinu dana bude sedam ili osam i to su neki planovi iz današnje perspektive – rekao je direktor VAJT-a Jerko Trogrlić na dodjeli u Erevanu.

Na nagrađenoj kampanji radili su mladi savjetnici - Dora Čolaković, Antonela Vukorepa i Marin Babarović, u suradnji s dizajnerom Stjepkom Rošinom zaduženim za vizuale te Kreativnom agencijom Milana Latkovića koja je producirala video materijale.

- Cilj mi je pokazati da se može ostati u Splitu i Hrvatskoj i raditi dobre stvari, koliko god to često izgledalo teško i koliko god je frustracija na tom putu. Svaki put kad ode jedna vrijedna i talentirana osoba, uskoče dva blesava. Ako uspijemo u tome da se osam ljudi razvije u stručnjake i da oni i njihove obitelji mogu od toga dobro živjeti u Splitu i ako kroz komunikaciju pomognemo da se u Hrvatskoj dogode nekakve pozitivne stvari, onda smo uspjeli – istaknuo je Trogrlić, navodi se u priopćenju.

Kampanja „Želiš li se mijenjati za mjesto?“ upravo je to uspjela – pokrenuti stvari na bolje. Učinak je postigla 'udarajući' na emocije, zahvaljujući personaliziranim prometnim znakovima postavljenima po Splitu na kojima su prikazane stvarne osobe s invaliditetom koje su "pitale" sve one koji to nisu, a namjeravali su zauzeti njihova parking mjesta, žele li se mijenjati za mjesto. Osim toga, video skrivene kamere u kojem mladi Stipo Margić, jedno od zaštitnih lica kampanje, osobno prilazi prekršiteljima i pita ih zašto su parkirali na mjesto za osobe s invaliditetom brzo je postao viralan te je postignut drugi cilj, a taj je da se izazove osjećaj srama i osuda okoline prema prekršiteljima.

Foto: Vajt

Broj ovakvih prekršaja u Splitu u kratkom je roku rapidno počeo opadati, za 20 posto u prva tri mjeseca, a trend se nastavio. Kampanja se proširila cijelom Hrvatskom pa je još deset gradova preuzelo, odnosno napravilo vlastite prometne znakove, a došla je i do Europskog parlamenta gdje je na Forumu za osobe s invaliditetom istaknuta kao primjer i smjer u kojem i druge države i gradovi trebaju ići.

Zadnji korak kampanje u tijeku je te je pokrenuta izmjena pravilnika o znaku pristupačnosti u Hrvatskoj koja ima za cilj onemogućiti njegovu zloporabu te se u suradnji s nadležnim tijelima uskoro očekuje i ispunjavanje tog finalnog cilja.

Agencija VAJT osvajanjem IPRA-ine Golden World Awards for Excellence upisala se u ugledno svjetsko društvo najboljih komunikacijskih agencija te postavila ljestvicu visoko za kolege u Hrvatskoj.

- U Hrvatskoj danas postoji puno jakih PR agencija, puno jačih nego je naša i stvarno je super kako se tržište brzo razvija jer samo prije 20 godina gotovo da nije postojalo. VAJT je kao specijalna postrojba. Ne uzimamo prevelik broj klijenata, ali u pravilu imamo dugoročne suradnje. Maksimalno se damo u svaki posao koji prihvatimo, a to troši i zato posebno veseli kad se dogodi rezultat. Najdraže su nam teške, a za društvo dobre stvari, a u Hrvatskoj takvih ima koliko hoćete. Ako nije teško u pravilu nas ni ne dopadne. Dovesti bilo koju investiciju u Hrvatskoj do kraja gotovo je znanstvena fantastika. Mijenjati navike ljudi kad su u pitanju, primjerice, mobilnost ili razdvajanje otpada, podizati transparentnost i razinu komunikacije lokalne i javne uprave, promovirati mlade i uspješne kompanije… Ma, ima posla koliko god želite, ali bitno je pronaći ljude kao što su Marko Bartulić iz Split parkinga i Jugane Sinovčić iz Inicijative za pristupačni Split koji su pozitivni, uporni, ako treba i naporni dok ne izguraju ono za što vjeruju da je dobro. Ovo je njihova nagrada, mi smo ti koji imamo čast raditi s njima – zaključio je Trogrlić.

Foto: Vajt

Kampanji "Želiš li se mijenjati za mjesto?“ ovo je treća nagrada nakon što ju je ranije ove godine prepoznala svjetska struka okupljena u Europsko udruženje političkih konzultanata (EAPC) te joj dodijelila nagradu 'Polaris', a čiju je vrijednost prepoznala i domaća struka koja joj je dodijelila Grand PRix Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ). Splitskoj agenciji ovo je ukupno šesta nagrada u samo pet godina.

IPRA Golden World Awards from Excellence (GWA) najveće je i najprestižnije natjecanje u odnosima s javnošću, a nagrada je među strukom poznata i kao 'PR Oscar'. Dodjeljuje se još od 1990. godine za izuzetnost u upravljanju odnosima s javnošću u nizu različitih kategorija. Prijavljeni projekti mogu biti lokalnog, regionalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera, a ocjenjuju se na temelju uspješnosti u pet područja pojedinačno – analizi situacije, istraživanju, planiranju, provedbi projekta i evaluaciji. Ovogodišnji žiri sastavljen bio je od stručnjaka iz zemalja diljem svijeta uključujući i Austriju, Bugarsku, Japan, Rusiju, Saudijsku Arabiju, Tursku, Filipine, SAD, Veliku Britaniju i brojne druge, navodi se u priopćenju.