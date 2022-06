U popularnom ljetovalištu otvoren panoramski kotač 'Crikvenica Eye'

Goste Crikvenice otprije dva dana dočekuje nova atrakcija, u kakvoj, recimo, kontinuirano uživaju posjetitelji bečkog Riesenrada ili londonskog London Eyea. Popularna Crikva dobila je panoramski kotač "Crikvenica Eye".

Postavila ga je domaća tvrtka Fest d.o.o, koja je dobila pravo na korištenje javne površine crikveničke rive do 1. rujna, a nije isključeno da se aranžman i produži. Inače, crikvenički kotač može se zavrtjeti do visine od 22 metra, a iz centra grada pruža nesvakidašnji pogled na grad i crikvenički akvatorij.

Sastoji se od 18 gondola, može primiti 50 osoba, a radno vrijeme mu je od 18 do 01 sat. Vožnja traje sedam do devet minuta, cijena za odrasle je 50 kuna, dok djeca do 10 godina plaćaju 40 kuna. Obiteljski paket za četiri osobe plaća se 160 kuna. U Crikvenici se, inače, trenutačno odmara desetak tisuća gostiju, a direktorica crikveničke Turističke zajednice Marijana Biondić, koja se i sama zavrtjela u kotaču, poželjela im je da svoj odmor obogate panoramskom vožnjom i prekrasnim pogledom s 22 metra visine.

– Vjerujemo da će ova atrakcija razveseliti naše goste. Od početka godine imamo ih čak i nešto malo više nego rekordne 2019., kada je Crikvenica ugostila 368.000 turista, koji su ostvarili nešto više od 2,2 milijuna noćenja. Nadamo se da će se rezultati slični posljednjoj pretpandemijskoj sezoni nastaviti i tijekom ljeta te u posezoni. Dobre izgled mogu pokvariti samo neke vanjske okolnosti – kaže direktorica crikveničke turističke zajednice M. Biondić.

>> VIDEO Nijemac ogorčen cijenama u Hrvatskoj: 'Supruga, dvoje djece i ja platili smo ručak skoro 700 kuna!'