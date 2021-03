Mercator do kraja ožujka integralni dio Fortenova grupe

Na Skupštini imatelja depozitarnih potvrda Fortenova grupe koja je sazvana za petak, 12. ožujka, dioničari će glasati o nekoliko odluka važnih za konsolidaciju poslovanja Fortenova grupe, među kojima je i prijenos dionica Poslovnog sistema Mercator s Agrokora na Fortenova grupu. Njima će, budu li te odluke izglasane, Fortenova grupa dobiti odobrenje za proširenje postojećeg financijskog aranžmana s HPS Partners i VTB bankom u iznosu do najviše 390 milijuna eura, koji bi se iskoristili za kreditiranje Mercatora od Fortenova grupe u svrhu refinanciranja Mercatorova duga prema bankama, priopćili su iz te kompanije.

Udio Sberbanka 44 posto?

Dioničari će odlučivati i o zamjeni dionica koje Sberbank ima u Mercatoru za udjele u Fortenova grupi. Bude li zamjena dionica odobrena, na Fortenovu će se do kraja ožujka prenijeti 18,53% dionica Mercatora koje su u vlasništvu Sberbanka. Istodobno, udio Sberbanka u vlasništvu Fortenova grupe tom bi zamjenom narastao na 44%, dok bi Fortenova grupa držala 88% dionica Mercatora. Izglasavanjem i realizacijom ovih odluka, a po dobivanju odobrenja regulatora za koncentraciju Mercatora i Fortenova grupe na tržištu Srbije, bile bi ostvarene sve preostale ključne pretpostavke za skori prijenos dionica Poslovnog sistema Mercator na Fortenova grupu.

Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe kazao je pak kako je predstojeća skupština vrlo važna jer će na njoj dioničari glasati o odlukama koje su iz nekoliko aspekata značajne za poslovanje grupe.

– Prije svega, prihvaćanjem predloženih odluka vezanih uz Mercator ispunit će se zadnji preostali elementi Nagodbe vjerovnika Agrokora. Posebno me veseli što će se time i formalno zaključiti sve obveze koje proizlaze iz nagodbe i to točno tri godine nakon što sam u složenim okolnostima prihvatio izazov upravljanja postupkom izvanredne uprave Agrokora. Izglasavanjem i provedbom odluka Skupštine bit će konsolidirano vlasništvo unutar Grupe, novim financiranjem konsolidirat ćemo i kreditiranje, a time i ostvariti sve preduvjete za konsolidaciju maloprodaje na razini cijele regije i jačanje naše pozicije u toj djelatnosti. Izglasaju li dioničari idući petak predložene odluke, vjerujem da ćemo prijenos dionica Mercatora zaključiti do kraja ovog mjeseca – izjavio je Peruško.

Podsjetimo, Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) bila je zaplijenila dionice Mercatora radi osiguranja naplate prekršajne kazne izrečene krajem prosinca 2019., što je blokiralo prijenos Mercatora na grupu Fortenova. No, Vrhovni je sud Slovenije sredinom lanjske godine presudio da dionice Mercatora bez odlaganja moraju biti vraćene Agrokoru, proglasivši odluku AVK nezakonitom jer nije imala zakonski temelj za izdavanje rješenja o oduzimanju dionica.

Europska komisija je pak lani u rujnu bezuvjetno, u skladu s Uredbom o koncentracijama EU, odobrila Fortenovi stjecanje kontrole nad Mercatorom. Ta transakcija, prema mišljenju EK, ne izaziva zabrinutost u pogledu tržišnog natjecanja u Europskom gospodarskom prostoru, a sada bi se, nakon što je u travnju 2019., u sklopu restrukturiranja koncerna, na Fortenovu prenesena sva imovina Agrokora osim Mercatora, i on integrirao u grupaciju. Podsjetimo, Agrokor je akviziciju Mercator Poslovnih sistema 2014. platio gotovo 500 milijuna eura, no kako je u vlasništvu njegova duga bilo više desetaka banaka, neke su od njih problematizirale sve odluke, zaustavljale ih te ograničavale razne akcije koje su mogle poboljšati njegovu poziciju i razvoj. S druge strane, kako bi se ispunila Nagodba vjerovnika Agrokora, prebacivanje Mercatora na Fortenova grupu jedan je od preduvjeta te je iz toga razloga predloženo da Fortenova podigne određenu količinu zajma kojim će kod HPS-a i VTB-a refinancirati postojeći dug Mercatora. I prethodni je, naime, vlasnik imao cilj da vlasnički i financijski konsolidira Mercator, iskoristi sinergije koje bi bile benefit za sve “stakeholdere”, od potrošača do samih vlasnika te da Mercator konačno postane integralni dio regionalne maloprodaje. “Swapom” dionica pak, Sberbank bi stečene dionice u Mercatoru zamijenio za vlasništvo u Fortenova grupi, a kako bi udio ruskih vlasnika u Fortenovi tada bio veći od 50%, dio dionica koje će dobiti stavili bi na poseban račun i odrekli se prava glasovanja, što je u skladu i s odlukom EU da ruski vlasnici ne mogu imati više od 51% vlasništva u europskim kompanijama.

Novi u Upravnom odboru

Uz odluke vezane uz Mercator, dioničari će idući petak odlučivati i o jačanju Upravnog odbora Fortenova grupe u koji će, bude li prijedlog prihvaćen i izglasan, ući tri nova neizvršna člana – Roman Goltsov, Daniel Gusev i Damir Spudić (kao predstavnik novih dioničara) – stručnjaci s velikim međunarodnim iskustvom koji bi svojim kvalitetama, znanjem i stručnošću mogli znatno pridonijeti ostvarenju poslovnih ciljeva, tvrde iz Fortenova grupe.

Na snagu bi stupila i ostavka koju je na poziciju neizvršnog člana Upravnog odbora podnio Miodrag Borojević te prestale i njegove obveze u organima upravljanja u pojedinim društvima Fortenova grupe.

– Zahvaljujemo gospodinu Borojeviću na doprinosu u radu Upravnog odbora koji je dao u protekle dvije godine te mu želimo uspjeh u nastavku poslovne karijere – izjavio je Maksim Poletaev, predsjednik Upravnog odbora Fortenova grupe.

