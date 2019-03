Tedeschi: Žao mi je Uljanika, ali moja je preporuka da se svi zaposle u Infobipu i da uložimo u Infobip

Silvio Kutić, Izabel Jelenić i Robert Kutić iz tvrtke Infobip najbolji su poduzetnici u Hrvatskoj! Trojac iz istarskog Vodnjana stoji iza tvrtke koja ima više od 4 i pol milijarde korisnika diljem svijeta te je prva IT tvrtka u Hrvatskoj s više od 1000 zaposlenih. Riječ je o vodećoj svjetskoj platformi za obradu i dostavu poruke među čijim su klijentima i Facebook te WhatsApp.

Prestižnom titulom okitili su se na svečanom proglašenju EY Poduzetnika godine. Konzultantska kuća Ernst & Young pokrenula je, naime, hrvatsko izdanje najvećeg globalnog projekta za nagrađivanje poduzetnika prije točno pet godina, a činjenica da su upravo oni laureati jubilarnog izdanja za vodstvo Infobipa predstavlja veliku čast.

– Krenuli smo hrabro 2002. godine, no prva ideja nam nije uspjela. Ali nismo odustali i danas imamo tvrtku koja ima samo jednog konkurenta na cijelom svijetu i to u Silicijskoj dolini. To je poput borbe Davida i Golijata, ali mi uspijevamo, rastemo i već imamo više od 60 ureda na svim kontinentima osim Antarktike – poručili su Silvio Kutić, Izabel Jelenić i Robert Kutić koji su titulu odnijeli u izrazito jakoj konkurenciji.

Prihodi 5,6 milijardi kuna

Na ovogodišnjem izboru u konkurenciji je bilo ukupno 50 poduzetnika iz 35 tvrtki što je najveći broj prijavljenih do sada, a finalisti su bili hotelijer Jakov Andabak, Tomislav Knezović iz tvrtke Prostorija d.o.o, Jadranka Boban Pejić iz Biovege, Alen Magdić iz Multinorme d.o.o te Tomislav Car, Nikola Kapraljević, Matej Špoler i Josip Bišćan iz Infinuma.

Kandidati su došli iz svih krajeva Hrvatske, od Vinkovaca do Dubrovnika, iz ukupno 19 gradova i općina. Iako većina pripada IT sektoru i sektoru industrijske proizvodnje, bilo je i onih koji se bave zdravstvom, automobilskom industrijom… Koliki je njihov značaj za domaće gospodarstvo svjedoči činjenica da zajedno zapošljavaju više od 8,5 tisuća ljudi, a prihodi im iznose više od 5,6 milijardi kuna.

– Kada smo prije pet godina pokrenuli ovaj projekt u Hrvatskoj, imali smo viziju i mogu potvrdili da danas imamo brojne razloge za slavlje jer smo ostvarili snove. Do sada je kroz naš program prošlo više od 140 poduzetnika i poduzetnica koji su pokazali da niti jedna ideja nije neostvariva te da niti jedan cilj nije nedostižan – poručio je Berislav Horvat iz tvrtke EY Hrvatska te zaključio kako je najvažnije da poduzetnici budu inspiracija mladim generacijama.

Na svečanoj dodjeli priznanja prisustvovale su brojne osobe iz javnog života te politike i poduzetništva, a kao predstavnik premijera Andreja Plenkovića nazočio je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat koji je prisutne podsjetio na ključnost suradnje države i poduzetnika, a pritom je istaknuo važnost rušenja administrativnih prepreka, ali i potpore Europske unije. Sve s ciljem rasta poduzetništva te u konačnici gospodarskog napretka cijele zemlje.

– Pružili smo ruku realnom poduzetničkom sektoru – jasno je poručio ministar Horvat te dodao kako je izrazito važno i poticanje tehnološkog napretka, modernizacije i robotizacije. Priznao je i kako su se neki koraci napravili nekoliko godina prekasno, ali zato je sada pravo vrijeme za rad, zaključio je.

Svjetski izbor u Monte Carlu

Osim u razvoju gospodarstva, hrvatski poduzetnici imaju veliku ulogu u izgradnji imidža u svijetu pa će tako i Silvio Kutić, Izabel Jelenić te Robert Kutić sudjelovati na svjetskom izboru za poduzetnika godine u Monte Carlu. Naći će se tamo u konkurenciji najboljih poduzetnika iz cijelog svijeta, a do sada su Hrvatsku tamo predstavljali dosadašnji pobjednici Alan Sumina i Zoran Vučinić iz tvrtke Nanobit, Đuro Horvat iz tvrtke Tehnix, Marko Pipunić iz tvrtke Žito te Mate Rimac iz Rimac Automobila.

Upravo su oni ove godine bili članovi žirija koji je izabrao pobjednika, uz predsjednika žirija Emila Tedeschija, predsjednika Uprave Atlantic Grupe te poduzetnike i investitore Nenada Bakića i Saše Cvetojevića.

– To što Hrvatska ima u Vodnjanu je čudo. To je svjetska tvrtka u Hrvatskoj, to su znanje i ingenioznost. Meni je žao Uljanika, ali moja je preporuka od srca da se svi zaposle u Infobipu i da uložimo u Infobip – snažno je poručio Emil Tedeschi u objašnjenju zašto je "Div iz Vodnjana" odnio pobjedu.