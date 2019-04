Savjetnici Agrokora u 22 mjeseca zaradili 811 milijuna kuna

Od početka procesa sanacije Agrokora, odnosno 10. travnja 2017. godine do kraja veljače tekuće godine izvanredna uprava potrošila je gotovo 1,5 milijardi kuna. U taj su iznos uključene plaće svih angažiranih u procesu, režije, ali i troškovi savjetnika i financiranja putem roll-up kredita. Savjetnici su u ta 22 mjeseca rada stajali 811 milijun kuna, a to je daleko premašilo početne procjene tadašnjeg izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka koji je, podsjetimo, najavljivao da će ukupni savjetnički troškovi u procesu stajati od 58 do 69 milijuna eura.

Do sada je već savjetnicima plaćeno 109 milijuna eura. Za troškove roll-up aranžmana izdvojeno je 305 milijuna kuna. Novi vlasnici koncerna koji su tek prvog dana travnja preuzeli kontrolu nad koncernom upozorili su da su i troškovi savjetnika i financiranja previsoki. U prva dva mjeseca godine 16 najvećih kompanija u koncernu ostvarilo je 3,1 milijardu kuna prihoda na temelju kojih i 71 milijun kuna operativne dobiti. Prihodi Konzuma u prva dva mjeseca premašili su plan za 1,5 posto te su dosegnuli 1,24 milijarde kuna, dok je operativna dobit iznosila 13,4 milijuna kuna, što je 28 milijuna kuna bolje od plana.

Novi vlasnici traže još bolje rezultate i veće profitne marže. Najavljuju novu strategiju razvoja cijele maloprodajne mreže, a jedna od tvrtki koja će im biti u fokusu je i Tisak, koji posluje s gubitkom. Standardno najbolje rezultate bilježi poslovna grupa prehrana u kojoj su i Jamnica i Ledo. Ta je poslovna grupa u dva mjeseca imala operativnu dobit od 42 milijuna kuna, kojom je premašila planove za 22 posto.