Prodati robu vani nije lako, a nama je izvoz porastao za četvrtinu

Mate Rimac, Fabris Peruško, rast robnog izvoza te rezultati turističke sezone! Laureati su to ovogodišnjeg prestižnog izbora "Gospodarstvenik i gospodarski događaj godine" koji već šestu godinu zaredom organiziraju Večernji list i Poslovni dnevnik. Cilj projekta i prestižnih nagrada je staviti fokus na pozitivne pojedince i događaje koji mijenjaju Hrvatsku te potaknuti stvaranje pozitivne gospodarske klime.

– Članovi žirija renomirani su novinari i urednici iz najutjecajnijih hrvatskih medija, dekani ekonomskih fakulteta te predstavnici strukovnih udruga. Oni uistinu cijelu godinu prate tko su gospodarstvenici i gospodarski događaji koji mijenjaju Hrvatsku nabolje. Stoga su predložili pet gospodarstvenika te pet gospodarskih događaja za koje su naši čitatelji mogli glasovati tako da već tradicionalno dodjeljujemo četiri nagrade, onu za gospodarstvenika te gospodarski događaj godine prema izboru žirija i publike – rekao je Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista na dodjeli nagrada u hotelu Esplanade.

U četiri kategorije

Inovator Mate Rimac, koji u Svetoj Nedelji stvara tehnološku meku za stručnjake automobilističke industrije iz cijeloga svijeta, po treći je put, nakon 2017. i 2019. godine, odabran prema odluci stručnog žirija za gospodarstvenika godine, dok je Fabris Peruško dobio najviše glasova čitatelja. Stručnjaci su kao najvažniji gospodarski događaj odabrali rezultate turističke sezone koja se čak i u pandemijskim uvjetima uspjela približiti rezultatima iz pretpandemijske 2019. godine, dok je za čitatelje to rast robnog izvoza.

– Mate Rimac ove je godine uspio finalizirati nemoguće te je pod njegovom upravljačkom palicom počela raditi tvrtka Bugatti Rimac. Ako nas je on nečemu naučio, onda je to da nemoguće može postati moguće. Čak i u Hrvatskoj! – stoji u objašnjenju nominacije za Matu Rimca koji u Svetoj Nedelji stvara tehnološku meku za stručnjake iz cijelog svijeta, a njegovo senzacionalno preuzimanje Bugattija u srpnju 2021. prepoznato kao povijesno za Hrvatsku.

– Za Rimac Automobile ova je godina bila uistinu intenzivna. Osim osnivanja tvrtke Bugatti Rimac, tu je i predstavljanje Nevere, početak izgradnje kampusa te dolazak novih tri stotine zaposlenih. Imamo još jako puno planova i radujemo se što ćemo vam ih u sljedećoj godini otkriti – rekao je Marko Brkljačić iz tvrtke Rimac Automobili koji je preuzeo nagradu u ime Mate Rimca.

Čitatelji su pak u ovoj kategoriji najviše glasova dali Fabrisu Perušku koji je ove godine nastavio proces transformacije najvećeg hrvatskog poslovnog sustava.

– To se osjetilo i na poslovnim rezultatima pa je Fortenova grupa tijekom prvog ovogodišnjeg polugodišta ostvarila 12 milijardi kuna konsolidiranog prihoda, što u odnosu na prošlu godinu znači povećanje od 35 posto – brojke su koje pokazuju Peruškov uspjeh, a on sam je poručio da je ključ u dobrom timu s kojim radi.

– Sve ove priče stvaraju jako dobru motivaciju te šalju poruku da se i u uvjetima pandemije u Hrvatskoj mogu stvoriti pozitivne gospodarske priče – poručio je Fabris Peruško.

Kada je riječ o gospodarskom događaju godine, uistinu su se istaknuli dobri rezultati koje je čak i u vrijeme pandemije ostvarila domaća industrija i izvoznici kao najpropulzivniji dio domaćeg poduzetništva. U izvozu se tako okušalo svako sedmo poduzeće, odnosno njih oko dvadeset tisuća, a izvoz je tijekom ove godine porastao za četvrtinu.

Događaji za pamćenje

– Izvoznici su žila kucavica gospodarstva i to je zasigurno najizazovniji segment poslovanja jer oni moraju konkurenti na globalnom tržištu. Proizvesti robu ili uslugu i prodati je na tako konkurentnom tržištu uistinu nije lako – rekao je potpredsjednik Vlade RH i ministar financija Zdravko Marić koji je preuzeo nagradu za ovu kategoriju. Marić je zaključio i kako je u ovoj godini veliku važnost za uspjeh gospodarstva svojim potezima imala i Vlada koja je pravovremeno i adekvatno reagirala kako bi održala ekonomsku aktivnost i sačuvala radna mjesta u onim tjednima i mjesecima kada je bilo najteže.

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac preuzela je pak nagradu za odlične rezultate turističke sezone pri čemu je istaknula kako je za ovaj uspjeh važna sinergija Vlade te privatnog i javnog sektora.

– Kako smo se pripremali za ovu godinu tako ćemo nastaviti i u 2022. godinu, a okrećemo se sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Cilj nam je imati cjelogodišnji održivi turizam i krenut ćemo u tom smjeru – rekla je ministrica Brnjac.

Svi su se, naime, složili da je turistička sezona bila iznad svih očekivanja. Plus u odnosu na prošlu godinu iznosi 76 posto u dolascima i 54 posto u noćenjima, a hrvatskom je turizmu od početka godine do 29. studenog uspjelo "uhvatiti" 67 posto dolazaka iz najbolje turističke godine u povijesti, one 2019. godine.