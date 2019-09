Pogodnosti koje će zaustaviti iseljavanje

ICT industrija konačno je dočekala da se njihovi prijedlozi i inzistiranja kada se rad o dodatnim benefitima za djelatnike ostvari. Na snagu je stupio Pravilnik o porezu na dohodak s novitetima i pogodnostima za zaposlene.

Upornost lobiranja i objašnjavanja ministrima o ulozi IT-a u društvu kao i problemi s kontinuiranim nedostatcima kvalitetnih zaposlenika, urodili su plodom. Usto ICT organizacije i udruženja poput HUP-ICT-a i CISEx-a nisu radili samo za sebe i svoju branšu, mjere koje su predlagali bile su cjelovite i odnosile su se na sve radnike i djelatnosti.

Za sada na snagu stupaju mjere koje su regulirane Pravilnikom, dok dio poreznih promjena kreću početkom 2020. godine. Kada se radi o mjerama koje su već stupile na snagu iz IT-a ih unisono pozdravljaju. A radi se o neoporezivim primicima za trošak smještaja za sve radnike na temelju vjerodostojne dokumentacije i trošak prehrane do 12.000 kuna godišnje za sve radnike na temelju vjerodostojne dokumentacije ili novčana naknada za prehranu do 5000 kuna. Troškovi redovne skrbi djece radnika predškolske dobi, također postaju neoporezivi dio, a usto neoporezivi dio tuzemnih dnevnica za službena putovanja porasle su na 200 kuna sa sadašnjih 170.

Ove mjere nisu pravo, niti ih se može prisilno provoditi, no iz IT industrije tvrde jamačno će ih primijeniti u svim dijelovima i u potpunosti. Ono što su IT-jevci tražili u okviru HUP-ICT udruge pod nazivom 5 malih mjera, za sada su dio dobili. Ono što su još tu tražili jest da se kao porezni rashod prizna stambeni kredit radnika te neoporezivi bonusi u vidu dionica i udjela za tvrtke do određene veličine, neoporezivi iznosi 2-3 nagradne plaće godišnje. Prema iskazu HUP-ovaca sve te mjere mogu utjecati na prevenciju iseljavanja, demografsku obnovu, povećanje mobilnosti unutar Hrvatske i jačanje socijalne odgovornosti poslovnog sektora jer pružaju zaposlenicima neke dodatne pogodnosti koje su (uz samu plaću) vrlo bitni za zadovoljstvo zaposlenika. HUP-ICT predviđa da do 2025. godine ICT industrija može imati zaposleno čak 55.000 ljudi, odnosno samo 28.000 u računalnom programiranju.

Valja reći, također, da dio dobrobiti po ICT kreće od nove godine, no jednako tako iz CISEx-a upozoravaju, da smanjenje PDV-a, kao porezne olakšice na dio radnika i dobnih skupina ne smatraju korisnim i posljedično dobrim za tržište rada.