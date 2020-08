Pet hrvatskih tvrtki koje bi mogle postati "jednorozi"

Nakon što smo dobili prvoga hrvatskog 'jednoroga', tvrtku koja je od startupa uspjela doći do vrijednosti više od milijardu dolara, red je postaviti pitanje imamo li još kompanija poput Infobipa. Vodnjanski je Infobip globalni igrač na vrlo kompetitivnom i intenzivnom tržištu koje je doista globalno te njegove usluge danas dopiru do sedam milijardi mobilnih uređaja u 190 zemalja u svijetu. Postizanje vrijednosti veće od milijarde dolara posebno je važno jer je ostvareno bez izlaska na burzu, IPO-a, čija je najava bila jedna od glavnih gospodarskih vijesti prošle godine. K tome, investicija One Equity Partnersa od 200 milijuna dolara, vjerovali ili ne, prva je vanjska investicija u vodnjansku tvrtku osnovanu 2006. godine. Potražili smo još tvrtki kojima bi to moglo poći za rukom. Startupi često nalete na problem kako dobru ideju pretočiti u uspješan biznis. I po tome sasvim je pogrešno gledati trenutačne bilance tih mladih poduzeća.

Dosta takvih tvrtki nisu ili su rijetko do sada bile u medijima, osim možda specijaliziranim tehnološkima, pa pronalaženje pravih kandidata traži i neko istraživanje. Kao logičan kandidat koji bi sljedeći mogao ponoviti uspjeh Infobipa nameću se Rimac Automobili. Svetonedeljska tvrtka uspješno je prebrodila jaz između ideje o razvoju električnih automobila i tehnologije za njih do održivog biznisa koji je postao zanimljiv i takvim tradicionalnim globalnim gigantima kao što su Porsche ili Hyndai Motor Group. Prošlogodišnje vijesti o ulaganjima tih dviju automobilskih tvrtki bile su gospodarskim događajima godine, a te su investicije osigurale prostor za daljnji rast tvrtke koju je prije više od deset godina osnovao Mate Rimac.

Nepoznati i uspješni

No, vrlo je vjerojatno kako većina naših čitatelja nije do sada čula za ReversingLabs. Tvrtka koju su 2009. godine osnovali Mario Vuksan i Tomislav Peričin bavi se borbom protiv sljedeće generacije inteligentnih sigurnosnih prijetnji, pri čemu njihova platforma Titanium najbrže prepoznaje iznimno opasni ransomware. Očito je kako je potencijal rasta u ovom segmentu gotovo neograničen, pa ne trebaju čuditi, primjerice, vijesti od prošle godine u kojima se spominje kako je u ReversingLabs 25 milijuna dolara uložio najveći fond rizičnog kapitala, Trident Capital, ali i banka JP Morgan Chase. Kuriozitet je spominjanje strateškog partnerstva s In-Q-Telom, fondom naslonjenim na - CIA-u. Tolar je također startup s puno potencijala, bave se blockhain tehnologijom. Velika je vijest bila njihov iznimno uspješni Initial Coin Offering kojim su 2018. godine prikupili čak 8,1 milijun dolara izražano u kripotvaluti Ethereum. Njhova blockchain platforma Hashnet može odraditi više od 200.000 transakcija u sekundi, što je najbrže u svijetu.

Za tu se platformu koncem prošle godine odlučio i HT. Među suosnivačima tvrtke ističe se ime Marija Vojvode, koji ima veliko iskustvo u domaćim IT kompanijama, a danas, između ostalog, vodi i taj segment u Greyp Bikesu, tvrtki Mate Rimca koja se bavi električnim biciklima. Ne može se ova priča napisati bez spominjanja Nanobita koji su 2008. godine osnovali Alan Sumina i Zoran Vučinić. Danas je Nanobit najveća hrvatska tvrtka za razvoj igara, koja je do sada izdala ukupno 29 naslova - deset aplikacija i 19 igara koji su skinuti oko sto milijuna puta te imaju oko tri i pol milijuna aktivnih korisnika mjesečno. Na izrazito kompetitivnom tržištu gdje se natječu najveće svjetske IT tvrtke Nanobit je lani ostvario rast od 50 posto. Financial Times ih je 2018. godine stavio na popis tisuću najbrže rastućih europskih kompanija.

Rast od 432 posto

Zašto 'jednorogom' ne bi postao Agrivi, startup koji stoji iza istoimene popularne i nagrađivane aplikacije za poljoprivrednike. Autor aplikacije Matija Žulj i sam je pokraj Kutine počeo kao uzgajivač shvativši da postoji potreba za aplikacijom koja se danas koristi u 150 zemalja u svijetu. Ambicija mu je, kako je rekao 2018. godine, postati najveći na svijetu. Lani je Agrivi uvršten na Deolitteov popis 50 najbrže rastućih srednjoeuropskih tehnoloških tvrtki zajedno s još pet hrvatskih kompanija. Navedeno je kako je ova tvrtka koja se bavi softverom za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom pomažući im u planiranju, nadzoru i analizi svih aktivnosti na poljima ostvarila rast od 432 posto.

Puno se u nas govori o turizmu, no ne čini se da se mičemo dalje od broja noćenja i prosječne potrošnje. Nije baš sasvim tako. Zizoo je netipičan hrvatski startup koji su dvojica Hrvata, Sinan Mašović i Ivan Miletić, osnovali u Beču. Danas je riječ o platformi za najam plovila, čarter, prihod im godišnje raste od dva do dva i pol puta, a imaju više od 100.000 korisnika. Svakako ne bi iznenadilo da se u nekom trenutku u budućnosti kao novi naši 'jednorozi' pojave, primjerice, Include, tvrtka mladog poduzetnika Ivana Mrvoša poznata po izradi pametnih klupa. Ili Photomath, dokazanog tehnološkog poduzetnika Damira Sabola. Ta se aplikacija kontinuirano širi u svijetu, preuzeta je više od sto milijuna puta na Google Playu. Gideon Brothers koji se bavi razvojem robota mogao bi postići veliki uspjeh jer se radi o vrlo propulzivnom segmentu budućnosti. A na Deloitteovoj listi su i tvrtke poput Q-a ili Bazzara, koje također bilježe golem rast.